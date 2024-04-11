РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4663 посетителя онлайн
Новости Фото Война
1 436 1

На Кировоградщине вечером работали силы ПВО: Повреждены несколько жилых домов. ФОТО

Силы противовоздушной обороны работали на Кировоградщине вечером 10 апреля.

Об этом сообщил глава ОВА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.

Около 20 часов 10 апреля глава области сообщил, что в Александрийском районе отработали силы ПВО.

"Зафиксировано повреждение нескольких жилых домов и хозяйственных сооружений. Обошлось без пострадавших", - отметил он.

Впоследствии Райкович заявил, что зафиксировано повреждение 6 жилищ. Ущерб нанесен также хозяйственным постройкам.

Также читайте: Дроновая атака на Кировоградщину: поврежден энергетический объект

Кіровоградщина
Кіровоградщина

Автор: 

обстрел (27151) Кировоградская область (630)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тримаймося, гуртом переможемо!!
Дякуємо Західним Партнерам, за допомогу Україні!!
Слава Україні!
показать весь комментарий
11.04.2024 11:30 Ответить
 
 