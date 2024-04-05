2 человека погибли, 6 - получили ранения вследствие обстрела Запорожья. ФОТО

Вследствие российского удара по Запорожью погибли 2 человека. 6 человек, в том числе ребенок, получили ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне убили двух мирных людей – женщину и мужчину", - говорится в сообщении.

Также ранения получили 6 человек.

"9-летний мальчик и его 36-летняя мама, юноши 20-ти и 22-х лет – в состоянии средней тяжести. 55-летняя женщина и 51-летний мужчина – в тяжелом состоянии", - добавил он.

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