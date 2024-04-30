ССО приземлили разведывательный БПЛА россиян "Тахион" на Черниговщине. ФОТО

Воины Сил специальных операций приземлили российский разведывательный БПЛА "Тахион" на Черниговщине.

Об этом сообщило Командование Сил специальных операций, передает Цензор.НЕТ.

БПЛА "Тахион" проводил разведку местности в районе российско-украинской границы. Там его обнаружили операторы ССО.

"С помощью средств радиоэлектронной борьбы вражеский БПЛА в исправном состоянии приземлили на подконтрольной Украине территории. Российский БПЛА "Тахион" применяется для разведки и корректировки огня как днем, так и ночью. А также может работать как ретранслятор связи.

Сам беспилотный комплекс включает два летательных аппарата, комплект сменных модулей (тепловизионную камеру, цветную видеокамеру, фотокамеру, аппаратурой ретрансляции), станцию управления и катапульту", - говорится в сообщении.

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