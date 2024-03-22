Минобороны разрабатывает противоминную обувь для саперов. ФОТОрепортаж

Министерство обороны разрабатывает специальную обувь для саперов. Противовзрывные берцы снизят риск травмирования ног при разминировании.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

В настоящее время Центральное управление развития и сопровождение материального обеспечения вместе с Командованием сил поддержки проводят испытания.

"Фактически это такие многослойные берцы с кевларовой (баллистической) стелькой. Обувь поможет задержать осколки в подошве и предотвратить серьезные травмы саперов. Главная задача, которую должна выполнять такая обувь - сохранить конечность", - рассказал заместитель министра обороны Виталий Половенко.

По предварительным требованиям, противоминные берцы должны предотвратить поражающий эффект определенных видов противопехотных взрывных устройств.

"Наши специалисты из Центрального управления изучают разные образцы такой обуви. Работают над усовершенствованием тактико-технических характеристик. По результатам положительных испытаний и утвержденного эталон-образца такая противоминная обувь станет на обеспечение ВСУ", - добавил Половенко.

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