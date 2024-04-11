На Кировоградщине вечером работали силы ПВО: Повреждены несколько жилых домов. ФОТО
Силы противовоздушной обороны работали на Кировоградщине вечером 10 апреля.
Об этом сообщил глава ОВА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.
Около 20 часов 10 апреля глава области сообщил, что в Александрийском районе отработали силы ПВО.
"Зафиксировано повреждение нескольких жилых домов и хозяйственных сооружений. Обошлось без пострадавших", - отметил он.
Впоследствии Райкович заявил, что зафиксировано повреждение 6 жилищ. Ущерб нанесен также хозяйственным постройкам.
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