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С тремя убитыми Россией спасателями простились в Харькове. ФОТОрепортаж

Сегодня, 6 апреля, в Харькове простились с тремя спасателями, погибшими во время российского обстрела города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Главные мастер-сержанты службы гражданской защиты Логинов Владислав, Байдалинов Сергей и Матюшенко Владимир погибли во время исполнения служебных обязанностей. Их цинично убила Россия, нарушая все существующие конвенции и доктрины.

"Каждый из них имел за плечами немалый опыт работы. У каждого были дети, жены, родители. Сегодня проводить в последний путь погибших героев пришли близкие, родные, товарищи, побратимы... Их провели под прощальные звуки пожарных сирен. Мы будем помнить погибших коллег как верных друзей и настоящих профессионалов. Искренние соболезнования семьям погибших", - говорится в сообщении.

похорон рятувальників в Харкові
похорон рятувальників в Харкові
похорон рятувальників в Харкові
похорон рятувальників в Харкові
похорон рятувальників в Харкові
похорон рятувальників в Харкові
похорон рятувальників в Харкові
похорон рятувальників в Харкові
похорон рятувальників в Харкові
похорон рятувальників в Харкові
похорон рятувальників в Харкові
похорон рятувальників в Харкові

Напомним, ночью 4 марта российские захватчики атаковали Харьков несколькими волнами "шахедов". В Новобаварском районе всего задокументировано четыре попадания БпЛА в объекты гражданской инфраструктуры. Повреждены жилые дома, магазины, торговые павильоны, аптеки, автомобили, медицинское учреждение. В результате атаки 4 человека погибли (трое спасателей и 68-летняя женщина)

12 человек получили ранения (один спасатель, один полицейский, одна медицинская сестра и еще 9 мирных жителей).

Также смотрите: В результате повторной атаки "шахедов" на Харьков погибли спасатели Владислав Логинов, Сергей Байдалинов, Владимир Матюшенко. ФОТО

Автор: 

похороны (1528) Харьков (7479) ГСЧС (4966)


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Топ комментарии
+21
може досиь писати росія з Великої Літери ?
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06.04.2024 15:02
+13
Смерть кацапським нелюдям! Ненавиджу їх всіх і війскових і невійськових - "хороших руских" немає в природі.
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06.04.2024 15:11
+12
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
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06.04.2024 15:21
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може досиь писати росія з Великої Літери ?
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06.04.2024 15:02 Ответить
"кацапостан"-от їх погоняло....
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06.04.2024 15:06 Ответить
ерефія та *********, теж вірно.
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06.04.2024 15:11 Ответить
псат (північно-східна агресивна територія)
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06.04.2024 15:10 Ответить
Кляті території (с)
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06.04.2024 16:39 Ответить
Смерть кацапським нелюдям! Ненавиджу їх всіх і війскових і невійськових - "хороших руских" немає в природі.
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06.04.2024 15:11 Ответить
Слово роSSiя завжди пишуть виключно тiльки маленькой лiтери.
Можна ще писати - мокшанськi болота.
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06.04.2024 16:39 Ответить
Царство Небесне невинно убієнним кровожерливим звіром.
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06.04.2024 15:13 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
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06.04.2024 15:21 Ответить
🙏🙏🙏
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06.04.2024 18:22 Ответить
Царство Небесне...
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06.04.2024 15:51 Ответить
Героям Слава !
«Немає більшої любові від любові того, хто віддає за друзів своє життя» (Івана 15:13).

співчуття рідним...
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06.04.2024 16:53 Ответить
Світла Пам"ять загиблим хлопцям-рятувальникам...... Низький уклін їхнім батькам та сім"ям.
Кацапи це біосміття, нелюді та падаль. Це вже аксіома, яка не потребує жодних доказів.

НаймерЗЕнніше те, що поки гинуть наші хлопці на нулі, поки гинуть наші хлопці, рятуючи цивільних з-під руїн в умовному тилу (бо зараз всюди вже війна), в цей час ватне ЗЕлене ошміття з ОПи не припиняє красти у стікаючої кров"ю України, але при цьому не забуває знімати так звані "вєчірні звернення" ватного притрушеного скомороха, якому плювати і на смерті українців на нулі і на смерті українців в тилу. Воно просто грає "стурбованість" та "жалість", а насправді йому на незалежну, демократичну, європейську Україну "какаяразніца"... Не слухайте брехливі красиві слова!!! Дивіться на справи, бо не за словами судитимуть всіх, а за справами ...
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06.04.2024 17:29 Ответить
Герої не вмирають!
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06.04.2024 17:56 Ответить
 
 