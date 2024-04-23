Уранові свердловини затопило в Курганській області РФ. СУПУТНИКОВІ ФОТО
У Курганській області Росії затопило уранові свердловини
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Перше фото зроблено у вересні 2023 року.
Друге – 20 квітня 2024 року.
На них видно підтоплення території між селами області, де за даними екологів, розташовані уранові шахти та старі дослідні свердловини родовища "Добровільне". Підземні води з цих свердловин могли змішатись із річковою водою та потрапити у водопровід, вважають вони.
У "Росатомі" заперечили можливість зараження місцевої річки Тобола ураном і заявили, що повінь обійшла свердловини.
Топ коментарі
+50 Псамметих II
показати весь коментар23.04.2024 15:19
+26 MausMike
показати весь коментар23.04.2024 15:14
+22 Pan Kotskyi
показати весь коментар23.04.2024 15:14
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нашим снайперам не надо буде очі морить...
- Можно по русски, я вас не понимаю?
- Я говорю: двумя руками черпай!
Подейкують, у перші дні після утворення навіть купалися у ньому.
Каховка,Херсон, хімічні гранати...все вилазить. І це тільки початок
Концентрація урану в сирцю практично не відрізняється від природного фону. Уран небезпечний після збагачення, коли з тони граніту виділять пару грамів чистого урану.
Але якщо туди закачували відходи збагачення то це просто свято якесь!
Можеш це розказати в твоему селі.
Синку, не сміши людей, а то ти виглядаеш ідіотом.
Буд по вул. Кіквідзе 8 не було, а був буд.Кіквідзе8/9. .От що тебе примушує отак звиздіти? До речі , в дитинстві я жив на кіровоградщині, були геологи, витягували керни, маркували, а я малий приставав з питаннями,то ніхто не казав за ванадій, якого там ніколи в житті не було ,це б точно викликало підозру..Там є інші копалини, то ними геологи і маскували.КГБ групи допусків уніфіковані ,і так що про те теж багато не розказуй, бо тоді тобі теж прийдеться брехати,або напиши, що вписувалось у пунктах 3,4,5. анкети на групу допуска. А скільки і яких саме фото по розміру і по зображенню треба було до допуска від КГБ?
Як корабль назвеш, так і попливеш.
Данные о затоплении скважин уранового месторождения Добровольное в Курганской области являются дезинформацией, сообщили http://www.tass.ru/ ТАСС в управлении корпоративных коммуникаций «Атомредметзолото» (горнодобывающий дивизион «Росатома»).
«Сообщения о попадании добычных скважин в зону подтопления являются преднамеренной дезинформацией», - заявили в компании, уточнив, что речь идет как об отработанных, так и о действующих скважинах.
В «Атомредметзолото» объяснили, что месторождения предприятия Далур, которое занимается разработкой скважин и добычей урана, находятся на возвышенности и удалении от воды, так что паводки их не затронули.
«Угроза затопления отсутствует, в Звериноголовском районе уже несколько дней вода падает. Ведется мониторинг паводковой ситуации», - заключили в компании.
Месторождения Далур расположены в Звериноголовском, Далматовском и Шумихинском районах Курганской области. Месторождение Добровольное находится в Звериноголовском округе.