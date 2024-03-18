Украинским летчикам передали первый командно-штабный комплекс. ФОТОрепортаж
Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко передал украинским военным первый командно-штабной комплекс, изготовленный по заказу боевых летчиков для работы в полевых условиях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".
Отмечается, что комплекс создан на базе грузовика DAF YA, он состоит из двух частей - штаба и зоны отдыха. Он оснащен автономным питанием, бытовой техникой и спальными местами для экипажа. Стоимость одного такого комплекса – около 1 млн 300 тыс. грн.
"Мы производим огромные поставки нашим Сухопутным войскам, Десантно-штурмовым войскам, морской пехоте, Силам спецопераций, Военно-морским силам. Но мы в долгу перед нашими летчиками. И вот это – комплекс №1, который изготовлен специально, целенаправленно по просьбам наших боевых летчиков, пилотов.
Штаб на шесть рабочих мест, здесь есть компьютеры, есть независимое питание, здесь есть фильтры, кондиционеры, чтобы можно было поработать, есть и холодильник, и микроволновка, и кофеварка. Но самое главное, сюда заведены все поставки информации и можно заниматься и планированием полетов, и сопровождением. Очень строгая инспекция от летчиков приняла с оценкой "отлично", - отметил Порошенко.
"Второе отделение нашего комплекса – здесь наши пилоты будут восстанавливать боеспособность, могут отдохнуть, поспать, попить кофе. Здесь есть шесть индивидуальных сейфов для того, чтобы пилоты могли держать собственные вещи, здесь есть очень хорошие кровати, где они могут отдохнуть, здесь есть микроволновка, холодильник, сейчас здесь работает теплый кондиционер, есть генератор для независимого и автономного питания", – рассказал Порошенко.
Комплекс сделан на базе американских контейнеров от 155 миллиметровых снарядов. Этот комплекс не покупается, а производится.
"Этот первый комплекс отправляется уже завтра для передачи летчикам, мы пока не скажем, в какую часть. Нам приятно, что к разным нашим проектам, поддерживающим армию, добавляется еще и комплекс для летчиков", - добавил пятый президент.
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Учитесь, шоумены.
ЦЕНЗОР іноді соромиться цього імені
"Дощ періщить, машини буксують, дорогу розмило, але ми поспішаємо доправити чергову партію допомоги нашим старим друзям!
🔹43 артбригада - 2 вантажівки DAF, 3 Мавіки. Між іншим, саме 43-тя отримала від нас найбільше вантажівок. Бо як то кажуть: «Битися, а не журитися». На сьогоднішній день ці хлопці виконують дуже багато роботи. І для цієї роботи - потрібен БК, а для його перевезання - тягачі.
🔹54 окремий розвідбат - 1 ПАРМ, 100 FPV-дронів «Мольфар», 5 Мавіків. Їхня статистика використання дронів-камікадзе вражає.
🔹120 бригада ТРО - вантажівка DAF. Радий був вручити техніку нашим вінничанам .
Також хочу поділитися новинами: наша станція РЕБ, яку нещодавно поставили на озброєння Сил оборони, вже працює і прикриває бійців на Сході. Зокрема дивізіони артилерії під Авдіївкою, до яких за 2 тижні роботи нашого РЕБу не зміг долетіти жоден дрон: ані Орлан, ані Суперкам, ані Зала. Сума проєкту - 500 мільйонів, 200 з яких уже витрачено.
Продовжуємо працювати!"