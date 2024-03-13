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Новини Фото Війна
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Порошенко передає бригадам ЗСУ на фронті 2 тис. FPV-дронів. ФОТО

Петро Порошенко везе у бригади ЗСУ четверту з початку року партію FPV-дронів. Вона налічує 2 тис. штук.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

порошенко

Вартість цієї партії дронів-камікадзе – більше 30 млн грн.

Дрони для ЗСУ від Порошенка
Дрони для ЗСУ від Порошенка
Дрони для ЗСУ від Порошенка

"Це ми робимо спільно з нашими військовослужбовцями. Це робиться під їхнім контролем. Якщо брати середню ефективність FPV-шок, то це мінімум 50% точного влучання в ціль. 2 тисячі дронів – тисяча влучань. Тисяча влучань – це означає, що кожен місяць ми знищуємо декілька батальйонів орків.", – говорить Порошенко.

Дрони для ЗСУ від Порошенка

Також читайте: Бригади ЗСУ на фронті отримають чергову партію пересувних авторемонтних майстерень. ФОТО


Дрони для ЗСУ від Порошенка

Автор: 

Порошенко Петро (15191) дрони (4863)


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Топ коментарі
+82
Если бы все так пиарились...
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13.03.2024 22:20
+75
дякуємо, пане Гетьман !

2 000 шалених бджілок це круто !
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13.03.2024 22:26
+65
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13.03.2024 22:23
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Я вот что-то не припомню когда Зеленский за СВОИ бабки покупал и передавал в ЗСУ дроны ?
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13.03.2024 22:36 Відповісти
совсем памяти нет...)))
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13.03.2024 22:39 Відповісти
👍🏼👍🏼👍🏼
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13.03.2024 22:41 Відповісти
повне де жавю

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13.03.2024 22:48 Відповісти
А за які гроші? В нього нема. А ті що в офшорах - то на чорний день. Ленка сказала.
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13.03.2024 23:04 Відповісти
у чорний день ЗЄлі йому гроші не ************ - це історичний факт
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14.03.2024 00:10 Відповісти
Найважче згадати те чого ми ніколи не бачили
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13.03.2024 23:23 Відповісти
Президент должен немедленно ответить Пороху
Сделать фотку с МИЛЛИОНОМ дронов
А на заднем плане - МИЛЛИАРД ДЕРЕВЬЕВ
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13.03.2024 22:37 Відповісти
пампаси, пампаси !!!

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13.03.2024 22:55 Відповісти
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
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13.03.2024 22:39 Відповісти
Наші захисники так не думають , бо вони дуже вдячні Порошенку
за його постійну допомогу і це шоловне для нього і його команди 🙁
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13.03.2024 22:47 Відповісти
..так ідіотів не поменшало... ))) 73 відсотки дурноголових продовжують свою чорну справу... Опитування СОЦІС показало... що дурнів побільшало... З 3000 опитаних 57 ідіотів хочуть бачить арестовича президентом!! Про що можна говорити?
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13.03.2024 23:26 Відповісти
це правда, і це був би парадокс - якби ми були цивілізованим суспільством.
Але ж ми, на жаль, живемо в Україні, де рулять беніне Г+Г вкупі з гундосими відосиками...
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13.03.2024 23:01 Відповісти
Що ублюдки зелені 73 відсоткові,Армія Мова Віра; Краще ніж какая разніца,по приколу,тварі тільки мій Маріуполь знищили разом з кацапами,ублюдки ще раз
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13.03.2024 22:54 Відповісти
Дякую)
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13.03.2024 22:55 Відповісти
Пікалова десь світив ряхою в формі ,це ублюдки де вже пристроілись
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13.03.2024 22:55 Відповісти
в конвойну роту Нацгвардії при київському СІЗО. В наряди не ходить.
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13.03.2024 23:03 Відповісти
Що вже, Порошенко почав виконувати роботу за Осла, який наобіцяв зробити мільйон дронів.
Тільки. Петре Олексійовичу, слабенько ви працюєте. Потрібно по 80 000 в місяць робити. Піднажміть.
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13.03.2024 23:02 Відповісти
не тільки ти просиш "піднажати". Просить і https://t.me/budem_bambit/3486 менеджер ГО "Справа Громад" Юрій Бірюков . Нас всіх просить...:

