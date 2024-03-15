Атака "шахедов" на Виннитчину: количество погибших выросло до двух. ФОТО

В результате ночной атаки на Виннитчине скончался еще один человек

Как информирует Цензор.НЕТ, Об этом сообщил начальник Винницкой ОВА Сергей Борзов.

"Ночью оккупанты нанесли удар по жилым домам. Госпитализированы были четыре человека. Один человек погиб на месте.

Сейчас стало известно, что в больнице умерла женщина", - говорится в сообщении.







