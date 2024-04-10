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Окупанти обстріляли сільгосппідприємство на Чернігівщині. ФОТОрепортаж

Унаслідок обстрілу росіянами прикордоння Чернігівщини під удар потрапило сільгосппідприємство.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національну поліцію.

"Сьогодні російська армія вкотре здійснила обстріл прикордоння. Під ударом опинилося сільгосппідприємство в Новгород-Сіверському районі. Пошкоджень зазнали будівлі та сільгосптехніка. На щастя, люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

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Обстріл Чернігівщини
Обстріл Чернігівщини
Обстріл Чернігівщини

Автор: 

обстріл (28486) Чернігівщина (1584)


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