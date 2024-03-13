Порошенко передає бригадам ЗСУ на фронті 2 тис. FPV-дронів. ФОТО

Петро Порошенко везе у бригади ЗСУ четверту з початку року партію FPV-дронів. Вона налічує 2 тис. штук.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Вартість цієї партії дронів-камікадзе – більше 30 млн грн.







"Це ми робимо спільно з нашими військовослужбовцями. Це робиться під їхнім контролем. Якщо брати середню ефективність FPV-шок, то це мінімум 50% точного влучання в ціль. 2 тисячі дронів – тисяча влучань. Тисяча влучань – це означає, що кожен місяць ми знищуємо декілька батальйонів орків.", – говорить Порошенко.

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