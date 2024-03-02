Міноборони розпочало випробування "плавучих бронежилетів" для потреб ВМС ЗСУ. ФОТО

Міноборони розпочало випробування спеціальних модульних бронежилетів для потреб Військово-морських сил та інженерних військ ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, особливість такого бронежилету полягає в тому, що при контакті з водою спеціальний модуль реагує, і бронежилет спрацьовує як рятувальний.

"До Міноборони надійшов запит на розробку такого спеціального модуля для бронежилетів. Головна задача – вберегти життя військовослужбовців на воді. Адже ми розуміємо, яку вагу на собі носить боєць, особливо, коли йдеться про спецпризначенців", - наголосив заступник міністра оборони Віталій Половенко.

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До створення нового плаваючого модуля залучили як іноземних, так і вітчизняних розробників.

Планується, що такі модулі можна буде використовувати на всіх затверджених моделях бронежилетів ЗСУ.

"Наразі декілька зразків таких "плавучих бронежилетів" ми передали в частини для випробувань. Якщо цей етап буде успішним, ми розпочнемо лабораторні випробування", - додав Половенко.

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