На Харківщині прикордонники знищили 5 ворожих дронів-камікадзе. ФОТО

У Харківської області прикордонники збили п’ять російських ударних дронів-камікадзе, які летіли вглиб території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Прикордонні підрозділи самовіддано виконують свій обов’язок – стоять на захисті держави та є невід’ємною складовою Сил оборони України. Днями, під час виконання бойових завдань, прикордонники зафіксували політ п’яти ударних дронів-камікадзе, які перетнули державний кордон та летіли вглиб території України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, військові відкрили вогонь зі стрілецької зброї, внаслідок чого чотири безпілотники впали на землю та здетонували, не діставшись своєї мети, а один після відновлення буде на службі у ДПСУ.

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