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Оккупанты били по Никопольщине, над Новомосковским районом уничтожена вражеская ракета.. ФОТО

Накануне вечером войска РФ ударили дроном неустановленного типа по Зеленодольской громаде Криворожского района на Днепропетровщине. Возник пожар, который спасатели оперативно потушили.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ночью оккупанты атаковали Никопольщину. Били из тяжелой артиллерии и БпЛА по Никополю. Артобстрел пережила и Марганецкая громада. Последствия выясняются. Люди не пострадали.

"Утром подразделение ВК "Восток" уничтожило над Новомосковским районом вражескую ракету. Из-за падения обломков загорелось хозяйственное сооружение. Огонь уже потушили. Повреждены также частный дом и два авто", - отмечает Лысак.

Погибших и пострадавших нет.

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Еще одну вражескую цель, как сообщают, средства ПВО уничтожили над Криворожским районом ночью. Приземлили разведывательный дрон.

наслідки обстрілів дніпропетровщини
наслідки обстрілів дніпропетровщини
наслідки обстрілів дніпропетровщини

Автор: 

обстрел (27114) Никополь (1018) Днепропетровская область (3944)


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20.04.2024 08:30 Ответить
 
 