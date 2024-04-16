Путешествовал по Евросоюзу под видом служебной командировки: Заместителю председателя Полтавского облсовета сообщено о подозрении, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности и Государственное бюро расследований задокументировали преступления со стороны заместителя председателя Полтавского областного совета.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, в марте 2023 года чиновник оформил себе служебную командировку в город Быдгощ Республики Польша и под видом рабочей поездки выехал за пределы Украины. Однако, как свидетельствуют материалы дела, после пересечения государственной границы депутат уехал по личным делам в одну из юго-западных стран ЕС. Там он находился весь термин "служебной командировки". Об этом свидетельствуют выписки из банковских карт, которые чиновник использовал для оплаты счетов в зарубежных гостиницах, ресторанах и магазинах.

Также, по имеющимся данным, во время пребывания за границей он подписал доверенность на иностранную гражданку для приобретения недвижимости в Евросоюзе. Кроме того, по возвращении чиновник внес недостоверные сведения в отчетные документы по итогам иностранной командировки.

Во время обысков у депутата изъяты оригиналы документов, в том числе иностранных, по его проживанию и маршрутам поездок за пределами Украины. Также обнаружены мобильные телефоны, подтверждающие незаконную деятельность чиновника.

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На основании полученных доказательств должностному лицу сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 366 (служебный подлог); ​ст. 190 (мошенничество); ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит тюремное заключение.