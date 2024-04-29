Бійці ССО знищили склади БК та живу силу ворога на Південному напрямку. ВIДЕО

Бійці Сил спеціальних операцій знищили склади БК, місце схрону провізії, а також автомобільну техніку на схованій у лісі позиції ворога. Це відбулося на одному з південних напрямків фронту.

Роботу провели оператори 73-го морського центру сил спецпризначення імені кошового отамана Антіна Головатого.

Під час розвідувальних дій на півдня захисники виявили в лісі місце дислокації окупантів. Там були капоніри з боєкомплектом, поряд загарбники зберігали провізію, а неподалік між дерев замаскували автотехніку. Вдень по ворожій позиції бійці ССО спрямували FPV-дрони, БпЛА з системою скиду та вогонь зі 122-мм гаубиці Д-30.

Внаслідок влучної роботи захисників із Сил спеціальних операцій було знищено капоніри з БК і місця розташування особового складу армії РФ, трьох окупантів ліквідовано і п’ятьох поранено.

Ураження воїни продовжили й у темну пору доби, знищивши також склади з боєкомплектом загарбників.

Відео роботи нашиїх бійців опубліковано в соцмережах командування ССО, передає Цензор.НЕТ.

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