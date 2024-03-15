Атака "шахедів" на Вінниччину: кількість загиблих зросла до двох. ФОТО

Внаслідок нічної атаки на Вінниччині померла ще одна людина

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов.

"Вночі окупанти завдали удару по житлових будинках. Госпіталізовано було четверо осіб. Одна людина загинула на місці.

Щойно стало відомо, що у лікарні померла жінка", - йдеться в повідомленні.