У роботі волонтера я завжди сподівався, що допомога яка передається, прослужить максимально довго. Що вантажівки їздитимуть роками, що прально-душові комплекси будуть списані за десяток років тощо. А ось ФПВ... Парадокс збору грошей на ФПВ дрони полягає в тому, що термін його роботи вимірюється десятками хвилин. Але результат його роботи - прямо ось тішить око!
Тема ФПВ дронів для нас відносно "нова", адже це лише четвертий наш вантаж.
СЬОГОДНІ ЩЕ ДВІ ТИСЯЧІ ШТУК
Це там трохи більш як 30 мільйонів гривень, але нема причин сумувати ха термін роботи кожного дрона. Бо там - "одна нога тут, а інша нога там" і кожна така фраза означає, що наша земля звільнилася ще від кількох окупантів. Не дарма ж Порошенка на росії офіційно обізвали терористом
Будуть гроші та репости - будуть ФПВ дрони - будуть окупанти втрачати голову від "захвату". Захват, у цьому разі, забезпечує кілограм вибухівки + вражаючі елементи.

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13.03.2024 23:08 Відповісти
Вони всі різні…, нехай кожен буде влучним…
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13.03.2024 23:15 Відповісти
а где дроны УмероЗеОпы?....
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13.03.2024 23:16 Відповісти
Не на часі
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13.03.2024 23:24 Відповісти
Мабуть не відкрию вам секрету:В мандє"-як то кажуть квартальні шутнікі.
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13.03.2024 23:29 Відповісти
Маладца.
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13.03.2024 23:42 Відповісти
Vielen Dank, Hetmann!
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13.03.2024 23:45 Відповісти
Малувато зеботні набігло... один стабільний, один щойнозаряжений опою ЄрЗе, і канадець, якому кажись, вже дійшло (чи доходить) яким він був нещодавно...
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13.03.2024 23:45 Відповісти
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13.03.2024 23:58 Відповісти
До такого їм ще бронзовіти і бронзовіти
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14.03.2024 00:35 Відповісти
А всього то треба було мати на плечах голову, а не дупу, у 19 році українцям. А зараз кровавий зеленский вивів війска з Авдіївки у чисто поле, без жодних фортіфікацій і копайте собі самі, війскові, окопчики по коліно у мерзлій, чи болоті, землі. Зате весь кровавий режим зеленского у теплі, ситі, дивляться чергові серії - розміші коміка, лігу сміху - їм всім весело як там на Сході вмирає цвіт нації - бо вони всі вже давно у рашці, разом з гнидою зеленским.
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14.03.2024 03:20 Відповісти
Очередной удар по Зе.
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14.03.2024 04:03 Відповісти
При всій повазі до Стерненка але він таку кількість приблизно за 1,5-2 тижні збирає. І то це тільки останнім часом він наростив таку потужність...
Браво Петре!
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14.03.2024 06:03 Відповісти
Яка повага до проданої стерні ? Це де така, в Німеччині ?
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14.03.2024 08:20 Відповісти
Ну тримають його за яйця тією справою про самооборону. А ви би краще сіли на 10 років?
І навіть не зважаючи на це, він майже перший хто з блогерів почав качати тему воєнкома Борисова. Майже бо першим був Корчинський.
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14.03.2024 10:04 Відповісти
З кацапстану пишеш, чи навіщо VPN-? стерня зашкварилась ще до тієї справи.
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14.03.2024 10:14 Відповісти
та він білорус... давно потрібно було це знати. Під VРN з 2020-го.
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14.03.2024 10:48 Відповісти
Нас рати на нього.
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14.03.2024 12:58 Відповісти
Ну і як саме ? Нагадай?
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14.03.2024 12:06 Відповісти
Там мільйон зашкварів , ти що тільки вилупилось ? Наприклад намагання зірвати навчання "Сі-бриз" в одесі.....йому за це ригі платили в свій час.
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14.03.2024 12:59 Відповісти
Можна посилання?
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14.03.2024 13:02 Відповісти
Вивчай матчасть і вчись сам шукати інформацію.
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14.03.2024 13:26 Відповісти
Злив зараховано.
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14.03.2024 14:55 Відповісти
Ти настільки тупорилий, що не можеш готової інфи в гугл забить ?
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14.03.2024 17:20 Відповісти
Ну то доведи що це справді так.
Дай мені посилання на те як Стерненко намагався зірвати "Сі-бриз" в Одесі і як йому за це ригі платили в свій час?
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14.03.2024 17:25 Відповісти
