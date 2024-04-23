Урановые скважины затопило в Курганской области РФ. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

В Курганской области России затопило урановые скважины

Об этом сообщает Цезор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Первое фото сделано в сентябре 2023 года.

Второе - 20 апреля 2024 года.

На них видно подтопление территории между селами области, где по данным экологов, расположены урановые шахты и старые исследовательские скважины месторождения "Добровольное". Подземные воды из этих скважин могли смешаться с речной водой и попасть в водопровод, считают они.



В "Росатоме" отрицают возможность заражения местной реки Тобола ураном и заявили, что наводнение обошло скважины.

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