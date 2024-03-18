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Войска РФ ночью обстреляли Херсон, горела 5-этажка. ФОТО

Ночью войска РФ обстреляли один из микрорайонов Херсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, после попадания боеприпаса загорелись балконы и комнаты в квартирах пятиэтажного дома.

"Несмотря на то, что оккупанты продолжали наносить повторные удары, спасателям удалось достаточно быстро ликвидировать пожар", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Российские захватчики ночью атаковали пожарную часть в Харьковской области, пострадал спасатель. ФОТОрепортаж

пожежа після обстрілу в Херсоні

Автор: 

обстрел (27860) Херсон (2895) ГСЧС (5018)


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