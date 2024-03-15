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Атака "шахедов" на Виннитчину: количество погибших выросло до двух. ФОТО

В результате ночной атаки на Виннитчине скончался еще один человек

Как информирует Цензор.НЕТ, Об этом сообщил начальник Винницкой ОВА Сергей Борзов.

"Ночью оккупанты нанесли удар по жилым домам. Госпитализированы были четыре человека. Один человек погиб на месте.

Сейчас стало известно, что в больнице умерла женщина", - говорится в сообщении.

Наслідки атаки шахедів на Вінниччину
Наслідки атаки шахедів на Вінниччину

Автор: 

Винницкая область (1041) обстрел (27731) смерть (9250)


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Топ комментарии
+7
збитий дрон падає на щось.
збиття шахеда, це лиш зміна напрямку польоту
мав вразити щось а впав там де збили
при цьому бойова частина детонує при зіткненні з чимось
це земля або те на що він впаде
і в дуже рідких випадках бойова частина детонує в повітрі при влучанні
все просто.
мав ...обнути по ТЕС, а впав на хату...
мав попасти в НПЗ, чи якийсь завод а збили над багатоповерхівкою
в любому випадку, при збитті, він наніс меньше шкоди ніж коли влучивби в ціль
при загиблих це звучить дико але це факт.
СПІВЧУТТЯ РОДИЧАМ ЗАГИБЛИХ!!!
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15.03.2024 09:14
+3
Так ВСІ ж збиті???????
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15.03.2024 08:43
+3
Збили над хатою....чи збили перед селом впало на хату.....Якось так.
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15.03.2024 09:06
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Так ВСІ ж збиті???????
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15.03.2024 08:43 Ответить
https://censor.net/ua/news/3478790/syly_ppo_znyschyly_usi_27_shahediv_yakymy_rosiya_atakuvala_vnochi_povitryani_syly
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15.03.2024 08:50 Ответить
Якби не збили, то могло попасти в якесь підприємство, чи ТЕЦ, чи військову частину...
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15.03.2024 08:54 Ответить
Збили над хатою....чи збили перед селом впало на хату.....Якось так.
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15.03.2024 09:06 Ответить
збитий дрон падає на щось.
збиття шахеда, це лиш зміна напрямку польоту
мав вразити щось а впав там де збили
при цьому бойова частина детонує при зіткненні з чимось
це земля або те на що він впаде
і в дуже рідких випадках бойова частина детонує в повітрі при влучанні
все просто.
мав ...обнути по ТЕС, а впав на хату...
мав попасти в НПЗ, чи якийсь завод а збили над багатоповерхівкою
в любому випадку, при збитті, він наніс меньше шкоди ніж коли влучивби в ціль
при загиблих це звучить дико але це факт.
СПІВЧУТТЯ РОДИЧАМ ЗАГИБЛИХ!!!
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15.03.2024 09:14 Ответить
"Всі збили" - йдеться про нічну атаку. На вінничину і коіровоградщину атака була ввечері перед цим.
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15.03.2024 09:19 Ответить
Гройсман, із своїми сидільцями в Уряді, уже на розборі завалів працюють, щоб не Захищати Україну від московитів??
Дивно, як вони усі так затихарилися, усі з оточення гройцмана…
ТЦК, мабуть, їх на військовому обліку не поставив і не рахує, ЧОМУСЬ???
Співпадіння від вЧонаго гройсмана ..
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16.03.2024 12:39 Ответить
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17.03.2024 20:54 Ответить
 
 