Главному сержанту 54-й ОМБр Сергею Гвоздю присвоено звание Героя Украины. ФОТО

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины и вручил орден "Золотая Звезда" главному сержанту батальона К2 54-й ОМБр Сергею Гвоздю.

Награждение состоялось во время пребывания Зеленского на командном пункте бригады в Донецкой области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Сергей Гвоздь защищает Украину с первого дня полномасштабного вторжения. За это время сводные группы под его командованием неоднократно отражали вражеские штурмы в Донецкой области. Благодаря его метким выстрелам и эффективному управлению дронами оккупанты понесли значительные потери и в технике, и в живой силе. Воин неоднократно был ранен и, несмотря на угрозу своей жизни, спасал побратимов.

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