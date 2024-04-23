Урановые скважины затопило в Курганской области РФ. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО
В Курганской области России затопило урановые скважины
Об этом сообщает Цезор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Первое фото сделано в сентябре 2023 года.
Второе - 20 апреля 2024 года.
На них видно подтопление территории между селами области, где по данным экологов, расположены урановые шахты и старые исследовательские скважины месторождения "Добровольное". Подземные воды из этих скважин могли смешаться с речной водой и попасть в водопровод, считают они.
В "Росатоме" отрицают возможность заражения местной реки Тобола ураном и заявили, что наводнение обошло скважины.
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Подейкують, у перші дні після утворення навіть купалися у ньому.
Каховка,Херсон, хімічні гранати...все вилазить. І це тільки початок
Концентрація урану в сирцю практично не відрізняється від природного фону. Уран небезпечний після збагачення, коли з тони граніту виділять пару грамів чистого урану.
Але якщо туди закачували відходи збагачення то це просто свято якесь!
Можеш це розказати в твоему селі.
Синку, не сміши людей, а то ти виглядаеш ідіотом.
Буд по вул. Кіквідзе 8 не було, а був буд.Кіквідзе8/9. .От що тебе примушує отак звиздіти? До речі , в дитинстві я жив на кіровоградщині, були геологи, витягували керни, маркували, а я малий приставав з питаннями,то ніхто не казав за ванадій, якого там ніколи в житті не було ,це б точно викликало підозру..Там є інші копалини, то ними геологи і маскували.КГБ групи допусків уніфіковані ,і так що про те теж багато не розказуй, бо тоді тобі теж прийдеться брехати,або напиши, що вписувалось у пунктах 3,4,5. анкети на групу допуска. А скільки і яких саме фото по розміру і по зображенню треба було до допуска від КГБ?
Як корабль назвеш, так і попливеш.
Данные о затоплении скважин уранового месторождения Добровольное в Курганской области являются дезинформацией, сообщили http://www.tass.ru/ ТАСС в управлении корпоративных коммуникаций «Атомредметзолото» (горнодобывающий дивизион «Росатома»).
«Сообщения о попадании добычных скважин в зону подтопления являются преднамеренной дезинформацией», - заявили в компании, уточнив, что речь идет как об отработанных, так и о действующих скважинах.
В «Атомредметзолото» объяснили, что месторождения предприятия Далур, которое занимается разработкой скважин и добычей урана, находятся на возвышенности и удалении от воды, так что паводки их не затронули.
«Угроза затопления отсутствует, в Звериноголовском районе уже несколько дней вода падает. Ведется мониторинг паводковой ситуации», - заключили в компании.
Месторождения Далур расположены в Звериноголовском, Далматовском и Шумихинском районах Курганской области. Месторождение Добровольное находится в Звериноголовском округе.