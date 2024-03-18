Українським льотчикам передали перший командно-штабний комплекс. ФОТОрепортаж
Лідер "ЄС" та п’ятий президент Петро Порошенко передав українським військовим передали перший командно-штабний комплекс, виготовлений на замовлення бойових льотчиків для роботи в польових умовах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
Зазначається, що комплекс створено на базі вантажівки DAF YA, він складається із двох частин - штабу і зони відпочинку. Його оснащено автономним живленням, побутовою технікою і спальними місцями для екіпажу. Вартість одного такого комплексу – близько 1 млн 300 тис. грн.
"Ми робимо величезні поставки нашим Сухопутним військам, Десантно-штурмовим військам, морській піхоті, Силам спецоперацій, Військово-морським силам. Але ми в боргу перед нашими льотчиками. І от це – комплекс №1, який виготовлений спеціально, цілеспрямовано на прохання наших бойових льотчиків, пілотів.
Штаб на шість робочих місць, тут є комп’ютери, тут є незалежне живлення, тут є фільтри, кондиціонери, так, щоб могли попрацювати, є і холодильник, і мікрохвильова пічка, і кава. Але найголовніше, сюди заведено все постачання інформації і можна займатися і плануванням польотів, і супроводом. Дуже сувора інспекція від льотчиків прийняла з оцінкою "відмінно", - зазначив Порошенко.
"Друге відділення нашого комплексу – тут наші пілоти будуть відновлювати боєздатність, можуть відпочити, поспати, попити каву. Тут є шість індивідуальних сейфів для того, щоб пілоти могли тримати власні речі, тут є обладнані дуже гарні ліжка, де вони можуть перепочити, тут є мікрохвильовка, холодильник, зараз тут працює теплий кондиціонер, є генератор для незалежного і автономного живлення", - пояснив Порошенко.
Комплекс зроблений на базі американських контейнерів від 155-міліметрових снарядів. Цей комплекс не купується, а виготовляється.
"Цей перший комплекс відправляється вже завтра для передачі льотчикам, ми поки що не скажемо, в яку частину. Нам приємно, що до різноманітних наших проєктів, які підтримують армію, додається ще комплекс для льотчиків", - додав п'ятий президент.
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Учитесь, шоумены.
ЦЕНЗОР іноді соромиться цього імені
"Дощ періщить, машини буксують, дорогу розмило, але ми поспішаємо доправити чергову партію допомоги нашим старим друзям!
🔹43 артбригада - 2 вантажівки DAF, 3 Мавіки. Між іншим, саме 43-тя отримала від нас найбільше вантажівок. Бо як то кажуть: «Битися, а не журитися». На сьогоднішній день ці хлопці виконують дуже багато роботи. І для цієї роботи - потрібен БК, а для його перевезання - тягачі.
🔹54 окремий розвідбат - 1 ПАРМ, 100 FPV-дронів «Мольфар», 5 Мавіків. Їхня статистика використання дронів-камікадзе вражає.
🔹120 бригада ТРО - вантажівка DAF. Радий був вручити техніку нашим вінничанам .
Також хочу поділитися новинами: наша станція РЕБ, яку нещодавно поставили на озброєння Сил оборони, вже працює і прикриває бійців на Сході. Зокрема дивізіони артилерії під Авдіївкою, до яких за 2 тижні роботи нашого РЕБу не зміг долетіти жоден дрон: ані Орлан, ані Суперкам, ані Зала. Сума проєкту - 500 мільйонів, 200 з яких уже витрачено.
Продовжуємо працювати!"