Тупорилий зебіл забиваєш в гуглі "стерненко і сі бриз" і читаєш, а не мені ще всякій чмоні ссилки в ліжко принось.
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14.03.2024 23:09 Відповісти
Зайвий раз довів хто ти.
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15.03.2024 05:45 Відповісти
Я довів що ти дегенерат кацапорилий з однією і тією ж методичкою " ви фсе фрете....хде ваши даказательства....дайте пруф на рт"....
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15.03.2024 08:03 Відповісти
Зайвий раз доводиш, що ти ********, не здатний відповісти за свої слова.
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15.03.2024 10:21 Відповісти
Це довотить , що ти кацапорилий "набутилочник"....ще й гомосек, тому й ********* сидіти на пляшці.
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15.03.2024 14:15 Відповісти
Транслюєш свої збочня на інших?
Ну і чим ти відрізняєшся від кацапа або зебіла?
Ті хоча б посилання на свої ватні помийки дають...
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15.03.2024 15:01 Відповісти
Пряв в стилі пуйла: "ти сам такой...кто абзиваеться...."- ти жалюгідний, "набутилочник".
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15.03.2024 15:12 Відповісти
Самокритика - це добре.
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15.03.2024 15:58 Відповісти
респект!
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14.03.2024 07:43 Відповісти
я не розумію чому зесрань не донатить? він же багатій! невже в людини може бути така патологічна жадібність? ні копійки на фронт?
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14.03.2024 07:45 Відповісти
Якщо б не знав скільки Кабмін записав на утилізацію військової зброї, то навіть би по плескав в долоні.
А так це як з чаєм Укрзалізниці, Лещенко декларує 4млн зп а вони про маркетинг та донати.
Про зп восьми директорів та замів одеського припортового взагалі мовчу.
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14.03.2024 07:52 Відповісти
Андрке,то нехай і зеленський рекламується тіки він і копійки на допомогу армії не потратив із своїх коштівтіки тіки бюджетні кошти кумушкам роздає
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14.03.2024 08:11 Відповісти
О дійсно, він же бідося! Постійно збитки від кварталу декларував, як же ж він виживав🥺🥺
І звісно нічого не мав з великого крадівництва і яєць по 17 грн😂😂😂😂
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14.03.2024 08:25 Відповісти
А у цей час зеленська мабуть купила діамантів чі нову елітну квартиру у Лондоні чі сплатила комуналку у Криму🙄
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14.03.2024 08:09 Відповісти
Дякую пану Порошенко і його сім'ї, дякую всій його команді, які попри брехню влади, розпалювання до них ненависті з боку дибілів і антимайданівців, продовжують підтримувати армію і вселяти надію на перемогу.
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14.03.2024 09:07 Відповісти
А що далі? Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.
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14.03.2024 09:11 Відповісти
А що далі? На мою думку найчесніші і демократичні вибори президента були один раз в Україні і це при Петру Олексійовичу Порошенко у 2019 році. Більше таких виборів не буде. Херпіду шукає можливості, щоб залишитися довше грабувати цей обдурений ним і його менеджерами нарід. Видумують якісь дії законів, що коли війна, то вибори президента не проводяться, що соціологія каже, щоб президент продовжував свої повноваження, що політичні партії проти виборів, а позітівні блогери по іншому прочитали Конституція і чомусь на користь Херпіду... Але ніхто не говорить про вибори, Конституція говорить тільки про 5 років і більше ні про ніякі соціології і бажання президента чи політичних сил. Президент мав ще у минулому році звернутися до Конституційного суду і запитати, як бути, бо тільки Конституційний суд може тлумачити Конституцію. Він цього не зробив, бо розраховує під прикриттьям війни залишитися далі у керма.
А по Конституції, він просто нпросто мав передти владу парламенту, спікеру Верховної Ради. Але про це вже можна забути. Це моя особиста думка.
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14.03.2024 09:47 Відповісти
зебіл придебілений?
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14.03.2024 11:16 Відповісти
Не бреши! Крім того - "Блазень нам уже п"ятий рік (будучи при владі) обіцяє в десятки разів більше Але свої обіцянки не виконує ВЗАГАЛІ То про що ти тоді ведеш мову?
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14.03.2024 11:17 Відповісти
о цуцик самого лідора взесвіту із чліном дЄрмака в ОПі, прокукурікав.
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14.03.2024 11:18 Відповісти
круто, пан Петро!!!!
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14.03.2024 15:32 Відповісти
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