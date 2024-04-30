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Новости
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В России просят более 1 трлн рублей на строительство новых тюрем, в том числе - на оккупированных территориях Украины

зеки,росія,тюрма,вязниця

Федеральная служба исполнения наказаний России просит правительство РФ увеличить финансирование пенитенциарной системы до 1,113 трлн руб.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.

Документом предусмотрено строительство новых колоний - так называемых учреждений объединенного типа (речь идет о создании в одном месте учреждений с различными видами режимов, в том числе - СИЗО).

Строительство так называемых УОТ планируется и на оккупированных территориях Украины, в частности - в Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях.

Также читайте: РФ удерживает тысячи гражданских украинцев в колониях и СИЗО, связи с ними фактически нет, - расследование BBC

Автор: 

колония (419) россия (95361) тюрьма (823)


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Топ комментарии
+5
Кацапскіє потомкі стукачєй вєртухаєв...могут построіть толька адін агромний гулаг...
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30.04.2024 14:38
+5
нехай ***** дасть два, буде потім де ждунов та асвабадітелей тримати в перервах між працєю з відбудови України
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30.04.2024 14:49
+5
фільтраційні та концентраційні табори для інакомислящіх..
іншими словами: геноцид українського народу!
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30.04.2024 15:01
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Для "рассєлєнія жітєлєй нових суб'єктов *********"?
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30.04.2024 14:36 Ответить
Кацапскіє потомкі стукачєй вєртухаєв...могут построіть толька адін агромний гулаг...
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30.04.2024 14:38 Ответить
Освенцім будуватимуть.
Для "окончатєльного рєшєнія"...
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30.04.2024 14:47 Ответить
нехай ***** дасть два, буде потім де ждунов та асвабадітелей тримати в перервах між працєю з відбудови України
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30.04.2024 14:49 Ответить
фільтраційні та концентраційні табори для інакомислящіх..
іншими словами: геноцид українського народу!
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30.04.2024 15:01 Ответить
У нас те саме скоро буде у рамках великого будівництва
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30.04.2024 15:12 Ответить
Табори новітнього ГУЛАГУ від московії, для наступних в'язнів з України!!
Сруськай міф, це ТАБОРИ для в'язнів, казарми для їх охоронців, і палаци у прутіна та його оточення!!
Ностальгія по совдепії… за сценарієм дугіна+арестовича+ і, там ще хтось був з ними, від України…
Зараз подивитеся, як срач підніме у мережі, оте зкацаплене кріпацтво…
Не годуйте🤫 москальню, своїми думками… У неї срач почався…
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30.04.2024 15:12 Ответить
Корчинський разом з ними був
https://m.youtube.com/watch?v=9vPg_sVTbEA
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30.04.2024 15:15 Ответить
Корчинський - КДБшна ****** , яка завжди грала роль патріота , а робить все , що треба рашці
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30.04.2024 15:32 Ответить
Писали на окупованих територіях збудують 36 колоній,напевно що б сиділи і відбудовували,як при совку,а потім там і заселяться як вже було з Донбасом.
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30.04.2024 15:18 Ответить
треба підтримати прохання віртухаїв )) 50% розкрадуть, 40% розпилять, а на залишок побудують оркам халупи )))
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30.04.2024 15:35 Ответить
 
 