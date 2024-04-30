В РФ приговорили украинца Сергея Кармазина к 25 годам заключения по делу о поджоге на железной дороге, - СМИ. ФОТО
Российский 2-й Западный окружной военный "суд" приговорил гражданина Украины Сергея Кармазина к 25 годам лишения свободы и штрафу в 700 тысяч рублей по делу о поджоге на железной дороге в Подмосковье.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на правозащитный проект "Зона солидарности" и "Радио Свобода".
Что известно о деле
Приговор был вынесен еще 28 марта, но пресс-служба российского суда не сообщила о нем. О решении суда Кармазин рассказал в письме одной из подписчиц "Зоны солидарности".
Первые шесть лет срока он должен провести в тюрьме, остальные 19 - в колонии строгого режима. Также украинец должен заплатить штраф в 700 тысяч рублей (почти 300 тысяч гривен).
Украинцу "повесили" несколько статей
46-летнего уроженца Харьковской области признали виновным по статьям о шпионаже, обучении диверсионной деятельности, обучении террористической деятельности, приготовлении к изготовлению взрывчатых веществ, приготовлении к теракту, участии в диверсионном и террористическом сообществе. Кармазин обжаловал приговор.
Сергея Кармазина задержали в феврале 2023 года. По версии ФСБ РФ, он поджег железнодорожное оборудование на перегоне между станциями Кутузовская и Весенняя в Московской области.
После задержания Кармазина спецслужба выпустила видеоролик, на котором мужчина, лицо которого не видно, представляется уроженцем Харьковщины. Он утверждает, что в ноябре 2022 года уехал на заработки в Польшу, где якобы "был завербован сотрудниками спецслужб Польши и СБУ".
Обвинение Кармазину
После этого он якобы уехал в Латвию, откуда его местные спецслужбы, под видом беженца, отправили в Россию. На видео мужчина утверждает, что он был вынужден выполнять "требования СБУ", поскольку сотрудники ведомства якобы угрожали его дочери, которая живет в Виннице.
Сначала Кармазину инкриминировали только статью о диверсии. Суд поместил его в СИЗО и не допустил адвоката от "Зоны солидарности".
СБУ отрицает информацию о сотрудничестве с Кармазиным. Представители спецслужбы заявили, что он находится в списке военнопленных и лиц, незаконно лишенных свободы в результате вторжения России в Украину.
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