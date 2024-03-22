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Міноборони розробляє протимінне взуття для саперів. ФОТОрепортаж

Міністерство оборони розробляє спеціальне взуття для саперів. Противибухові берці зменшать ризик травмування ніг під час розмінувань.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, нині Центральне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення разом з Командуванням сил підтримки проводять випробування.

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Протимінне взуття для саперів

"Фактично це такі багатошарові берці з кевларовою (балістичною) устілкою. Взуття допоможе затримати уламки в підошві та запобігти серйозним травмуванням саперів. Головна задача, яку має виконувати таке взуття – зберегти кінцівку", - розповів заступник міністра оборони Віталій Половенко.

Протимінне взуття для саперів

За попередніми вимогами, протимінні берці мають запобігти уражаючому ефекту певних видів протипіхотних вибухових пристроїв.

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Протимінне взуття для саперів

"Наші спеціалісти з Центрального управління вивчають різні зразки такого взуття. Працюють над удосконаленням тактико-технічних характеристик. За результатами позитивних випробувань та затвердженого еталон-зразку таке протимінне взуття стане на забезпечення ЗСУ", - додав Половенко.

Дивіться: Міноборони розпочало випробування "плавучих бронежилетів" для потреб ВМС ЗСУ. ФОТО

Автор: 

Міноборони (7483) сапер (204)


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Топ коментарі
+8
тобто, винаходити велосипед.
а чим, вже існуюче і перевірене не підходить?
умеров, молодець! йому, теж треба сім'ю в сша, якось утримувати.
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22.03.2024 13:44 Відповісти
+4
скажіть міноборони, що ефективні засоби для саперів вже давно розроблені волонтерами й показали себе надефективно! але ж треба вкрасти гроші на розробці...
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22.03.2024 14:11 Відповісти
+3
Не пройшло і два роки війни
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22.03.2024 13:44 Відповісти
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Прискорьтеся, не працюйте як з рада, а то буде нажаль багато інвалідів без того взуття.
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22.03.2024 13:42 Відповісти
А їм , татарам , що відступати - бігти, що наступати- бігти. Тобто все одно
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22.03.2024 13:46 Відповісти
тобто, винаходити велосипед.
а чим, вже існуюче і перевірене не підходить?
умеров, молодець! йому, теж треба сім'ю в сша, якось утримувати.
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22.03.2024 13:44 Відповісти
Те, що коштує $1000, хочуть зробити за ₴1000 і продати за $1000.
Така от бізнес-схема
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22.03.2024 13:58 Відповісти
блин, нам Ольхи нужны с Громами...в невероятных количествах...они ерундой занимаются.... (ну пока ерундой)
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22.03.2024 14:34 Відповісти
Ти за два роки ще на щось сподіваєшся? Ну ну...
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22.03.2024 14:52 Відповісти
я к тому что "пока ерундой", что содержать целый полигон с камешками и сотню человек... на разработку сомнительной ерунды..потом, после войны при массовом разминировании будете играться... я не большой спец, но в Афгане наоборот кроссовки носили, чтоб ногу по колено не отрывало, да и на рахе куча модных сейсмо и взлетающих мин, тратить ресурс на фигзнает что непростительная роскошь..имхо танк с тралом или УР Змей горыныч-лучше ничего не придумано...
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22.03.2024 15:35 Відповісти
В нас мільярди розкрадають на пустому місці а ти за якісь лапті хвилюєшся... Таке...
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22.03.2024 15:47 Відповісти
пиар, только пиар и больше ничего.
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22.03.2024 15:23 Відповісти
Не пройшло і два роки війни
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22.03.2024 13:44 Відповісти
скажіть міноборони, що ефективні засоби для саперів вже давно розроблені волонтерами й показали себе надефективно! але ж треба вкрасти гроші на розробці...
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22.03.2024 14:11 Відповісти
Итоги работы через несколько освоенных (украденных) миллионов
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22.03.2024 15:27 Відповісти
 
 