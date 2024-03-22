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Предприниматель и экс-директор ГП Минобороны задержаны на получении 600 тыс. долларов взятки. ФОТО

Правоохранители разоблачили на получении взятки директора частного предприятия и экс-директора одного из ГП Министерства обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Затримання на хабарі

По данным следствия, руководитель частного предприятия и его подельник требовали деньги у представителя ООО за передачу права застройки земельного участка Минобороны. Они должны были повлиять на директора госпредприятия, в ведении которого находятся земли Минобороны, для заключения трехстороннего договора строительства жилищного комплекса.

Неправомерная выгода составила 600 тыс. долларов.

хабар

При получении 320 тыс. долларов наличными, а также договоров о праве собственности на жилую недвижимость стоимостью 280 тыс. долларов злоумышленники были задержаны.

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хабар

Решается вопрос о сообщении лицам о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды, а также злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Автор: 

взятка (6187) коррупция (8579) Минобороны (9428)


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Топ комментарии
+14
Закони воєнного часу, верховна зрада, де вони ?
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22.03.2024 18:57 Ответить
+10
Черговий вагітний ненажерливий хряк...
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22.03.2024 18:55 Ответить
+9
Міноборони -- непогані гроші там гуляють
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22.03.2024 18:53 Ответить
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Міноборони -- непогані гроші там гуляють
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22.03.2024 18:53 Ответить
Карманні кошти - дрібничка.......
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22.03.2024 21:18 Ответить
Бабуська гарбузи і черешні продавала,от і назбирала
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22.03.2024 21:32 Ответить
Черговий вагітний ненажерливий хряк...
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22.03.2024 18:55 Ответить
Закони воєнного часу, верховна зрада, де вони ?
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22.03.2024 18:57 Ответить
Анишедетиии!!!
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22.03.2024 19:48 Ответить
Так і продовжується, ота злочинна діяльність ОСІБ, на посадах у ЦОВВ та підлеглих їм установах, підприємствах, через кругову поруку та безкарність !!!
Західні Партнери, знають про таке, набагато більше, але ж, як казав Зеленський, у нас ЧИСТО…
Однім Дніпрогес та Україну, рятувати-боронити, а цій наволочі, гроші розкрадати на посадах! Резніков+Умеров, звичайно, що нічогісінько не знають про таке, разом із сотнями отих, держСекретарів, замів, адвокатів+юристів, помічників, радників….
Такіж події, проходять у кожному ЦОВВ, ОДА, Суді, митниці, ОПУ ВРУ …
Приблуди95 ….
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22.03.2024 19:00 Ответить
всі корупціонери виїхали. корупції в Україні нема..(с)
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22.03.2024 19:07 Ответить
Трясця, рахунок пішов на сотні тисяч ... баксів. Вони подуріли взагалі й нюх втратили повністю. Таких вже розстрілювати без суду потрібно, бо війна ж в країні.
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22.03.2024 19:02 Ответить
за что такие баснословные взятки? это какие миллиарды позволить украсть?
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22.03.2024 19:30 Ответить
А мені хоч би хтось хабаря якогось запропонував...
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22.03.2024 21:21 Ответить
Іди в МОУ, наприклад в 3-тю штурмову. Візьмеш орка в полон і він тобі хабаря запропонує... Тільки так, бо інші місця в МОУ давно куплені ким треба... Ще подивимось чи когось посадять...
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22.03.2024 21:38 Ответить
Цікаво чи з'явиться в Україні Робін Гуду?
Передумови є, і він отримає 100% народної підтримки.
Вилучення непояснених активів і роздача постраждалим та на зсу.
Спробуй потім такого засудити. Знесуть!
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22.03.2024 21:24 Ответить
Сашка Білого Аваков дуже швидко ліквідував.
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22.03.2024 21:41 Ответить
Та пішла ця країна і її люди нах....
Нація уродд......в, добють цю країну вже скоро і без кацапів... Така нація не може норм жити та розвиватись....
Зеленський відкривай кордони і дай норм людям схвалити звідси...
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23.03.2024 16:59 Ответить
К стене обоих! Только этого никогда не будет,отмажутся предатели.
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23.03.2024 18:37 Ответить
 
 