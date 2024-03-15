Атака "шахедів" на Вінниччину: кількість загиблих зросла до двох. ФОТО
Внаслідок нічної атаки на Вінниччині померла ще одна людина
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов.
"Вночі окупанти завдали удару по житлових будинках. Госпіталізовано було четверо осіб. Одна людина загинула на місці.
Щойно стало відомо, що у лікарні померла жінка", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+7 Юрій Вінгорськи
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+3 vsbu vsbu
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+3 Stepan Kruchkovskii #569363
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збиття шахеда, це лиш зміна напрямку польоту
мав вразити щось а впав там де збили
при цьому бойова частина детонує при зіткненні з чимось
це земля або те на що він впаде
і в дуже рідких випадках бойова частина детонує в повітрі при влучанні
все просто.
мав ...обнути по ТЕС, а впав на хату...
мав попасти в НПЗ, чи якийсь завод а збили над багатоповерхівкою
в любому випадку, при збитті, він наніс меньше шкоди ніж коли влучивби в ціль
при загиблих це звучить дико але це факт.
СПІВЧУТТЯ РОДИЧАМ ЗАГИБЛИХ!!!
Дивно, як вони усі так затихарилися, усі з оточення гройцмана…
ТЦК, мабуть, їх на військовому обліку не поставив і не рахує, ЧОМУСЬ???
Співпадіння від вЧонаго гройсмана ..