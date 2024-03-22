Міноборони розробляє протимінне взуття для саперів. ФОТОрепортаж

Міністерство оборони розробляє спеціальне взуття для саперів. Противибухові берці зменшать ризик травмування ніг під час розмінувань.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, нині Центральне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення разом з Командуванням сил підтримки проводять випробування.

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"Фактично це такі багатошарові берці з кевларовою (балістичною) устілкою. Взуття допоможе затримати уламки в підошві та запобігти серйозним травмуванням саперів. Головна задача, яку має виконувати таке взуття – зберегти кінцівку", - розповів заступник міністра оборони Віталій Половенко.

За попередніми вимогами, протимінні берці мають запобігти уражаючому ефекту певних видів протипіхотних вибухових пристроїв.

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"Наші спеціалісти з Центрального управління вивчають різні зразки такого взуття. Працюють над удосконаленням тактико-технічних характеристик. За результатами позитивних випробувань та затвердженого еталон-зразку таке протимінне взуття стане на забезпечення ЗСУ", - додав Половенко.

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