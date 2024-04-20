Головному сержанту 54-ї ОМБр Сергію Гвоздю присвоєно звання Герой України. ФОТО

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України та вручив орден "Золота Зірка" головному сержанту батальйону К2 54-ї ОМБр Сергію Гвоздю.

Нагородження відбулось під час перебування Зеленського на командному пінкті бригади у Донецькій області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Сергій Гвоздь захищає Україну з першого дня повномасштабного вторгнення. За цей час зведені групи під його командуванням неодноразово відбивали ворожі штурми на Донеччині. Завдяки його влучним пострілам та ефективному керуванню дронами окупанти зазнали значних втрат і в техніці, і в живій силі. Воїн неодноразово був поранений і попри загрозу своєму життю рятував побратимів.

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