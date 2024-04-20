РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4433 посетителя онлайн
Новости Фото Война
10 737 12

Главному сержанту 54-й ОМБр Сергею Гвоздю присвоено звание Героя Украины. ФОТО

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины и вручил орден "Золотая Звезда" главному сержанту батальона К2 54-й ОМБр Сергею Гвоздю.

Награждение состоялось во время пребывания Зеленского на командном пункте бригады в Донецкой области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Герой України Сергій Гвоздь

Сергей Гвоздь защищает Украину с первого дня полномасштабного вторжения. За это время сводные группы под его командованием неоднократно отражали вражеские штурмы в Донецкой области. Благодаря его метким выстрелам и эффективному управлению дронами оккупанты понесли значительные потери и в технике, и в живой силе. Воин неоднократно был ранен и, несмотря на угрозу своей жизни, спасал побратимов.

Читайте также: 312 воинов ВСУ удостоены звания Героя Украины с начала вторжения РФ

Автор: 

Герой Украины (456) Зеленский Владимир (20343) награда (1798)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+14
Еще приятней было бы, если б нашим героям вручали не золотую звезду, а Золотий ТРИЗУБ України...
показать весь комментарий
20.04.2024 01:29
+10
Приємна новина! Слава Герою!!!
показать весь комментарий
20.04.2024 01:16
+9
Слава Герою України !
показать весь комментарий
20.04.2024 04:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Приємна новина! Слава Герою!!!
показать весь комментарий
20.04.2024 01:16 Ответить
Еще приятней было бы, если б нашим героям вручали не золотую звезду, а Золотий ТРИЗУБ України...
показать весь комментарий
20.04.2024 01:29 Ответить
із рук 4-жди ухилянта .....?
Важко
показать весь комментарий
20.04.2024 01:30 Ответить
пам'ятаю кадри нагородження верхівки сьу овочем-гідрантом на проф свято
строєвим до медальок бігли
показать весь комментарий
20.04.2024 10:10 Ответить
Слава Герою України !
показать весь комментарий
20.04.2024 04:02 Ответить
Хто має досвід, той знає, що головний сержант бригади на нулі не буває. Тільки по монітору.Так що питання на рахунок нагороди
показать весь комментарий
20.04.2024 06:07 Ответить
Не маю досвіду. Але там ясно написано про поранення та порятунок побратимів.
показать весь комментарий
20.04.2024 07:13 Ответить
По ссылке не сказано, что награжденный "главный сержант бригады". С таким званием (главный сержант) а не должностью, может быть кем угодно, начиная с командира отделения/ расчета/танка.
показать весь комментарий
20.04.2024 08:04 Ответить
Слава Герою!
показать весь комментарий
20.04.2024 06:08 Ответить
https://youtu.be/V34F-izD8XA?si=zpIs9HykSKYVtc3O ...

Почему полгода назад в Израиле с 7 октября после нападение ХАМАС резко перестали покупать дорогие авто,а в Украине на них Бум?
показать весь комментарий
20.04.2024 08:54 Ответить
Так в Ізраїлі їздити немає куди, кругом араби. А в Україні: Київ - Монако, Монако - Київ.
показать весь комментарий
20.04.2024 10:53 Ответить
Тому що в Ізраілі працюе Закон. Там навіть і президента діючого, і премьера тягали на допити, не помню, правда, в якому році, і навіть посадили. А в нас можуть пришити діло на рівному місці патріотам, як, наприклад генералу Марченку, який потім спас від кацапні Миколаїв, який практично був готовий до здачі кацапам. За Марченка вніс заставу, а практично викупив його у ЗЕбанутих тварюк Порошенко. Ну а вся ця ЗЕбанута срань жируе, у них бізнес на крові, прийшов їхній час, коли вони так крадуть, що і правнукам хватить і нікого не бояться.
показать весь комментарий
20.04.2024 10:56 Ответить
 
 