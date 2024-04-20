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Головному сержанту 54-ї ОМБр Сергію Гвоздю присвоєно звання Герой України. ФОТО

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України та вручив орден "Золота Зірка" головному сержанту батальйону К2 54-ї ОМБр Сергію Гвоздю.

Нагородження відбулось під час перебування Зеленського на командному пінкті бригади у Донецькій області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Герой України Сергій Гвоздь

Сергій Гвоздь захищає Україну з першого дня повномасштабного вторгнення. За цей час зведені групи під його командуванням неодноразово відбивали ворожі штурми на Донеччині. Завдяки його влучним пострілам та ефективному керуванню дронами окупанти зазнали значних втрат і в техніці, і в живій силі. Воїн неодноразово був поранений і попри загрозу своєму життю рятував побратимів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 312 воїнів ЗСУ удостоєні звання Героя України від початку вторгнення РФ

Автор: 

Герой України (314) Зеленський Володимир (23829) нагорода (1260)


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Топ коментарі
+14
Еще приятней было бы, если б нашим героям вручали не золотую звезду, а Золотий ТРИЗУБ України...
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20.04.2024 01:29
+10
Приємна новина! Слава Герою!!!
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20.04.2024 01:16
+9
Слава Герою України !
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20.04.2024 04:02
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Приємна новина! Слава Герою!!!
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20.04.2024 01:16 Відповісти
Еще приятней было бы, если б нашим героям вручали не золотую звезду, а Золотий ТРИЗУБ України...
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20.04.2024 01:29 Відповісти
із рук 4-жди ухилянта .....?
Важко
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20.04.2024 01:30 Відповісти
пам'ятаю кадри нагородження верхівки сьу овочем-гідрантом на проф свято
строєвим до медальок бігли
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20.04.2024 10:10 Відповісти
Слава Герою України !
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20.04.2024 04:02 Відповісти
Хто має досвід, той знає, що головний сержант бригади на нулі не буває. Тільки по монітору.Так що питання на рахунок нагороди
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20.04.2024 06:07 Відповісти
Не маю досвіду. Але там ясно написано про поранення та порятунок побратимів.
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20.04.2024 07:13 Відповісти
По ссылке не сказано, что награжденный "главный сержант бригады". С таким званием (главный сержант) а не должностью, может быть кем угодно, начиная с командира отделения/ расчета/танка.
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20.04.2024 08:04 Відповісти
Слава Герою!
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20.04.2024 06:08 Відповісти
https://youtu.be/V34F-izD8XA?si=zpIs9HykSKYVtc3O ...

Почему полгода назад в Израиле с 7 октября после нападение ХАМАС резко перестали покупать дорогие авто,а в Украине на них Бум?
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20.04.2024 08:54 Відповісти
Так в Ізраїлі їздити немає куди, кругом араби. А в Україні: Київ - Монако, Монако - Київ.
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20.04.2024 10:53 Відповісти
Тому що в Ізраілі працюе Закон. Там навіть і президента діючого, і премьера тягали на допити, не помню, правда, в якому році, і навіть посадили. А в нас можуть пришити діло на рівному місці патріотам, як, наприклад генералу Марченку, який потім спас від кацапні Миколаїв, який практично був готовий до здачі кацапам. За Марченка вніс заставу, а практично викупив його у ЗЕбанутих тварюк Порошенко. Ну а вся ця ЗЕбанута срань жируе, у них бізнес на крові, прийшов їхній час, коли вони так крадуть, що і правнукам хватить і нікого не бояться.
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20.04.2024 10:56 Відповісти
 
 