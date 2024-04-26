На Харьковщине пограничники уничтожили 5 вражеских дронов-камикадзе. ФОТО

В Харьковской области пограничники сбили пять российских ударных дронов-камикадзе, которые летели вглубь территории Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Пограничные подразделения самоотверженно выполняют свой долг - стоят на защите государства и являются неотъемлемой составляющей Сил обороны Украины. На днях, во время выполнения боевых задач, пограничники зафиксировали полет пяти ударных дронов-камикадзе, которые пересекли государственную границу и летели вглубь территории Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, военные открыли огонь из стрелкового оружия, в результате чего четыре беспилотника упали на землю и сдетонировали, не добравшись до своей цели, а один после восстановления будет на службе у ГПСУ.

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