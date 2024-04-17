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Новости Фото
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Выставка фотографий города Бахмут до войны "Bakhmut Before" открылась в Киеве. ФОТО

В Киеве в галерее ArtHall D12 стартовал проект "Bakhmut Before". В экспозиции собрали реальные фото жителей Бахмута о родном городе до полномасштабного российского вторжения и полного разрушения. Выставка продлится до 19 апреля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

виставка про Бахмут

Целью проекта является напоминание жителям Бахмута, как выглядел город, в котором они прожили часть своей жизни и за долгое время создать положительное воспоминание о родном доме, а всем, кто никогда не был в Бахмуте до войны – почувствовать его красоту и жизнь.

бахмут

"Мы знаем о милитарном Bakhmut. Знаем о разрушенном. Знаем, к сожалению, об ужасных потерях, связанных с городом. Однако большинство украинцев не слышали и не видели Бахмут lо этих событий", - говорит Алексей Халтурин, основатель проекта и волонтер ОО "ОСА".

бахмут

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бахмут

В ходе работы выставки, 19 апреля, состоится благотворительный аукцион. Все собранные средства во время выставки передадут на сбор ОО "ОСА" на 3 автомобиля для ВСУ.

Автор: 

выставка (449) Бахмут (1602)


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Топ комментарии
+15
цікаво подивитись на Бахмут при Порошенку та зеленському. різниця колосальна.
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17.04.2024 19:27
+9
Такі виставки треба влаштовувати в ООН, в ЄС, У Ватикані, а не в Києві.
Кияни в курсі
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17.04.2024 20:33
+7
я знаю. а порівняти потрібно таки.
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17.04.2024 19:43
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цікаво подивитись на Бахмут при Порошенку та зеленському. різниця колосальна.
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17.04.2024 19:27 Ответить
Не має на що там вже дивитися.
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17.04.2024 19:41 Ответить
я знаю. а порівняти потрібно таки.
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17.04.2024 19:43 Ответить
Такі виставки треба влаштовувати в ООН, в ЄС, У Ватикані, а не в Києві.
Кияни в курсі
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17.04.2024 20:33 Ответить
Ви натякаєте, що Зеленський його знищив?
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17.04.2024 19:54 Ответить
А шо не так?
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17.04.2024 20:18 Ответить
Метою проєкту є нагадування мешканцям Бахмуту, як виглядало місто, в якому вони прожили частину свого життя т Джерело: .
Ви шо там взагалі *******? Я людина, що народилася та прожила більшість свого життя в цьому місті. В мене нема іншого, більш цензурного, коментаря.
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17.04.2024 19:49 Ответить
А де саме? М'ясокомбінат чи Цветмет? Ступки або Бахмутовка?
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17.04.2024 20:26 Ответить
Бахмут був дуже комфортним містом до війни. Єдиний недолік у порівнянні з сусідніми Покровськом, Костянтинівкою і Слов'янськом - не ходили поїзди на Київ.
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17.04.2024 19:56 Ответить
невелике європейське місто яке знищено кацапами.
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17.04.2024 20:08 Ответить
Нехай ''путень ввєді'' порівняють! Їм Україна була хрєновою.
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17.04.2024 20:12 Ответить
Президентские выборы (границы округа №46) Бахмут

1999 год. 2 тур

Леонид Кучма - 73 440 голосов

Петр Симоненко - 65 296 голосов

2004 год. 3 тур

Виктор Янукович - 93,3%%

Виктор Ющенко - 4,45%

2010 год. 2 тур

Виктор Янукович - 90,91%

Юлия Тимошенко - 6,38%

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17.04.2024 20:59 Ответить
Бахмут здорового человека и Бахмут кацапа
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17.04.2024 23:47 Ответить
ось так буває коли акакаяразніца ліш би асфальт на уліце бил
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18.04.2024 08:21 Ответить
Звучить трохи цинічно, але згадаймо вибір майже всіх регіонів у 2019р, тепер маємо трагічні наслідки, правда ТАКОГО, вибачте, ******* тоді не могли уявити навіть в самій хворобливій уяві. 😥
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18.04.2024 09:42 Ответить
 
 