Войска РФ ночью обстреляли Херсон, горела 5-этажка. ФОТО

Ночью войска РФ обстреляли один из микрорайонов Херсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, после попадания боеприпаса загорелись балконы и комнаты в квартирах пятиэтажного дома.

"Несмотря на то, что оккупанты продолжали наносить повторные удары, спасателям удалось достаточно быстро ликвидировать пожар", - говорится в сообщении.

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