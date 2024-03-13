Порошенко передає бригадам ЗСУ на фронті 2 тис. FPV-дронів. ФОТО
Петро Порошенко везе у бригади ЗСУ четверту з початку року партію FPV-дронів. Вона налічує 2 тис. штук.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Вартість цієї партії дронів-камікадзе – більше 30 млн грн.
"Це ми робимо спільно з нашими військовослужбовцями. Це робиться під їхнім контролем. Якщо брати середню ефективність FPV-шок, то це мінімум 50% точного влучання в ціль. 2 тисячі дронів – тисяча влучань. Тисяча влучань – це означає, що кожен місяць ми знищуємо декілька батальйонів орків.", – говорить Порошенко.
Топ коментарі
+82 Dmitry Begemotovich
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+75 Dust
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Сделать фотку с МИЛЛИОНОМ дронов
А на заднем плане - МИЛЛИАРД ДЕРЕВЬЕВ
за його постійну допомогу і це шоловне для нього і його команди 🙁
Але ж ми, на жаль, живемо в Україні, де рулять беніне Г+Г вкупі з гундосими відосиками...
Тільки. Петре Олексійовичу, слабенько ви працюєте. Потрібно по 80 000 в місяць робити. Піднажміть.
У роботі волонтера я завжди сподівався, що допомога яка передається, прослужить максимально довго. Що вантажівки їздитимуть роками, що прально-душові комплекси будуть списані за десяток років тощо. А ось ФПВ... Парадокс збору грошей на ФПВ дрони полягає в тому, що термін його роботи вимірюється десятками хвилин. Але результат його роботи - прямо ось тішить око!
Тема ФПВ дронів для нас відносно "нова", адже це лише четвертий наш вантаж.
СЬОГОДНІ ЩЕ ДВІ ТИСЯЧІ ШТУК
Це там трохи більш як 30 мільйонів гривень, але нема причин сумувати ха термін роботи кожного дрона. Бо там - "одна нога тут, а інша нога там" і кожна така фраза означає, що наша земля звільнилася ще від кількох окупантів. Не дарма ж Порошенка на росії офіційно обізвали терористом
Будуть гроші та репости - будуть ФПВ дрони - будуть окупанти втрачати голову від "захвату". Захват, у цьому разі, забезпечує кілограм вибухівки + вражаючі елементи.
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Браво Петре!
І навіть не зважаючи на це, він майже перший хто з блогерів почав качати тему воєнкома Борисова. Майже бо першим був Корчинський.
Дай мені посилання на те як Стерненко намагався зірвати "Сі-бриз" в Одесі і як йому за це ригі платили в свій час?
Ну і чим ти відрізняєшся від кацапа або зебіла?
Ті хоча б посилання на свої ватні помийки дають...
А так це як з чаєм Укрзалізниці, Лещенко декларує 4млн зп а вони про маркетинг та донати.
Про зп восьми директорів та замів одеського припортового взагалі мовчу.
І звісно нічого не мав з великого крадівництва і яєць по 17 грн😂😂😂😂
А по Конституції, він просто нпросто мав передти владу парламенту, спікеру Верховної Ради. Але про це вже можна забути. Це моя особиста думка.