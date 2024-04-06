Із трьома вбитими Росією рятувальниками попрощалися у Харкові. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 6 квітня, у Харкові попрощалися з трьома рятувальниками, які загинули під час російського обстрілу міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, головні майстер-сержанти служби цивільного захисту Логінов Владислав, Байдалінов Сергій та Матюшенко Володимир загинули під час виконання службових обов’язків. Їх цинічно вбила Росія, порушуючи усі існуючі конвенції і доктрини.

"Кожен з них мав за плечима чималий досвід роботи. У кожного були діти, дружини, батьки. Сьогодні останню шану загиблим героям прийшли віддати близькі, рідні, товариші, побратими... Їх провели під прощальні звуки пожежних сирен. Ми пам’ятатимемо загиблих колег як вірних друзів та справжніх професіоналів. Щирі співчуття родинам загиблих", - йдеться у повідомленні.

























Нагадаємо, вночі 4 березня російські загарбники атакували Харків декількома хвилями "шахедів". У Новобаварському районі всього задокументовано чотири влучання БпЛА в обʼєкти цивільної інфраструктури. Пошкоджено житлові будинки, магазини, торгівельні павільйони, аптеки, автомобілі, медичну установу. Внаслідок атаки 4 людини загинули (троє рятувальників та 68-річна жінка)

12 осіб зазнали поранення (один рятувальник, один поліцейський, одна медична сестра та ще 9 мирних мешканців).

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