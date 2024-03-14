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На Чернігівщині бетонують кордони, - ОВА. ФОТО

На одній з ділянок кордону в Чернігівській області тривають роботи з фортифікації.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

Інженерні роботи виконує приватна компанія.

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"Будівельники дуже вмотивовані, адже усвідомлюють важливість виконання свого завдання на належному рівні. На фото - захисні вогневі споруди закритого типу. Бетонуємо кордон", - уточнив Чаус.

кордон на Чернігівщині
кордон на Чернігівщині
кордон на Чернігівщинічернігівщина кордон

Автор: 

кордон (4817) Чернігівщина (1584) Чаус Микола (327)


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Топ коментарі
+15
Оперативненько,не пройшло і трьох років з повномасштабного вторгнення
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14.03.2024 15:33
+11
Пишаються будівництвом того, що повинно було функціонувати ще 2 роки тому.🤦
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14.03.2024 15:33
+11
ну як там ЗЕбоби???? треба було рити окопи??? Чи до шашликів готуватися??? виродки....
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14.03.2024 15:35
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Срала, мазала, ліпила, відразу зізнавайтєся скільки вкрали?
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14.03.2024 15:32 Відповісти
Смєта у дєрьмака))
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14.03.2024 15:34 Відповісти
у чауса своя свадьба
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14.03.2024 15:35 Відповісти
у ДЄрьмака тільки рапорт про відкати - Кірюха Тімашенко РАДНИК нєпадсудєн непадслєлдствєнєн , а ДЄрьмак лиш завхоз неокнсттуційно ставлячий пішаків на дошці МАРОДЕРНІ
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14.03.2024 15:42 Відповісти
хтось із будівельників може сказати на чому тримається оця бетонная хрєнь і навіщо вона взазалі потрібна ?

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14.03.2024 15:43 Відповісти
Лежить на швелєру той на стовбах, а навіщо хз
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14.03.2024 15:50 Відповісти
бетонна плита лежить на сталевому швелєру, який лежить на соснових стовпах, які навіть без війни за декілька років тупо згниють
кошмарний сон будівельника або зрада ?

Порох вимагає створення ТСК по фортифікації, бо зараз для нас це питання життя та смерті

Україні потрібен Гетьман та ЯО !
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14.03.2024 16:28 Відповісти
Похоже на " Потемкинские деревни"
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14.03.2024 16:49 Відповісти
потьомкин тільки дєрєвні будував з фанери, а фортифікації та флот - якісно
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14.03.2024 16:56 Відповісти
Її з колоди ногою товкнути і вона полетить у окоп.
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14.03.2024 15:52 Відповісти
З того що я бачу. Це вібробетонні плити фундаменті. Можливо навіть без арматури. Не скріплені а просто поставлені на дерев'яні опори. Конструктор лего краще скріплений
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14.03.2024 15:56 Відповісти
навіщо питання до інженерів, а тримається на шмарклях...
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14.03.2024 16:08 Відповісти
На правому передньому краї видно що є і вертикальна стойка можливо із тогож швелера.
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14.03.2024 16:09 Відповісти
або сосновий брус ?
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14.03.2024 16:30 Відповісти
Так є, але між собою схоже не зваренни
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14.03.2024 16:55 Відповісти
кацапський ДОТ Горчак - все під землею, витримає і КАБ поруч

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14.03.2024 16:42 Відповісти
бойвий модуль: ПТУР, ДШК, гранатомат. все ховається під землю

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14.03.2024 16:47 Відповісти
Пишаються будівництвом того, що повинно було функціонувати ще 2 роки тому.🤦
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14.03.2024 15:33 Відповісти
чим пишатись?
закопаними по дурному будматеріалами
це не фортифікація, панове, це - фікція !!!!
у кращому випадку, або свідома держзрада
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14.03.2024 15:45 Відповісти
Це повинно функціонувати ще 10 років тому.
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14.03.2024 18:39 Відповісти
Оперативненько,не пройшло і трьох років з повномасштабного вторгнення
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14.03.2024 15:33 Відповісти
КЕРУЄ ні за що не відповідаючи очередня Люся - Кірюшка Тимошенко радник ...менеджера Ахмєтова Умерова ( тепер міністра)
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14.03.2024 15:33 Відповісти
Вірно наголосив Луценко , щоб Кірюха Тимошенко не крав, як на великому будівництві ,треба йому звання лейтенанта бо він закінчив вуз, й на фронт керувати будівництвом фортифікацій - почати з авдіївського напрямку - тоді точно не вкраде , й замість бетону не покладе розвалини домівок ... Інакше- його забетонуюють тті сімʼї чиї воїни постраждають від його розкрадання на фортифікаціях !Повна рапорт про затрати за проектами теж від Кірюхи на стіл!
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14.03.2024 15:39 Відповісти
ну як там ЗЕбоби???? треба було рити окопи??? Чи до шашликів готуватися??? виродки....
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14.03.2024 15:35 Відповісти
Треба було. Ще в 14-му.
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14.03.2024 18:42 Відповісти
З 1999 до 2000 року працював у Чернігівській районній державній адміністрації, з 2000 до 2006 року - у Чернігівському територіальному відділенні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Антимонопольного комітету України . Згодом керував чернігівськими філіями фінансових компаній, дуже терністий трудовий шлях, а в армії служив, технічний фах якийсь має?
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14.03.2024 15:36 Відповісти
«Інженерні роботи виконує приватна компанія. Джерело: »…

