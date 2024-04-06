С тремя убитыми Россией спасателями простились в Харькове. ФОТОрепортаж

Сегодня, 6 апреля, в Харькове простились с тремя спасателями, погибшими во время российского обстрела города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Главные мастер-сержанты службы гражданской защиты Логинов Владислав, Байдалинов Сергей и Матюшенко Владимир погибли во время исполнения служебных обязанностей. Их цинично убила Россия, нарушая все существующие конвенции и доктрины.

"Каждый из них имел за плечами немалый опыт работы. У каждого были дети, жены, родители. Сегодня проводить в последний путь погибших героев пришли близкие, родные, товарищи, побратимы... Их провели под прощальные звуки пожарных сирен. Мы будем помнить погибших коллег как верных друзей и настоящих профессионалов. Искренние соболезнования семьям погибших", - говорится в сообщении.

























Напомним, ночью 4 марта российские захватчики атаковали Харьков несколькими волнами "шахедов". В Новобаварском районе всего задокументировано четыре попадания БпЛА в объекты гражданской инфраструктуры. Повреждены жилые дома, магазины, торговые павильоны, аптеки, автомобили, медицинское учреждение. В результате атаки 4 человека погибли (трое спасателей и 68-летняя женщина)

12 человек получили ранения (один спасатель, один полицейский, одна медицинская сестра и еще 9 мирных жителей).

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