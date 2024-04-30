ССО приземлили розвідувальний БПЛА росіян "Тахіон" на Чернігівщині. ФОТО

Воїни Сил спеціальних операцій приземлили російський розвідувальний БПЛА "Тахіон" на Чернігівщині.

Про це повідомило Командування Сил спеціальних операцій, передає Цензор.НЕТ.

БПЛА "Тахіон" проводив розвідку місцевості в районі російсько-українського кордону. Там його виявили оператори ССО.

"За допомогою засобів радіоелектронної боротьби ворожий БПЛА у справному стані приземлили на підконтрольній Україні території. Російський БПЛА "Тахіон" застосовується для розвідки та коригування вогню як вдень, так і вночі. А також може працювати як ретранслятор зв’язку.

Сам безпілотний комплекс включає два літальні апарати, комплект змінних модулів (тепловізійну камеру, кольорову відеокамеру, фотокамеру, апаратурою ретрансляції), станцію управління та катапульту", - йдеться в повідомленні.

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