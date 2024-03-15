Атака "шахедов" на Виннитчину: количество погибших выросло до двух. ФОТО
В результате ночной атаки на Виннитчине скончался еще один человек
Как информирует Цензор.НЕТ, Об этом сообщил начальник Винницкой ОВА Сергей Борзов.
"Ночью оккупанты нанесли удар по жилым домам. Госпитализированы были четыре человека. Один человек погиб на месте.
Сейчас стало известно, что в больнице умерла женщина", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+7 Юрій Вінгорськи
показать весь комментарий15.03.2024 09:14 Ссылка
+3 vsbu vsbu
показать весь комментарий15.03.2024 08:43 Ссылка
+3 Stepan Kruchkovskii #569363
показать весь комментарий15.03.2024 09:06 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
збиття шахеда, це лиш зміна напрямку польоту
мав вразити щось а впав там де збили
при цьому бойова частина детонує при зіткненні з чимось
це земля або те на що він впаде
і в дуже рідких випадках бойова частина детонує в повітрі при влучанні
все просто.
мав ...обнути по ТЕС, а впав на хату...
мав попасти в НПЗ, чи якийсь завод а збили над багатоповерхівкою
в любому випадку, при збитті, він наніс меньше шкоди ніж коли влучивби в ціль
при загиблих це звучить дико але це факт.
СПІВЧУТТЯ РОДИЧАМ ЗАГИБЛИХ!!!
Дивно, як вони усі так затихарилися, усі з оточення гройцмана…
ТЦК, мабуть, їх на військовому обліку не поставив і не рахує, ЧОМУСЬ???
Співпадіння від вЧонаго гройсмана ..