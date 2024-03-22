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Минобороны разрабатывает противоминную обувь для саперов. ФОТОрепортаж

Министерство обороны разрабатывает специальную обувь для саперов. Противовзрывные берцы снизят риск травмирования ног при разминировании.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

В настоящее время Центральное управление развития и сопровождение материального обеспечения вместе с Командованием сил поддержки проводят испытания.

Протимінне взуття для саперів

"Фактически это такие многослойные берцы с кевларовой (баллистической) стелькой. Обувь поможет задержать осколки в подошве и предотвратить серьезные травмы саперов. Главная задача, которую должна выполнять такая обувь - сохранить конечность", - рассказал заместитель министра обороны Виталий Половенко.

Протимінне взуття для саперів

По предварительным требованиям, противоминные берцы должны предотвратить поражающий эффект определенных видов противопехотных взрывных устройств.

Протимінне взуття для саперів

"Наши специалисты из Центрального управления изучают разные образцы такой обуви. Работают над усовершенствованием тактико-технических характеристик. По результатам положительных испытаний и утвержденного эталон-образца такая противоминная обувь станет на обеспечение ВСУ", - добавил Половенко.

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Автор: 

Минобороны (9428) сапер (145)


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Топ комментарии
+8
тобто, винаходити велосипед.
а чим, вже існуюче і перевірене не підходить?
умеров, молодець! йому, теж треба сім'ю в сша, якось утримувати.
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22.03.2024 13:44 Ответить
+4
скажіть міноборони, що ефективні засоби для саперів вже давно розроблені волонтерами й показали себе надефективно! але ж треба вкрасти гроші на розробці...
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22.03.2024 14:11 Ответить
+3
Не пройшло і два роки війни
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22.03.2024 13:44 Ответить
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Прискорьтеся, не працюйте як з рада, а то буде нажаль багато інвалідів без того взуття.
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22.03.2024 13:42 Ответить
А їм , татарам , що відступати - бігти, що наступати- бігти. Тобто все одно
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22.03.2024 13:46 Ответить
тобто, винаходити велосипед.
а чим, вже існуюче і перевірене не підходить?
умеров, молодець! йому, теж треба сім'ю в сша, якось утримувати.
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22.03.2024 13:44 Ответить
Те, що коштує $1000, хочуть зробити за ₴1000 і продати за $1000.
Така от бізнес-схема
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22.03.2024 13:58 Ответить
блин, нам Ольхи нужны с Громами...в невероятных количествах...они ерундой занимаются.... (ну пока ерундой)
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22.03.2024 14:34 Ответить
Ти за два роки ще на щось сподіваєшся? Ну ну...
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22.03.2024 14:52 Ответить
я к тому что "пока ерундой", что содержать целый полигон с камешками и сотню человек... на разработку сомнительной ерунды..потом, после войны при массовом разминировании будете играться... я не большой спец, но в Афгане наоборот кроссовки носили, чтоб ногу по колено не отрывало, да и на рахе куча модных сейсмо и взлетающих мин, тратить ресурс на фигзнает что непростительная роскошь..имхо танк с тралом или УР Змей горыныч-лучше ничего не придумано...
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22.03.2024 15:35 Ответить
В нас мільярди розкрадають на пустому місці а ти за якісь лапті хвилюєшся... Таке...
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22.03.2024 15:47 Ответить
пиар, только пиар и больше ничего.
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22.03.2024 15:23 Ответить
Не пройшло і два роки війни
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22.03.2024 13:44 Ответить
скажіть міноборони, що ефективні засоби для саперів вже давно розроблені волонтерами й показали себе надефективно! але ж треба вкрасти гроші на розробці...
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22.03.2024 14:11 Ответить
Итоги работы через несколько освоенных (украденных) миллионов
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22.03.2024 15:27 Ответить
 
 