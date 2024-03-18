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Украинским летчикам передали первый командно-штабный комплекс. ФОТОрепортаж

Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко передал украинским военным первый командно-штабной комплекс, изготовленный по заказу боевых летчиков для работы в полевых условиях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Отмечается, что комплекс создан на базе грузовика DAF YA, он состоит из двух частей - штаба и зоны отдыха. Он оснащен автономным питанием, бытовой техникой и спальными местами для экипажа. Стоимость одного такого комплекса – около 1 млн 300 тыс. грн.

"Мы производим огромные поставки нашим Сухопутным войскам, Десантно-штурмовым войскам, морской пехоте, Силам спецопераций, Военно-морским силам. Но мы в долгу перед нашими летчиками. И вот это – комплекс №1, который изготовлен специально, целенаправленно по просьбам наших боевых летчиков, пилотов.

Допомога від Порошенка
Допомога від Порошенка

Штаб на шесть рабочих мест, здесь есть компьютеры, есть независимое питание, здесь есть фильтры, кондиционеры, чтобы можно было поработать, есть и холодильник, и микроволновка, и кофеварка. Но самое главное, сюда заведены все поставки информации и можно заниматься и планированием полетов, и сопровождением. Очень строгая инспекция от летчиков приняла с оценкой "отлично", - отметил Порошенко.

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"Второе отделение нашего комплекса – здесь наши пилоты будут восстанавливать боеспособность, могут отдохнуть, поспать, попить кофе. Здесь есть шесть индивидуальных сейфов для того, чтобы пилоты могли держать собственные вещи, здесь есть очень хорошие кровати, где они могут отдохнуть, здесь есть микроволновка, холодильник, сейчас здесь работает теплый кондиционер, есть генератор для независимого и автономного питания", – рассказал Порошенко.

Допомога від Порошенка

Комплекс сделан на базе американских контейнеров от 155 миллиметровых снарядов. Этот комплекс не покупается, а производится.

Допомога від Порошенка

"Этот первый комплекс отправляется уже завтра для передачи летчикам, мы пока не скажем, в какую часть. Нам приятно, что к разным нашим проектам, поддерживающим армию, добавляется еще и комплекс для летчиков", - добавил пятый президент.

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Допомога від Порошенка

Автор: 

помощь (7878) Порошенко Петр (19618)


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Топ комментарии
+40
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18.03.2024 16:26 Ответить
+29
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18.03.2024 16:49 Ответить
+28
Держава це - Порошенко !
а що не так ?

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18.03.2024 16:27 Ответить
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18.03.2024 16:26 Ответить
Держава це - Порошенко !
а що не так ?

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18.03.2024 16:27 Ответить
Держава це - Зе.
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18.03.2024 16:30 Ответить
Яка падлюка насрала тобі в голову?
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18.03.2024 16:39 Ответить
Може то сарказм такий? 😁
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18.03.2024 17:21 Ответить
То повинна відповісти, а то серанула і втікла!!! Може очікувала як її підтримають??!!!
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18.03.2024 21:13 Ответить
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18.03.2024 17:00 Ответить
Настоящий Гетьман!!!

Учитесь, шоумены.
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18.03.2024 16:28 Ответить
Нормально. Ще най якась Безглузда знімть відосик, то раскаже де воно стоїть. Які ідіоти
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18.03.2024 16:42 Ответить
Це про тебе:
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18.03.2024 16:55 Ответить
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18.03.2024 16:49 Ответить
Нет конечно, Порошенко просто ничего не сделал, как первое лицо государства, для охраны оставшихся складов после подрыва первого. Ничего не сделал и после подрыва второго. Ну а третий арсенал под Винницей был последним крупным арсеналом ВСУ.
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18.03.2024 18:51 Ответить
А що Порох відповідає за охорону складів озброєння??? Може це МО і поліція повинна про це думати??
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18.03.2024 21:18 Ответить
І хто це "передали? Інопланетяни? Якось так загадково.
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18.03.2024 16:49 Ответить
"Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко передав українським військовим передали перший командно-штабний комплекс, виготовлений на замовлення бойових льотчиків для роботи в польових умовах" -- перший же рядок.
ЦЕНЗОР іноді соромиться цього імені
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18.03.2024 16:56 Ответить
Свідки "найвеличнішого", як що є такі (колись вас було 73%), підкажіть а чим допоміг ЗСУ ваш преZерватив? Дякую за відповідь.
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18.03.2024 16:55 Ответить
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18.03.2024 16:58 Ответить
Ермак держит Зелю в параллельной реальности.
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18.03.2024 17:00 Ответить
В перпендикулярной. Внимательнее будь.
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18.03.2024 17:04 Ответить
+ чи може ще хтось з олігархів теж так "піариться"?
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18.03.2024 16:58 Ответить
А тИ хоч на гривню попіарився, чи тільки ригати жовчю здатен?
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18.03.2024 17:02 Ответить
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18.03.2024 17:21 Ответить
У своєму пристрастном запалі ти, мабуть, не розгледів лапки, що з двох боків "оточили" саме те слово, що тебе так тригернуло
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18.03.2024 17:28 Ответить
Дякую, шановний пане Президенте Порошенко. А гундос вечором подарує пілотам відос. Ось такі вони різні,один за Україну і для України, а інший виключно для свого рейтингу!Наріду подобаються відоси!
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18.03.2024 18:33 Ответить
Гарно зроблено. Молодці.
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18.03.2024 19:44 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/8669 Петро Порошенко сьогодні ніяк не заспокоїться. Знову краде :

"Дощ періщить, машини буксують, дорогу розмило, але ми поспішаємо доправити чергову партію допомоги нашим старим друзям!

🔹43 артбригада - 2 вантажівки DAF, 3 Мавіки. Між іншим, саме 43-тя отримала від нас найбільше вантажівок. Бо як то кажуть: «Битися, а не журитися». На сьогоднішній день ці хлопці виконують дуже багато роботи. І для цієї роботи - потрібен БК, а для його перевезання - тягачі.
🔹54 окремий розвідбат - 1 ПАРМ, 100 FPV-дронів «Мольфар», 5 Мавіків. Їхня статистика використання дронів-камікадзе вражає.
🔹120 бригада ТРО - вантажівка DAF. Радий був вручити техніку нашим вінничанам .
Також хочу поділитися новинами: наша станція РЕБ, яку нещодавно поставили на озброєння Сил оборони, вже працює і прикриває бійців на Сході. Зокрема дивізіони артилерії під Авдіївкою, до яких за 2 тижні роботи нашого РЕБу не зміг долетіти жоден дрон: ані Орлан, ані Суперкам, ані Зала. Сума проєкту - 500 мільйонів, 200 з яких уже витрачено.

Продовжуємо працювати!"
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18.03.2024 20:10 Ответить
отже барига не заспокоїться ніяк
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18.03.2024 20:24 Ответить
 
 