Оккупанты обстреляли сельхозпредприятие на Черниговщине. ФОТОрепортаж
В результате обстрела россиянами приграничья Черниговщины под удар попало сельхозпредприятие.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию.
"Сегодня российская армия в очередной раз обстреляла приграничье. Под ударом оказалось сельхозпредприятие в Новгород-Северском районе. Повреждены здания и сельхозтехника. К счастью, люди не пострадали", - говорится в сообщении.
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