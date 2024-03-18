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Війська РФ вночі обстріляли Херсон, горіла 5-поверхівка. ФОТО

Вночі війська РФ обстріляли один із мікрорайонів Херсону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, після влучання боєприпасу загорілись балкони та кімнати в квартирах п’ятиповерхового будинку.

"Попри те, що окупанти продовжували завдавати повторних ударів, рятувальникам вдалось досить швидко ліквідувати пожежу", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: 4 людини дістали поранення. ФОТОрепортаж

пожежа після обстрілу в Херсоні

Автор: 

обстріл (29128) Херсон (3436) ДСНС (5151)


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