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Атака "шахедів" на Вінниччину: кількість загиблих зросла до двох. ФОТО

Внаслідок нічної атаки на Вінниччині померла ще одна людина

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов.

"Вночі окупанти завдали удару по житлових будинках. Госпіталізовано було четверо осіб. Одна людина загинула на місці.

Щойно стало відомо, що у лікарні померла жінка", - йдеться в повідомленні.

Наслідки атаки шахедів на Вінниччину
Наслідки атаки шахедів на Вінниччину

Автор: 

Вінницька область (1023) обстріл (29037) смерть (6777)


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Топ коментарі
+7
збитий дрон падає на щось.
збиття шахеда, це лиш зміна напрямку польоту
мав вразити щось а впав там де збили
при цьому бойова частина детонує при зіткненні з чимось
це земля або те на що він впаде
і в дуже рідких випадках бойова частина детонує в повітрі при влучанні
все просто.
мав ...обнути по ТЕС, а впав на хату...
мав попасти в НПЗ, чи якийсь завод а збили над багатоповерхівкою
в любому випадку, при збитті, він наніс меньше шкоди ніж коли влучивби в ціль
при загиблих це звучить дико але це факт.
СПІВЧУТТЯ РОДИЧАМ ЗАГИБЛИХ!!!
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15.03.2024 09:14
+3
Так ВСІ ж збиті???????
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15.03.2024 08:43
+3
Збили над хатою....чи збили перед селом впало на хату.....Якось так.
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15.03.2024 09:06
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Так ВСІ ж збиті???????
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15.03.2024 08:43 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3478790/syly_ppo_znyschyly_usi_27_shahediv_yakymy_rosiya_atakuvala_vnochi_povitryani_syly
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15.03.2024 08:50 Відповісти
Якби не збили, то могло попасти в якесь підприємство, чи ТЕЦ, чи військову частину...
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15.03.2024 08:54 Відповісти
Збили над хатою....чи збили перед селом впало на хату.....Якось так.
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15.03.2024 09:06 Відповісти
збитий дрон падає на щось.
збиття шахеда, це лиш зміна напрямку польоту
мав вразити щось а впав там де збили
при цьому бойова частина детонує при зіткненні з чимось
це земля або те на що він впаде
і в дуже рідких випадках бойова частина детонує в повітрі при влучанні
все просто.
мав ...обнути по ТЕС, а впав на хату...
мав попасти в НПЗ, чи якийсь завод а збили над багатоповерхівкою
в любому випадку, при збитті, він наніс меньше шкоди ніж коли влучивби в ціль
при загиблих це звучить дико але це факт.
СПІВЧУТТЯ РОДИЧАМ ЗАГИБЛИХ!!!
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15.03.2024 09:14 Відповісти
"Всі збили" - йдеться про нічну атаку. На вінничину і коіровоградщину атака була ввечері перед цим.
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15.03.2024 09:19 Відповісти
Гройсман, із своїми сидільцями в Уряді, уже на розборі завалів працюють, щоб не Захищати Україну від московитів??
Дивно, як вони усі так затихарилися, усі з оточення гройцмана…
ТЦК, мабуть, їх на військовому обліку не поставив і не рахує, ЧОМУСЬ???
Співпадіння від вЧонаго гройсмана ..
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16.03.2024 12:39 Відповісти
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17.03.2024 20:54 Відповісти
 
 