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2 человека погибли, 6 - получили ранения вследствие обстрела Запорожья. ФОТО

Вследствие российского удара по Запорожью погибли 2 человека. 6 человек, в том числе ребенок, получили ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне убили двух мирных людей – женщину и мужчину", - говорится в сообщении.

Также ранения получили 6 человек.

"9-летний мальчик и его 36-летняя мама, юноши 20-ти и 22-х лет – в состоянии средней тяжести. 55-летняя женщина и 51-летний мужчина – в тяжелом состоянии", - добавил он.

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Обстріл Запоріжжя

Автор: 

Запорожье (2651) обстрел (27129)


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05.04.2024 17:37 Ответить
черговий теракт проти цивільного населення від російської федерації- постійного члена радбеза ООН і про це західні журналісти вже не пишуть.
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05.04.2024 17:50 Ответить
Невже згадали що є таке українське місто.
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05.04.2024 18:32 Ответить
Вже 3 загиблих, 13 поранених, 4 з них важкі😢😢😢
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05.04.2024 19:25 Ответить
 
 