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Уранові свердловини затопило в Курганській області РФ. СУПУТНИКОВІ ФОТО

У Курганській області Росії затопило уранові свердловини

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Перше фото зроблено у вересні 2023 року.

Підтоплення в Курганській області РФ

Друге – 20 квітня 2024 року.

Підтоплення в Курганській області РФ

На них видно підтоплення території між селами області, де за даними екологів, розташовані уранові шахти та старі дослідні свердловини родовища "Добровільне". Підземні води з цих свердловин могли змішатись із річковою водою та потрапити у водопровід, вважають вони.

У "Росатомі" заперечили можливість зараження місцевої річки Тобола ураном і заявили, що повінь обійшла свердловини.

Читайте: Країни ЄС "близькі" до рішення про передачу доходів від російських активів Україні, – міністр фінансів Бельгії

Автор: 

підтоплення (196) росія (65129)


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Топ коментарі
+50
- Навіщо ти п'єш цю брудну воду з озера, сюди лайно з усього села збирається!

- Можно по русски, я вас не понимаю?

- Я говорю: двумя руками черпай!
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23.04.2024 15:19
+26
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23.04.2024 15:14
+22
Ну, раз "У "Росатомі" заперечили", то точно затопило.
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23.04.2024 15:14
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23.04.2024 15:12 Відповісти
водярою вимиють зайві кюрі з організму...
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23.04.2024 15:12 Відповісти
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23.04.2024 15:14 Відповісти
хай сьорбают свєтящуюся воду ! і святити не треба
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23.04.2024 15:41 Відповісти
кацапам пофіг - воно потім все до казахів потече
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23.04.2024 17:25 Відповісти
Ну, раз "У "Росатомі" заперечили", то точно затопило.
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23.04.2024 15:14 Відповісти
Це чудово! Тепер кацапи будуть в ночі світитися.
Нашим снайперам не надо буде очі морить...
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23.04.2024 15:18 Відповісти
- Навіщо ти п'єш цю брудну воду з озера, сюди лайно з усього села збирається!

- Можно по русски, я вас не понимаю?

- Я говорю: двумя руками черпай!
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23.04.2024 15:19 Відповісти
Майже по темі: атомні довбойоби срср https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE) навіть до отакого додумалися

