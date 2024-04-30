УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9832 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
4 223 2

ССО приземлили розвідувальний БПЛА росіян "Тахіон" на Чернігівщині. ФОТО

Воїни Сил спеціальних операцій приземлили російський розвідувальний БПЛА "Тахіон" на Чернігівщині.

Про це повідомило Командування Сил спеціальних операцій, передає Цензор.НЕТ.

БПЛА "Тахіон" проводив розвідку місцевості в районі російсько-українського кордону. Там його виявили оператори ССО.

"За допомогою засобів радіоелектронної боротьби ворожий БПЛА у справному стані приземлили на підконтрольній Україні території. Російський БПЛА "Тахіон" застосовується для розвідки та коригування вогню як вдень, так і вночі. А також може працювати як ретранслятор зв’язку.

Сам безпілотний комплекс включає два літальні апарати, комплект змінних модулів (тепловізійну камеру, кольорову відеокамеру, фотокамеру, апаратурою ретрансляції), станцію управління та катапульту", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці ССО знищили склади БК та живу силу ворога на Південному напрямку. ВIДЕО

ССО приземлили ворожий БПЛА на Чернігівщині
ССО приземлили ворожий БПЛА на Чернігівщині

Автор: 

безпілотник (4148) Чернігівщина (1584) ССО (519)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Доки світ допомогає Кацапам виготовляти зброю війна може довго не припинитися!
показати весь коментар
30.04.2024 12:37 Відповісти
світ не допоимагає , тут би з ОП розібратись , вже легше було б . А контрабанду і торгівлю зброєю ніхт оне відміняв , завжди буде.
показати весь коментар
30.04.2024 12:41 Відповісти
 
 