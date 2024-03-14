На Чернігівщині бетонують кордони, - ОВА. ФОТО

На одній з ділянок кордону в Чернігівській області тривають роботи з фортифікації.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

Інженерні роботи виконує приватна компанія.

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"Будівельники дуже вмотивовані, адже усвідомлюють важливість виконання свого завдання на належному рівні. На фото - захисні вогневі споруди закритого типу. Бетонуємо кордон", - уточнив Чаус.





