В России просят более 1 трлн рублей на строительство новых тюрем, в том числе - на оккупированных территориях Украины
Федеральная служба исполнения наказаний России просит правительство РФ увеличить финансирование пенитенциарной системы до 1,113 трлн руб.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.
Документом предусмотрено строительство новых колоний - так называемых учреждений объединенного типа (речь идет о создании в одном месте учреждений с различными видами режимов, в том числе - СИЗО).
Строительство так называемых УОТ планируется и на оккупированных территориях Украины, в частности - в Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях.
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Для "окончатєльного рєшєнія"...
іншими словами: геноцид українського народу!
Сруськай міф, це ТАБОРИ для в'язнів, казарми для їх охоронців, і палаци у прутіна та його оточення!!
Ностальгія по совдепії… за сценарієм дугіна+арестовича+ і, там ще хтось був з ними, від України…
Зараз подивитеся, як срач підніме у мережі, оте зкацаплене кріпацтво…
Не годуйте🤫 москальню, своїми думками… У неї срач почався…
https://m.youtube.com/watch?v=9vPg_sVTbEA