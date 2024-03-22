Предприниматель и экс-директор ГП Минобороны задержаны на получении 600 тыс. долларов взятки. ФОТО
Правоохранители разоблачили на получении взятки директора частного предприятия и экс-директора одного из ГП Министерства обороны Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По данным следствия, руководитель частного предприятия и его подельник требовали деньги у представителя ООО за передачу права застройки земельного участка Минобороны. Они должны были повлиять на директора госпредприятия, в ведении которого находятся земли Минобороны, для заключения трехстороннего договора строительства жилищного комплекса.
Неправомерная выгода составила 600 тыс. долларов.
При получении 320 тыс. долларов наличными, а также договоров о праве собственности на жилую недвижимость стоимостью 280 тыс. долларов злоумышленники были задержаны.
Решается вопрос о сообщении лицам о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды, а также злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).
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Західні Партнери, знають про таке, набагато більше, але ж, як казав Зеленський, у нас ЧИСТО…
Однім Дніпрогес та Україну, рятувати-боронити, а цій наволочі, гроші розкрадати на посадах! Резніков+Умеров, звичайно, що нічогісінько не знають про таке, разом із сотнями отих, держСекретарів, замів, адвокатів+юристів, помічників, радників….
Такіж події, проходять у кожному ЦОВВ, ОДА, Суді, митниці, ОПУ ВРУ …
Приблуди95 ….
Передумови є, і він отримає 100% народної підтримки.
Вилучення непояснених активів і роздача постраждалим та на зсу.
Спробуй потім такого засудити. Знесуть!
Нація уродд......в, добють цю країну вже скоро і без кацапів... Така нація не може норм жити та розвиватись....
Зеленський відкривай кордони і дай норм людям схвалити звідси...