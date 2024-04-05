2 человека погибли, 6 - получили ранения вследствие обстрела Запорожья. ФОТО
Вследствие российского удара по Запорожью погибли 2 человека. 6 человек, в том числе ребенок, получили ранения.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Россияне убили двух мирных людей – женщину и мужчину", - говорится в сообщении.
Также ранения получили 6 человек.
"9-летний мальчик и его 36-летняя мама, юноши 20-ти и 22-х лет – в состоянии средней тяжести. 55-летняя женщина и 51-летний мужчина – в тяжелом состоянии", - добавил он.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Jimmy Hill
показать весь комментарий05.04.2024 17:37 Ответить Мне нравится 8
Dima30
показать весь комментарий05.04.2024 17:50 Ответить Мне нравится 6
Иннокентий beer
показать весь комментарий05.04.2024 18:32 Ответить Мне нравится 1
vita gunesh
показать весь комментарий05.04.2024 19:25 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль