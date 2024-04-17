Выставка фотографий города Бахмут до войны "Bakhmut Before" открылась в Киеве. ФОТО
В Киеве в галерее ArtHall D12 стартовал проект "Bakhmut Before". В экспозиции собрали реальные фото жителей Бахмута о родном городе до полномасштабного российского вторжения и полного разрушения. Выставка продлится до 19 апреля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
Целью проекта является напоминание жителям Бахмута, как выглядел город, в котором они прожили часть своей жизни и за долгое время создать положительное воспоминание о родном доме, а всем, кто никогда не был в Бахмуте до войны – почувствовать его красоту и жизнь.
"Мы знаем о милитарном Bakhmut. Знаем о разрушенном. Знаем, к сожалению, об ужасных потерях, связанных с городом. Однако большинство украинцев не слышали и не видели Бахмут lо этих событий", - говорит Алексей Халтурин, основатель проекта и волонтер ОО "ОСА".
В ходе работы выставки, 19 апреля, состоится благотворительный аукцион. Все собранные средства во время выставки передадут на сбор ОО "ОСА" на 3 автомобиля для ВСУ.
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Ви шо там взагалі *******? Я людина, що народилася та прожила більшість свого життя в цьому місті. В мене нема іншого, більш цензурного, коментаря.
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