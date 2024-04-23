Уранові свердловини затопило в Курганській області РФ. СУПУТНИКОВІ ФОТО

У Курганській області Росії затопило уранові свердловини

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Перше фото зроблено у вересні 2023 року.

Друге – 20 квітня 2024 року.

На них видно підтоплення території між селами області, де за даними екологів, розташовані уранові шахти та старі дослідні свердловини родовища "Добровільне". Підземні води з цих свердловин могли змішатись із річковою водою та потрапити у водопровід, вважають вони.



У "Росатомі" заперечили можливість зараження місцевої річки Тобола ураном і заявили, що повінь обійшла свердловини.

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