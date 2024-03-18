Українським льотчикам передали перший командно-штабний комплекс. ФОТОрепортаж

Лідер "ЄС" та п’ятий президент Петро Порошенко передав українським військовим передали перший командно-штабний комплекс, виготовлений на замовлення бойових льотчиків для роботи в польових умовах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Зазначається, що комплекс створено на базі вантажівки DAF YA, він складається із двох частин - штабу і зони відпочинку. Його оснащено автономним живленням, побутовою технікою і спальними місцями для екіпажу. Вартість одного такого комплексу – близько 1 млн 300 тис. грн.

"Ми робимо величезні поставки нашим Сухопутним військам, Десантно-штурмовим військам, морській піхоті, Силам спецоперацій, Військово-морським силам. Але ми в боргу перед нашими льотчиками. І от це – комплекс №1, який виготовлений спеціально, цілеспрямовано на прохання наших бойових льотчиків, пілотів.





Штаб на шість робочих місць, тут є комп’ютери, тут є незалежне живлення, тут є фільтри, кондиціонери, так, щоб могли попрацювати, є і холодильник, і мікрохвильова пічка, і кава. Але найголовніше, сюди заведено все постачання інформації і можна займатися і плануванням польотів, і супроводом. Дуже сувора інспекція від льотчиків прийняла з оцінкою "відмінно", - зазначив Порошенко.

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"Друге відділення нашого комплексу – тут наші пілоти будуть відновлювати боєздатність, можуть відпочити, поспати, попити каву. Тут є шість індивідуальних сейфів для того, щоб пілоти могли тримати власні речі, тут є обладнані дуже гарні ліжка, де вони можуть перепочити, тут є мікрохвильовка, холодильник, зараз тут працює теплий кондиціонер, є генератор для незалежного і автономного живлення", - пояснив Порошенко.

Комплекс зроблений на базі американських контейнерів від 155-міліметрових снарядів. Цей комплекс не купується, а виготовляється.

"Цей перший комплекс відправляється вже завтра для передачі льотчикам, ми поки що не скажемо, в яку частину. Нам приємно, що до різноманітних наших проєктів, які підтримують армію, додається ще комплекс для льотчиків", - додав п'ятий президент.

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