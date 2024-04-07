Последствия вражеских обстрелов Днепропетровщины. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские военные направили на Днепропетровскую область ракету, ударные беспилотники, дроны и артиллерию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

6 апреля днем враг обстрелял из артиллерии и дронов город Никополь, села Марганецкой, Мировской и Покровской сельских территориальных громад.

В полицию поступило более 20 заявлений и сообщений о преступлениях, совершенных агрессором. Обстрелами повреждены частные дома, многоэтажки, хозяйственные постройки и нежилые помещения. От взрывов изуродованы крыша, окна и фасады зданий.

Вечером 6 апреля в Петриковском районе обломки вражеской ракеты повредили садовые дома, автомобили и линию электропередач. На месте ночной атаки стражи порядка задокументировали последствия российской агрессии.









