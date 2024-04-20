Головному сержанту 54-ї ОМБр Сергію Гвоздю присвоєно звання Герой України. ФОТО
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України та вручив орден "Золота Зірка" головному сержанту батальйону К2 54-ї ОМБр Сергію Гвоздю.
Нагородження відбулось під час перебування Зеленського на командному пінкті бригади у Донецькій області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Сергій Гвоздь захищає Україну з першого дня повномасштабного вторгнення. За цей час зведені групи під його командуванням неодноразово відбивали ворожі штурми на Донеччині. Завдяки його влучним пострілам та ефективному керуванню дронами окупанти зазнали значних втрат і в техніці, і в живій силі. Воїн неодноразово був поранений і попри загрозу своєму життю рятував побратимів.
Топ коментарі
+14 Дуб #512210
показати весь коментар20.04.2024 01:29
+10 Olena Teslenko
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+9 Валентина Горшкова #573991
показати весь коментар20.04.2024 04:02
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Важко
строєвим до медальок бігли
Почему полгода назад в Израиле с 7 октября после нападение ХАМАС резко перестали покупать дорогие авто,а в Украине на них Бум?