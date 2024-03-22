Предприниматель и экс-директор ГП Минобороны задержаны на получении 600 тыс. долларов взятки. ФОТО

Правоохранители разоблачили на получении взятки директора частного предприятия и экс-директора одного из ГП Министерства обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, руководитель частного предприятия и его подельник требовали деньги у представителя ООО за передачу права застройки земельного участка Минобороны. Они должны были повлиять на директора госпредприятия, в ведении которого находятся земли Минобороны, для заключения трехстороннего договора строительства жилищного комплекса.

Неправомерная выгода составила 600 тыс. долларов.

При получении 320 тыс. долларов наличными, а также договоров о праве собственности на жилую недвижимость стоимостью 280 тыс. долларов злоумышленники были задержаны.

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Решается вопрос о сообщении лицам о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды, а также злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).