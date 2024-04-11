На Кіровоградщині ввечері працювали сили ППО: Пошкоджено кілька житлових будинків. ФОТО
Сили протиповітряної оборони працювали на Кіровоградщині ввечері 10 квітня.
Про це повідомив глава ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.
Близько 20 години 10 квітня очільник області повідомив, що в Олександрійському районі відпрацювали сили ППО.
"Зафіксовано пошкодження кількох житлових будинків та господарчих споруд. Обійшлося без постраждалих",- зазначив він.
Згодом Райкович заявив, що зафіксовано пошкодження 6 помешкань. Шкоди зазнали також господарчі будівлі.
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