Війська РФ вночі обстріляли Херсон, горіла 5-поверхівка. ФОТО
Вночі війська РФ обстріляли один із мікрорайонів Херсону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, після влучання боєприпасу загорілись балкони та кімнати в квартирах п’ятиповерхового будинку.
"Попри те, що окупанти продовжували завдавати повторних ударів, рятувальникам вдалось досить швидко ліквідувати пожежу", - йдеться у повідомленні.
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