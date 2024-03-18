Войска РФ ночью обстреляли Херсон, горела 5-этажка. ФОТО
Ночью войска РФ обстреляли один из микрорайонов Херсона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, после попадания боеприпаса загорелись балконы и комнаты в квартирах пятиэтажного дома.
"Несмотря на то, что оккупанты продолжали наносить повторные удары, спасателям удалось достаточно быстро ликвидировать пожар", - говорится в сообщении.
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