Міноборони розробляє протимінне взуття для саперів. ФОТОрепортаж
Міністерство оборони розробляє спеціальне взуття для саперів. Противибухові берці зменшать ризик травмування ніг під час розмінувань.
Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, нині Центральне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення разом з Командуванням сил підтримки проводять випробування.
"Фактично це такі багатошарові берці з кевларовою (балістичною) устілкою. Взуття допоможе затримати уламки в підошві та запобігти серйозним травмуванням саперів. Головна задача, яку має виконувати таке взуття – зберегти кінцівку", - розповів заступник міністра оборони Віталій Половенко.
За попередніми вимогами, протимінні берці мають запобігти уражаючому ефекту певних видів протипіхотних вибухових пристроїв.
"Наші спеціалісти з Центрального управління вивчають різні зразки такого взуття. Працюють над удосконаленням тактико-технічних характеристик. За результатами позитивних випробувань та затвердженого еталон-зразку таке протимінне взуття стане на забезпечення ЗСУ", - додав Половенко.
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а чим, вже існуюче і перевірене не підходить?
умеров, молодець! йому, теж треба сім'ю в сша, якось утримувати.
Така от бізнес-схема