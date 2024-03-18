Украинским летчикам передали первый командно-штабный комплекс. ФОТОрепортаж

Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко передал украинским военным первый командно-штабной комплекс, изготовленный по заказу боевых летчиков для работы в полевых условиях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Отмечается, что комплекс создан на базе грузовика DAF YA, он состоит из двух частей - штаба и зоны отдыха. Он оснащен автономным питанием, бытовой техникой и спальными местами для экипажа. Стоимость одного такого комплекса – около 1 млн 300 тыс. грн.

"Мы производим огромные поставки нашим Сухопутным войскам, Десантно-штурмовым войскам, морской пехоте, Силам спецопераций, Военно-морским силам. Но мы в долгу перед нашими летчиками. И вот это – комплекс №1, который изготовлен специально, целенаправленно по просьбам наших боевых летчиков, пилотов.





Штаб на шесть рабочих мест, здесь есть компьютеры, есть независимое питание, здесь есть фильтры, кондиционеры, чтобы можно было поработать, есть и холодильник, и микроволновка, и кофеварка. Но самое главное, сюда заведены все поставки информации и можно заниматься и планированием полетов, и сопровождением. Очень строгая инспекция от летчиков приняла с оценкой "отлично", - отметил Порошенко.

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"Второе отделение нашего комплекса – здесь наши пилоты будут восстанавливать боеспособность, могут отдохнуть, поспать, попить кофе. Здесь есть шесть индивидуальных сейфов для того, чтобы пилоты могли держать собственные вещи, здесь есть очень хорошие кровати, где они могут отдохнуть, здесь есть микроволновка, холодильник, сейчас здесь работает теплый кондиционер, есть генератор для независимого и автономного питания", – рассказал Порошенко.

Комплекс сделан на базе американских контейнеров от 155 миллиметровых снарядов. Этот комплекс не покупается, а производится.

"Этот первый комплекс отправляется уже завтра для передачи летчикам, мы пока не скажем, в какую часть. Нам приятно, что к разным нашим проектам, поддерживающим армию, добавляется еще и комплекс для летчиков", - добавил пятый президент.

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