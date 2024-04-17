Выставка фотографий города Бахмут до войны "Bakhmut Before" открылась в Киеве. ФОТО

В Киеве в галерее ArtHall D12 стартовал проект "Bakhmut Before". В экспозиции собрали реальные фото жителей Бахмута о родном городе до полномасштабного российского вторжения и полного разрушения. Выставка продлится до 19 апреля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Целью проекта является напоминание жителям Бахмута, как выглядел город, в котором они прожили часть своей жизни и за долгое время создать положительное воспоминание о родном доме, а всем, кто никогда не был в Бахмуте до войны – почувствовать его красоту и жизнь.

"Мы знаем о милитарном Bakhmut. Знаем о разрушенном. Знаем, к сожалению, об ужасных потерях, связанных с городом. Однако большинство украинцев не слышали и не видели Бахмут lо этих событий", - говорит Алексей Халтурин, основатель проекта и волонтер ОО "ОСА".

Читайте также: Пограничники установили флаг Украины практически над позициями оккупантов около Бахмута.. ВИДЕО





В ходе работы выставки, 19 апреля, состоится благотворительный аукцион. Все собранные средства во время выставки передадут на сбор ОО "ОСА" на 3 автомобиля для ВСУ.