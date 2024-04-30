В России просят более 1 трлн рублей на строительство новых тюрем, в том числе - на оккупированных территориях Украины

Федеральная служба исполнения наказаний России просит правительство РФ увеличить финансирование пенитенциарной системы до 1,113 трлн руб.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.

Документом предусмотрено строительство новых колоний - так называемых учреждений объединенного типа (речь идет о создании в одном месте учреждений с различными видами режимов, в том числе - СИЗО).

Строительство так называемых УОТ планируется и на оккупированных территориях Украины, в частности - в Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях.

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