Подейкують, у перші дні після утворення навіть купалися у ньому.
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23.04.2024 15:24 Відповісти
"Атом-Куль" - гарна назва.
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23.04.2024 15:45 Відповісти
Впрів кацап-атомщік, накупався, виліз, і можна зразу в куль. 😂
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23.04.2024 16:09 Відповісти
Та щоб ви там усі повиздихали ...
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23.04.2024 15:20 Відповісти
Хорошая вкусовая добавка, пользительная.
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23.04.2024 15:22 Відповісти
Це ми ще не починали!
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23.04.2024 15:23 Відповісти
До кацапів тепер можна звертатися з приставкою «Ваша світлість».
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23.04.2024 15:28 Відповісти
От би накликати катаклізмів безпосередньо у мошкві, щоб її не стало, разом з підером. Тоді війна припиниться.
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23.04.2024 15:29 Відповісти
ну так якраз до "свєтлого воскрєсінія" всі будуть реально свєтіться )))
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23.04.2024 15:34 Відповісти
Орки тепер світитися у ночі будуть
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23.04.2024 15:39 Відповісти
Як позитивненько👌
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23.04.2024 15:40 Відповісти
карма вона така
Каховка,Херсон, хімічні гранати...все вилазить. І це тільки початок
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23.04.2024 15:40 Відповісти
Нажаль гірше не буде...я теж здуру купався у річці Чумляк, що протікає через комбвнат Маяк....до 60-х років всі ядерні відходи зливались в місцеві озера, в тоиу числі і високлоадиактивні після збагачення...потім взрив контейнерів Челябинськ40...Хвости шахт які крім урану мають більш раділктивні елементи типу радію розмивалтсь дощами і теж попадали в річки...так що солей звичайного урану боятись не варто...з них виробляють фарби для кераміки
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23.04.2024 15:42 Відповісти
Мене більше цікавить що зараз з хвостами знищених владою посткомуністичних злодіїв збагачувальних хімкомбінаьів в Україні
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23.04.2024 15:47 Відповісти
І шо? Радощі такі наче вже в Крим зайшли.
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23.04.2024 15:47 Відповісти
Нормальній людині завжди добре, коли її ворогу погано.
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23.04.2024 16:50 Відповісти
То поплач.
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23.04.2024 18:09 Відповісти
На превеликий жаль нічого не станеться. Якщо це тільки видобуток то уранова руда це звичайний граніт, по якому ми ходимо щодня.
Концентрація урану в сирцю практично не відрізняється від природного фону. Уран небезпечний після збагачення, коли з тони граніту виділять пару грамів чистого урану.
Але якщо туди закачували відходи збагачення то це просто свято якесь!
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23.04.2024 15:51 Відповісти
Теж нічого не станеться після заливу...по в шахті завжди вода...а тим більш в закинутій...і вона все єдно десь вийде на поверхню...для цбого і бурили кольську свердловину щоб дізнаьись чи можна закопувати відходи....і всюди по всіх глибинах пробивала вода...
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23.04.2024 17:16 Відповісти
Вони там курорт зроблять. Радонові ванни.
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23.04.2024 15:52 Відповісти
Якщо вас цікавить радон, збирайте старовинні ялинкові іграшки. Там отримаєте цілий "букет" продуктів розпаду радія-226. Радон-222, полоній-210...
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23.04.2024 16:11 Відповісти
Мене не цікавить. А от лаптєногі **********
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23.04.2024 16:12 Відповісти
Дякую за пораду...а прилади вимірювання в яких стрілки та шкали світяться після засвітки ліхтариком підходять? В тому числі механічний годинник "Командирские" та "амфибия"
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23.04.2024 20:35 Відповісти
Я працював в одній конторі в Кіровоградській обл, ще при совку., яка також займалась вищолачиваніем. Це коли в невеликі по запасам родовища закачуеться ( судячи з назви - щолоч, луг по нашому ) через пластикові труби розчин, який вступае в реакцію з альбітітом, так називаеться уранова руда, проходить реакція, я не знаю за скільки часу, було не цікаво, а потім ця ропа викачуеться і везеться на збагачувальну фабрику, у нас це були при совку в Жовті Води. Вміст урану там невеликий, так що ніхто не буде світитись. Доречі, вираз - відправили на уранові рудники не було покаранням і нікого туди насильно не відправляли, тому що концентрація урану в родовищае маленька, тому уран дуже дорогий, і там, як наприклад в Смоліно, на уранових шахтах працюють звичайні шахтарі.
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23.04.2024 15:55 Відповісти
О то ви невсі совецькі цікавинки знаєте! 😃
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23.04.2024 16:00 Відповісти
Що стосується урану, то майже всі. Просто я працював в КП Кіровгеологія, головна контора якої находилась тоді в Киеві на Кіквідзе 8 і мала декілька пошукових експедицій. Це була едина контора в Україні, яка тоді займалась пошуками урану. Так званий перший главк. Давав при совку підписку, що якщо будуть питать, то треба казать що ми шукаем ванадій.
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23.04.2024 16:20 Відповісти
Олександрія?
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23.04.2024 16:55 Відповісти
А Олевсандрії нема нічого подібного, а перший главк при совку мав єкспедиції в Кіровограді, Первомайську мик. обл. і Смоліно, недалеко від Новоукраїнки. Це було при початку розвалу совка. Не думаю, шо щас шото помінялось, просто на даний час нема інформації.
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23.04.2024 17:04 Відповісти
Подякував. А Олександрія хіба не в цій же "опері"?
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23.04.2024 17:06 Відповісти
Не. Ураном при совку займався тільки перший главк. не думаю, що шото помінялось.
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23.04.2024 17:29 Відповісти
Ураном при ссср займався " минсредмаш" А усілякі "главки" були при міністерствах
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23.04.2024 17:50 Відповісти
Я так зрозумів, що ти любитель секса по телефону. Роскажи мені ще, чим займався пункт прийому метелолому в Мухосранскі. Читай уважно, якщо вміеш, ПЕРШИЙ ГЛАВК. Де тут пишеться про міністерство?
