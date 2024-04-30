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В РФ приговорили украинца Сергея Кармазина к 25 годам заключения по делу о поджоге на железной дороге, - СМИ. ФОТО

Российский 2-й Западный окружной военный "суд" приговорил гражданина Украины Сергея Кармазина к 25 годам лишения свободы и штрафу в 700 тысяч рублей по делу о поджоге на железной дороге в Подмосковье.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на правозащитный проект "Зона солидарности" и "Радио Свобода".

Что известно о деле

Приговор был вынесен еще 28 марта, но пресс-служба российского суда не сообщила о нем. О решении суда Кармазин рассказал в письме одной из подписчиц "Зоны солидарности".

Первые шесть лет срока он должен провести в тюрьме, остальные 19 - в колонии строгого режима. Также украинец должен заплатить штраф в 700 тысяч рублей (почти 300 тысяч гривен).

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Украинцу "повесили" несколько статей

46-летнего уроженца Харьковской области признали виновным по статьям о шпионаже, обучении диверсионной деятельности, обучении террористической деятельности, приготовлении к изготовлению взрывчатых веществ, приготовлении к теракту, участии в диверсионном и террористическом сообществе. Кармазин обжаловал приговор.

Суд над українцем Сергієм Кармазіним у Росії
Гражданин Украины Сергей Кармазин

Сергея Кармазина задержали в феврале 2023 года. По версии ФСБ РФ, он поджег железнодорожное оборудование на перегоне между станциями Кутузовская и Весенняя в Московской области.

После задержания Кармазина спецслужба выпустила видеоролик, на котором мужчина, лицо которого не видно, представляется уроженцем Харьковщины. Он утверждает, что в ноябре 2022 года уехал на заработки в Польшу, где якобы "был завербован сотрудниками спецслужб Польши и СБУ".

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Обвинение Кармазину

После этого он якобы уехал в Латвию, откуда его местные спецслужбы, под видом беженца, отправили в Россию. На видео мужчина утверждает, что он был вынужден выполнять "требования СБУ", поскольку сотрудники ведомства якобы угрожали его дочери, которая живет в Виннице.

Сначала Кармазину инкриминировали только статью о диверсии. Суд поместил его в СИЗО и не допустил адвоката от "Зоны солидарности".

СБУ отрицает информацию о сотрудничестве с Кармазиным. Представители спецслужбы заявили, что он находится в списке военнопленных и лиц, незаконно лишенных свободы в результате вторжения России в Украину.

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Автор: 

поджог (1071) россия (95502) суд (25092)


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Дечому треба вчитись й у Рашистов- за підпал 25 років (більше ніж за вбивство на засрашці) а в Україні навідникам ракет ворожих чи артилерії 10-15 років дають..... хто ж ці судді в Україні?
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30.04.2024 14:58 Ответить
де це ти бачив 10-15 наводчикам? од сили пару условно
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30.04.2024 15:04 Ответить
де сраний тунєядець "міністр юстиції" малюска ? де жорсткі Закони при війсковому стані? чи знову готує віп-камери ? млядь,затрахали ці зелені покидьки !
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30.04.2024 15:08 Ответить
а ув Запоріжжі наводчика кацапських ракєт та артілєрії суд примусив вивчити гімн України в якості покарання.
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30.04.2024 15:03 Ответить
Суд трьох в дії!!! Часи сталінських репресій, кулаги це сьогоднішнє дійство на Московії !!! Пісець!!!
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30.04.2024 15:08 Ответить
то їх діло, а чому ув Україні ворожі агенти як в себе дома гуляють та ще й командують усім цим парадом??? суди в Україні знаходяться під внєшнім управлєнієм портного
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30.04.2024 15:42 Ответить
 
 