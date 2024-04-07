Наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби російські військові спрямували на Дніпропетровську область ракету, ударні безпілотники, дрони та артилерію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

6 квітня вдень ворог обстріляв з артилерії та дронів місто Нікополь, села Марганецької, Мирівської й Покровської сільських територіальних громад.

До правоохоронців надійшло понад 20 заяв та повідомлень про злочини, вчинені агресором. Обстрілами пошкодженні приватні оселі, багатоповерхівки, господарські споруди та нежитлові приміщення. Від вибухів понівечено дах, вікна та фасади будівель.

Ввечері, 6 квітня, у Петриківському районі уламки ворожої ракети пошкодили садові будинки, автомобілі і лінію електропередач. На місці нічної атаки правоохоронці задокументували наслідки російської агресії.