ВІйськові інженери, до цього не причепні. Судячи з приведених споруд.
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14.03.2024 15:38 Відповісти
Толку з того- коли в Чернігові будують, а на півдні вересучки розміновують....
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14.03.2024 15:38 Відповісти
будують, як Бог на душу положить.
на чому тримається бетонна конструкція на першому фото ? на соснових стовпах ?
є ж правила фортифікації, чорти забирай ! ось Чехословацькі довоєнні - за 2 роки було збудовано з бетону 10 000 "легких піхотних дотів" тип 37

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14.03.2024 15:41 Відповісти
Хто чи шо заважало командувачу ОСУВ «Хортиця» будувати такі споруди позаду Авдіївці ще у 2023 році?
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14.03.2024 15:49 Відповісти
https://t.me/voynareal/85522 ВПС рф знищили міст ФАБом-500 у н.п. Велика Писарівка, на кордоні біля КПП Грайворон
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14.03.2024 16:02 Відповісти
https://t.me/voynareal/85525 Бєлгород втретє за сьогоднішній день обстріляли з РСЗВ.
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14.03.2024 16:04 Відповісти
Понты кацапские.
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14.03.2024 16:31 Відповісти
Ці всі так звані вироби з цивільного будівництва. Ніхто їх не випробував на вибухові навантаження.
Замість того щоби розробити або взяти типові проекти хочь з срср , використовують будівельні фірми які навіть при будівництві будинків крали. А зараз просто закопують в землю весь непотріб.
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14.03.2024 16:12 Відповісти
закопують "непотріб" на 500 млн. дол.

а ЗСУ так і залишаться БЕЗ фортифікації
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14.03.2024 16:50 Відповісти
З того, що я розумію у фортифікації, на сьогоднішній війні головне не виділятись Чим менш помітний бліндаж чи ДОТ, тим його важче заПТУРити. Горб повинен бути мінімальний, дерном обкладений і зливатись з пленером. а тут просто мішень для танчика чи дрона FPV. Вхід у ДОТ не має хоча б 1-го повороту, не кажучи про 5 метрів закритого простору перед входом від зальоту дрону. Грунт піщаний, а сосни не виглядають надто міцно скріпленими скобами.
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14.03.2024 16:18 Відповісти
вище - кацапський ДОТ Горчак 1997 р.

зараз із дистанційними вогневими модулями можна зробити набагато краще !!!
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14.03.2024 16:52 Відповісти
Двері назовні відкриваються. Вибух, стінка завалиться, чи шмат бетону впаде, і хєр ти з того ДОТу вийдеш. А замочок на дверях - саме то!
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14.03.2024 16:21 Відповісти
1. Какова ценность ЛЮБЫХ отчетов от назначенца Банковой? ...
2. Нам показывают т.н. оборонные укрепления ГДЕ УГОДНО, только не там где они жизненно необходимы прямо сейчас. (а по-большому счету, "на вчера")
3. Сколько времени возводили этот "сложнейший инженерный комплекс"? Какими силами?
4. Сколько всего возведено подобных ДОТов? За какой период времени?
5. Осуществлялась ли военная приемка?
6. Ну и самое интересное: стоимость куба леса, тонны бетона, тонны арматуры и т.п.

Без ответов на эти вопросы, это просто очередная отмазка очередного назначенца о "бурной деятельности" ...
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14.03.2024 16:26 Відповісти
"Будівельники дуже вмотивовані, адже усвідомлюють важливість виконання свого завдання на належному рівні. Джерело:

Ну, еще бы, такое пелилово поперло.
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14.03.2024 16:40 Відповісти
цигани-гастери з Закарпаття збудували б набагато краще
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14.03.2024 16:53 Відповісти
на кордонах і іх укріпленні зараз крадут самі великі гроші.
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14.03.2024 17:13 Відповісти
"Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко у Раді закликав парламентарів проголосувати за створення ТСК щодо фортифікацій та мінних полів. Він також звернув увагу на сьогоднішнє повідомлення авторитетної міжнародної організації Інституту вивчення війни про ризики раптового прориву росіян на тлі дефіциту *********** у ЗСУ. "
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14.03.2024 17:22 Відповісти
Какое еще бетонирование, зелебобики? Где обещанные в 2021 году асфальт и освещение улиц?
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14.03.2024 18:34 Відповісти
Укріплення побудовані цивільними, маскування нуль! Ці пагорби згодяться лише як хибні цілі, їх розберуть відразу. Перед дотом повинен бути бетонний коридор або його засипе і ніхто звідти не вийде, він не повинен стирчати із землі як хер з ополонки, а бути замаскований під навколишній ландшафт!
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15.03.2024 03:41 Відповісти
 
 