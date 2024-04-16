Путешествовал по Евросоюзу под видом служебной командировки: Заместителю председателя Полтавского облсовета сообщено о подозрении, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности и Государственное бюро расследований задокументировали преступления со стороны заместителя председателя Полтавского областного совета.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, в марте 2023 года чиновник оформил себе служебную командировку в город Быдгощ Республики Польша и под видом рабочей поездки выехал за пределы Украины. Однако, как свидетельствуют материалы дела, после пересечения государственной границы депутат уехал по личным делам в одну из юго-западных стран ЕС. Там он находился весь термин "служебной командировки". Об этом свидетельствуют выписки из банковских карт, которые чиновник использовал для оплаты счетов в зарубежных гостиницах, ресторанах и магазинах.
Также, по имеющимся данным, во время пребывания за границей он подписал доверенность на иностранную гражданку для приобретения недвижимости в Евросоюзе. Кроме того, по возвращении чиновник внес недостоверные сведения в отчетные документы по итогам иностранной командировки.
Во время обысков у депутата изъяты оригиналы документов, в том числе иностранных, по его проживанию и маршрутам поездок за пределами Украины. Также обнаружены мобильные телефоны, подтверждающие незаконную деятельность чиновника.
На основании полученных доказательств должностному лицу сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 366 (служебный подлог); ст. 190 (мошенничество); ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит тюремное заключение.
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https://kg.ua/news/mer-kremenchuka-maleckiy-iz-zastupnikami-poletili-do-ameriki 12 квітня 2024 10:45
https://kg.ua/news/mer-kremenchuka-maleckiy-iz-zastupnikami-poletili-do-ameriki «І якщо ви думаєте, що вони роблять це за свої кровні, то, схоже, ви глибоко можете помилятися! За попередньою інформацією, мер знаходиться не у відпустці - а у відрядженні!»