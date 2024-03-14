На Чернігівщині бетонують кордони, - ОВА. ФОТО
На одній з ділянок кордону в Чернігівській області тривають роботи з фортифікації.
Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.
Інженерні роботи виконує приватна компанія.
"Будівельники дуже вмотивовані, адже усвідомлюють важливість виконання свого завдання на належному рівні. На фото - захисні вогневі споруди закритого типу. Бетонуємо кордон", - уточнив Чаус.
Топ коментарі
+15 Василь Воробець
показати весь коментар14.03.2024 15:33 Посилання
+11 Gary Grant
показати весь коментар14.03.2024 15:33 Посилання
+11 Александр Заболотный #579038
показати весь коментар14.03.2024 15:35 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
кошмарний сон будівельника або зрада ?
Порох вимагає створення ТСК по фортифікації, бо зараз для нас це питання життя та смерті
Україні потрібен Гетьман та ЯО !
закопаними по дурному будматеріалами
це не фортифікація, панове, це - фікція !!!!
у кращому випадку, або свідома держзрада
ВІйськові інженери, до цього не причепні. Судячи з приведених споруд.
на чому тримається бетонна конструкція на першому фото ? на соснових стовпах ?
є ж правила фортифікації, чорти забирай ! ось Чехословацькі довоєнні - за 2 роки було збудовано з бетону 10 000 "легких піхотних дотів" тип 37
Замість того щоби розробити або взяти типові проекти хочь з срср , використовують будівельні фірми які навіть при будівництві будинків крали. А зараз просто закопують в землю весь непотріб.
а ЗСУ так і залишаться БЕЗ фортифікації
зараз із дистанційними вогневими модулями можна зробити набагато краще !!!
2. Нам показывают т.н. оборонные укрепления ГДЕ УГОДНО, только не там где они жизненно необходимы прямо сейчас. (а по-большому счету, "на вчера")
3. Сколько времени возводили этот "сложнейший инженерный комплекс"? Какими силами?
4. Сколько всего возведено подобных ДОТов? За какой период времени?
5. Осуществлялась ли военная приемка?
6. Ну и самое интересное: стоимость куба леса, тонны бетона, тонны арматуры и т.п.
Без ответов на эти вопросы, это просто очередная отмазка очередного назначенца о "бурной деятельности" ...
Ну, еще бы, такое пелилово поперло.