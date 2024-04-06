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Із трьома вбитими Росією рятувальниками попрощалися у Харкові. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 6 квітня, у Харкові попрощалися з трьома рятувальниками, які загинули під час російського обстрілу міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, головні майстер-сержанти служби цивільного захисту Логінов Владислав, Байдалінов Сергій та Матюшенко Володимир загинули під час виконання службових обов’язків. Їх цинічно вбила Росія, порушуючи усі існуючі конвенції і доктрини.

"Кожен з них мав за плечима чималий досвід роботи. У кожного були діти, дружини, батьки. Сьогодні останню шану загиблим героям прийшли віддати близькі, рідні, товариші, побратими... Їх провели під прощальні звуки пожежних сирен. Ми пам’ятатимемо загиблих колег як вірних друзів та справжніх професіоналів. Щирі співчуття родинам загиблих", - йдеться у повідомленні.

похорон рятувальників в Харкові
похорон рятувальників в Харкові
похорон рятувальників в Харкові
похорон рятувальників в Харкові
похорон рятувальників в Харкові
похорон рятувальників в Харкові
похорон рятувальників в Харкові
похорон рятувальників в Харкові
похорон рятувальників в Харкові
похорон рятувальників в Харкові
похорон рятувальників в Харкові
похорон рятувальників в Харкові

Нагадаємо, вночі 4 березня російські загарбники атакували Харків декількома хвилями "шахедів". У Новобаварському районі всього задокументовано чотири влучання БпЛА в обʼєкти цивільної інфраструктури. Пошкоджено житлові будинки, магазини, торгівельні павільйони, аптеки, автомобілі, медичну установу. Внаслідок атаки 4 людини загинули (троє рятувальників та 68-річна жінка)

12 осіб зазнали поранення (один рятувальник, один поліцейський, одна медична сестра та ще 9 мирних мешканців).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок повторної атаки "шахедів" на Харків загинули рятувальники Владислав Логінов, Сергій Байдалінов, Володимир Матюшенко. ФОТО

Автор: 

похорон (1284) Харків (5605) ДСНС (5110)


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Топ коментарі
+21
може досиь писати росія з Великої Літери ?
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06.04.2024 15:02
+13
Смерть кацапським нелюдям! Ненавиджу їх всіх і війскових і невійськових - "хороших руских" немає в природі.
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06.04.2024 15:11
+12
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
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06.04.2024 15:21
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може досиь писати росія з Великої Літери ?
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06.04.2024 15:02 Відповісти
"кацапостан"-от їх погоняло....
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06.04.2024 15:06 Відповісти
ерефія та *********, теж вірно.
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06.04.2024 15:11 Відповісти
псат (північно-східна агресивна територія)
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06.04.2024 15:10 Відповісти
Кляті території (с)
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06.04.2024 16:39 Відповісти
Смерть кацапським нелюдям! Ненавиджу їх всіх і війскових і невійськових - "хороших руских" немає в природі.
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06.04.2024 15:11 Відповісти
Слово роSSiя завжди пишуть виключно тiльки маленькой лiтери.
Можна ще писати - мокшанськi болота.
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06.04.2024 16:39 Відповісти
Царство Небесне невинно убієнним кровожерливим звіром.
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06.04.2024 15:13 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
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06.04.2024 15:21 Відповісти
🙏🙏🙏
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06.04.2024 18:22 Відповісти
Царство Небесне...
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06.04.2024 15:51 Відповісти
Героям Слава !
«Немає більшої любові від любові того, хто віддає за друзів своє життя» (Івана 15:13).

співчуття рідним...
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06.04.2024 16:53 Відповісти
Світла Пам"ять загиблим хлопцям-рятувальникам...... Низький уклін їхнім батькам та сім"ям.
Кацапи це біосміття, нелюді та падаль. Це вже аксіома, яка не потребує жодних доказів.

НаймерЗЕнніше те, що поки гинуть наші хлопці на нулі, поки гинуть наші хлопці, рятуючи цивільних з-під руїн в умовному тилу (бо зараз всюди вже війна), в цей час ватне ЗЕлене ошміття з ОПи не припиняє красти у стікаючої кров"ю України, але при цьому не забуває знімати так звані "вєчірні звернення" ватного притрушеного скомороха, якому плювати і на смерті українців на нулі і на смерті українців в тилу. Воно просто грає "стурбованість" та "жалість", а насправді йому на незалежну, демократичну, європейську Україну "какаяразніца"... Не слухайте брехливі красиві слова!!! Дивіться на справи, бо не за словами судитимуть всіх, а за справами ...
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06.04.2024 17:29 Відповісти
Герої не вмирають!
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06.04.2024 17:56 Відповісти
 
 