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23.04.2024 18:18 Відповісти
Той же "перший главк" при "совмине ссср" розформували ще в 1953 році,замість нього і створили "мінсередмаш".
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23.04.2024 18:14 Відповісти
Закрий викіпедію і зліз з умняка, не займайся суходрочкою. Іди краще на окружну, зніми собі Маруху.
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23.04.2024 18:20 Відповісти
Стьопа, синку, Міесредмаш існував до розвалу совка. Шо ти там читаеш?
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23.04.2024 18:21 Відповісти
Степа, любий хлопчику, для особливо обдарованих, тобто тобі кажу щоб ти знав, пошуком корисних копалин в ссср займалось міністерство геології, а перший главк займався пошуком урану.
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23.04.2024 19:13 Відповісти
Так що ж ти розказуєш, що працював в "Першому Главку" коли його немає з 1953 р.? Також не міг працювати і організації типу "Кировгеология", тому що г.Кіров це в іншому місці, до цього часу Кіровоградські організації. мають назву типу "КІРОГРАДобленерго", і іесь час так було, теперішні організації підпорядковані ДП СхідГЗК, там їх управління. Геологи не можуть розказувати про ванадій ,тому що вони взагалі нічого ніколи не розказують про надра ,це все державна таємниця, та одночасно і комерційна,як на сьогодні.Геологорозвідування коштує багато грошей, є люди ,що в це вкладають гроші,і потім продають зацікавленим особам інформацію.Коротше, звертайся коли що, допоможу
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23.04.2024 19:14 Відповісти
Степа, любий хлопчику, спеціально для тебе. Ми при проходженні всіх можливих і неможливих допусків через КГБ давали підписку, що коли нас будуть питати, що ми шукаемо, то треба говорити що ванадій. А з приводу назви моеї бувшої контори, все, що стосувалося урану, було при совку надзвичайно засекречено, і шоб збити клятих імперіалістів, НАТО, госдеп і всяких селюків типа тебе, контора в Киеві, що находилась по вулиці Кіквідзе буд. 8 називалась КП Кіровгеологія. Чому Кіров, тобі прийдеться довго розказувати, але це не для твого дрібненького ума, все одно не поймеш. КП - Казенне Підприемство.
Можеш це розказати в твоему селі.
Синку, не сміши людей, а то ти виглядаеш ідіотом.
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23.04.2024 19:29 Відповісти
Знову ж брешеш, бо при ссср в ті роки назву "казений" не використовували по відношенню держави абсолютно ніде.
Буд по вул. Кіквідзе 8 не було, а був буд.Кіквідзе8/9. .От що тебе примушує отак звиздіти? До речі , в дитинстві я жив на кіровоградщині, були геологи, витягували керни, маркували, а я малий приставав з питаннями,то ніхто не казав за ванадій, якого там ніколи в житті не було ,це б точно викликало підозру..Там є інші копалини, то ними геологи і маскували.КГБ групи допусків уніфіковані ,і так що про те теж багато не розказуй, бо тоді тобі теж прийдеться брехати,або напиши, що вписувалось у пунктах 3,4,5. анкети на групу допуска. А скільки і яких саме фото по розміру і по зображенню треба було до допуска від КГБ?
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23.04.2024 20:11 Відповісти
При Совку, зеки працювали на збагачувальних комбінатах. Там радіоактивну породу нагрівали на електричних плитах і їм треба було її лопатами періодично перевертати. Робота не важка і в теплі. Але жили ті зеки дуже не довго
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23.04.2024 19:55 Відповісти
в шахтах дуже шкідливий радон та пилюка з руди..
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23.04.2024 16:24 Відповісти
Теоретично так і є. природний U238 мае період полурозпаду мільйони років і розпадаеться на свинець і радон. Але в більшості родовищ чистого урану настільки мало, що цю величину просто ігнорують. А стосовно пилюкиґ. то там, наприклад в Смоліно на урановій шахті активно борються з пилюкою звичайною водою.
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23.04.2024 16:30 Відповісти
Это всё бендеровцы! Речка Тобол течёт в направлении украинской границы!
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23.04.2024 15:57 Відповісти
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23.04.2024 16:51 Відповісти
«Ваша свєтлость» будуть звертатися жителі сіл один до одного.
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23.04.2024 16:01 Відповісти
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23.04.2024 16:02 Відповісти
В уронововом руднике Бутугычаг при Сталине умершим ЗК вскрыцвали череп. Может просто так для исследоввания. А вообще пофиг. Там дома уже не пригодны для жизни. А еще кладбища размыло и могильники.
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23.04.2024 16:21 Відповісти
Буту-гычаг (оленяча копитка) трохи інша ситуація, там руди містять не тільки уран...скоріш за за все радій...тварини які там поселяются захворють незвичними хворобами і швидко вмирають.... життя вертухая та гірського інженера не перевищувало 3 років. скільки жив зек невідомо...кажуть що декілька місяців...через це родовище закрили...працювати там неможливо
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23.04.2024 22:32 Відповісти
Красномовна назва міста КУРГАН
Як корабль назвеш, так і попливеш.
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23.04.2024 17:00 Відповісти
"

Данные о затоплении скважин уранового месторождения Добровольное в Курганской области являются дезинформацией, сообщили http://www.tass.ru/ ТАСС в управлении корпоративных коммуникаций «Атомредметзолото» (горнодобывающий дивизион «Росатома»).

«Сообщения о попадании добычных скважин в зону подтопления являются преднамеренной дезинформацией», - заявили в компании, уточнив, что речь идет как об отработанных, так и о действующих скважинах.

В «Атомредметзолото» объяснили, что месторождения предприятия Далур, которое занимается разработкой скважин и добычей урана, находятся на возвышенности и удалении от воды, так что паводки их не затронули.

«Угроза затопления отсутствует, в Звериноголовском районе уже несколько дней вода падает. Ведется мониторинг паводковой ситуации», - заключили в компании.

Месторождения Далур расположены в Звериноголовском, Далматовском и Шумихинском районах Курганской области. Месторождение Добровольное находится в Звериноголовском округе.
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23.04.2024 17:51 Відповісти
Минералочка "Курган-234".
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23.04.2024 18:21 Відповісти
Яке "подтоплєніє"? Намоканіє!
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23.04.2024 19:53 Відповісти
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23.04.2024 21:16 Відповісти
 
 