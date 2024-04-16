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Путешествовал по Евросоюзу под видом служебной командировки: Заместителю председателя Полтавского облсовета сообщено о подозрении, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности и Государственное бюро расследований задокументировали преступления со стороны заместителя председателя Полтавского областного совета.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, в марте 2023 года чиновник оформил себе служебную командировку в город Быдгощ Республики Польша и под видом рабочей поездки выехал за пределы Украины. Однако, как свидетельствуют материалы дела, после пересечения государственной границы депутат уехал по личным делам в одну из юго-западных стран ЕС. Там он находился весь термин "служебной командировки". Об этом свидетельствуют выписки из банковских карт, которые чиновник использовал для оплаты счетов в зарубежных гостиницах, ресторанах и магазинах.

Заступнику голови Полтавської облради повідомлено про підозру

Также, по имеющимся данным, во время пребывания за границей он подписал доверенность на иностранную гражданку для приобретения недвижимости в Евросоюзе. Кроме того, по возвращении чиновник внес недостоверные сведения в отчетные документы по итогам иностранной командировки.

Во время обысков у депутата изъяты оригиналы документов, в том числе иностранных, по его проживанию и маршрутам поездок за пределами Украины. Также обнаружены мобильные телефоны, подтверждающие незаконную деятельность чиновника.

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На основании полученных доказательств должностному лицу сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 366 (служебный подлог); ​ст. 190 (мошенничество); ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит тюремное заключение.

Автор: 

подделка (437) СБУ (19890) ГБР (2985) Полтавская область (1150)


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https://kg.ua/news/mer-kremenchuka-maleckiy-iz-zastupnikami-poletili-do-ameriki Мер Кременчука Малецький із заступниками полетіли до Америки
https://kg.ua/news/mer-kremenchuka-maleckiy-iz-zastupnikami-poletili-do-ameriki 12 квітня 2024 10:45

https://kg.ua/news/mer-kremenchuka-maleckiy-iz-zastupnikami-poletili-do-ameriki «І якщо ви думаєте, що вони роблять це за свої кровні, то, схоже, ви глибоко можете помилятися! За попередньою інформацією, мер знаходиться не у відпустці - а у відрядженні!»
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16.04.2024 16:11 Ответить
Ухилянта Арестовича коли приволочуть в Україну?
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16.04.2024 16:15 Ответить
Це один з тих осіб, які з мусорами полтавськими, формували колони автобусів з тітушками, з Полтави і області, на АнтиМайдан ригоАНАЛАМ!! Там такого лайна по області, як грязі !!!
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16.04.2024 16:19 Ответить
Якщо зе-СБУ не називає прізвище то пішла вона н****.!
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16.04.2024 16:33 Ответить
Ні день без зашкварів від владних структур. Та вони сказилися там зовсім чи що
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16.04.2024 17:28 Ответить
 
 