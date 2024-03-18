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Українським льотчикам передали перший командно-штабний комплекс. ФОТОрепортаж

Лідер "ЄС" та п’ятий президент Петро Порошенко передав українським військовим передали перший командно-штабний комплекс, виготовлений на замовлення бойових льотчиків для роботи в польових умовах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Зазначається, що комплекс створено на базі вантажівки DAF YA, він складається із двох частин - штабу і зони відпочинку. Його оснащено автономним живленням, побутовою технікою і спальними місцями для екіпажу. Вартість одного такого комплексу – близько 1 млн 300 тис. грн.

"Ми робимо величезні поставки нашим Сухопутним військам, Десантно-штурмовим військам, морській піхоті, Силам спецоперацій, Військово-морським силам. Але ми в боргу перед нашими льотчиками. І от це – комплекс №1, який виготовлений спеціально, цілеспрямовано на прохання наших бойових льотчиків, пілотів.

Допомога від Порошенка
Допомога від Порошенка

Штаб на шість робочих місць, тут є комп’ютери, тут є незалежне живлення, тут є фільтри, кондиціонери, так, щоб могли попрацювати, є і холодильник, і мікрохвильова пічка, і кава. Але найголовніше, сюди заведено все постачання інформації і можна займатися і плануванням польотів, і супроводом. Дуже сувора інспекція від льотчиків прийняла з оцінкою "відмінно", - зазначив Порошенко.

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"Друге відділення нашого комплексу – тут наші пілоти будуть відновлювати боєздатність, можуть відпочити, поспати, попити каву. Тут є шість індивідуальних сейфів для того, щоб пілоти могли тримати власні речі, тут є обладнані дуже гарні ліжка, де вони можуть перепочити, тут є мікрохвильовка, холодильник, зараз тут працює теплий кондиціонер, є генератор для незалежного і автономного живлення", - пояснив Порошенко.

Допомога від Порошенка

Комплекс зроблений на базі американських контейнерів від 155-міліметрових снарядів. Цей комплекс не купується, а виготовляється.

Допомога від Порошенка

"Цей перший комплекс відправляється вже завтра для передачі льотчикам, ми поки що не скажемо, в яку частину. Нам приємно, що до різноманітних наших проєктів, які підтримують армію, додається ще комплекс для льотчиків", - додав п'ятий президент.

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Допомога від Порошенка

Автор: 

допомога (8442) Порошенко Петро (15192)


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Топ коментарі
+40
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18.03.2024 16:26 Відповісти
+29
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18.03.2024 16:49 Відповісти
+28
Держава це - Порошенко !
а що не так ?

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18.03.2024 16:27 Відповісти
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18.03.2024 16:26 Відповісти
Держава це - Порошенко !
а що не так ?

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18.03.2024 16:27 Відповісти
Держава це - Зе.
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18.03.2024 16:30 Відповісти
Яка падлюка насрала тобі в голову?
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18.03.2024 16:39 Відповісти
Може то сарказм такий? 😁
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18.03.2024 17:21 Відповісти
То повинна відповісти, а то серанула і втікла!!! Може очікувала як її підтримають??!!!
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18.03.2024 21:13 Відповісти
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18.03.2024 17:00 Відповісти
Настоящий Гетьман!!!

Учитесь, шоумены.
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18.03.2024 16:28 Відповісти
Нормально. Ще най якась Безглузда знімть відосик, то раскаже де воно стоїть. Які ідіоти
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18.03.2024 16:42 Відповісти
Це про тебе:
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18.03.2024 16:55 Відповісти
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18.03.2024 16:49 Відповісти
Нет конечно, Порошенко просто ничего не сделал, как первое лицо государства, для охраны оставшихся складов после подрыва первого. Ничего не сделал и после подрыва второго. Ну а третий арсенал под Винницей был последним крупным арсеналом ВСУ.
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18.03.2024 18:51 Відповісти
А що Порох відповідає за охорону складів озброєння??? Може це МО і поліція повинна про це думати??
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18.03.2024 21:18 Відповісти
І хто це "передали? Інопланетяни? Якось так загадково.
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18.03.2024 16:49 Відповісти
"Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко передав українським військовим передали перший командно-штабний комплекс, виготовлений на замовлення бойових льотчиків для роботи в польових умовах" -- перший же рядок.
ЦЕНЗОР іноді соромиться цього імені
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18.03.2024 16:56 Відповісти
Свідки "найвеличнішого", як що є такі (колись вас було 73%), підкажіть а чим допоміг ЗСУ ваш преZерватив? Дякую за відповідь.
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18.03.2024 16:55 Відповісти
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18.03.2024 16:58 Відповісти
Ермак держит Зелю в параллельной реальности.
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18.03.2024 17:00 Відповісти
В перпендикулярной. Внимательнее будь.
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18.03.2024 17:04 Відповісти
+ чи може ще хтось з олігархів теж так "піариться"?
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18.03.2024 16:58 Відповісти
А тИ хоч на гривню попіарився, чи тільки ригати жовчю здатен?
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18.03.2024 17:02 Відповісти
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18.03.2024 17:21 Відповісти
У своєму пристрастном запалі ти, мабуть, не розгледів лапки, що з двох боків "оточили" саме те слово, що тебе так тригернуло
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18.03.2024 17:28 Відповісти
Дякую, шановний пане Президенте Порошенко. А гундос вечором подарує пілотам відос. Ось такі вони різні,один за Україну і для України, а інший виключно для свого рейтингу!Наріду подобаються відоси!
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18.03.2024 18:33 Відповісти
Гарно зроблено. Молодці.
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18.03.2024 19:44 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/8669 Петро Порошенко сьогодні ніяк не заспокоїться. Знову краде :

"Дощ періщить, машини буксують, дорогу розмило, але ми поспішаємо доправити чергову партію допомоги нашим старим друзям!

🔹43 артбригада - 2 вантажівки DAF, 3 Мавіки. Між іншим, саме 43-тя отримала від нас найбільше вантажівок. Бо як то кажуть: «Битися, а не журитися». На сьогоднішній день ці хлопці виконують дуже багато роботи. І для цієї роботи - потрібен БК, а для його перевезання - тягачі.
🔹54 окремий розвідбат - 1 ПАРМ, 100 FPV-дронів «Мольфар», 5 Мавіків. Їхня статистика використання дронів-камікадзе вражає.
🔹120 бригада ТРО - вантажівка DAF. Радий був вручити техніку нашим вінничанам .
Також хочу поділитися новинами: наша станція РЕБ, яку нещодавно поставили на озброєння Сил оборони, вже працює і прикриває бійців на Сході. Зокрема дивізіони артилерії під Авдіївкою, до яких за 2 тижні роботи нашого РЕБу не зміг долетіти жоден дрон: ані Орлан, ані Суперкам, ані Зала. Сума проєкту - 500 мільйонів, 200 з яких уже витрачено.

Продовжуємо працювати!"
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18.03.2024 20:10 Відповісти
отже барига не заспокоїться ніяк
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18.03.2024 20:24 Відповісти
 
 