УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10190 відвідувачів онлайн
Новини
1 990 11

У Росії тюремники просять 1 трлн рублів на будівництво нових колоній, зокрема на окупованих територіях України

зеки,росія,тюрма,вязниця

Федеральна служба виконання покарань Росії просить уряд РФ збільшити фінансування пенітенціарної системи до 1,113 трлн руб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ.

Так, документом передбачено будівництво нових колоній - так званих установ об'єднаного типу (йдеться про створення в одному місці установ з різними видами режимів, у тому числі СІЗО).

Будівництво так званих УОТ планується і на окупованих територіях України, зокрема в Запорізькій, Херсонській, Луганській та Донецькій областях.

Також читайте: Путін присвоїв спецзвання тюремнику Бояринєву, який обмежував права Навального, через три дні після смерті політика

Автор: 

колонія (253) росія (64923) в’язниця (440)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
Кацапскіє потомкі стукачєй вєртухаєв...могут построіть толька адін агромний гулаг...
показати весь коментар
30.04.2024 14:38
+5
нехай ***** дасть два, буде потім де ждунов та асвабадітелей тримати в перервах між працєю з відбудови України
показати весь коментар
30.04.2024 14:49
+5
фільтраційні та концентраційні табори для інакомислящіх..
іншими словами: геноцид українського народу!
показати весь коментар
30.04.2024 15:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Для "рассєлєнія жітєлєй нових суб'єктов *********"?
показати весь коментар
30.04.2024 14:36 Відповісти
Кацапскіє потомкі стукачєй вєртухаєв...могут построіть толька адін агромний гулаг...
показати весь коментар
30.04.2024 14:38 Відповісти
Освенцім будуватимуть.
Для "окончатєльного рєшєнія"...
показати весь коментар
30.04.2024 14:47 Відповісти
нехай ***** дасть два, буде потім де ждунов та асвабадітелей тримати в перервах між працєю з відбудови України
показати весь коментар
30.04.2024 14:49 Відповісти
фільтраційні та концентраційні табори для інакомислящіх..
іншими словами: геноцид українського народу!
показати весь коментар
30.04.2024 15:01 Відповісти
У нас те саме скоро буде у рамках великого будівництва
показати весь коментар
30.04.2024 15:12 Відповісти
Табори новітнього ГУЛАГУ від московії, для наступних в'язнів з України!!
Сруськай міф, це ТАБОРИ для в'язнів, казарми для їх охоронців, і палаци у прутіна та його оточення!!
Ностальгія по совдепії… за сценарієм дугіна+арестовича+ і, там ще хтось був з ними, від України…
Зараз подивитеся, як срач підніме у мережі, оте зкацаплене кріпацтво…
Не годуйте🤫 москальню, своїми думками… У неї срач почався…
показати весь коментар
30.04.2024 15:12 Відповісти
Корчинський разом з ними був
https://m.youtube.com/watch?v=9vPg_sVTbEA
показати весь коментар
30.04.2024 15:15 Відповісти
Корчинський - КДБшна ****** , яка завжди грала роль патріота , а робить все , що треба рашці
показати весь коментар
30.04.2024 15:32 Відповісти
Писали на окупованих територіях збудують 36 колоній,напевно що б сиділи і відбудовували,як при совку,а потім там і заселяться як вже було з Донбасом.
показати весь коментар
30.04.2024 15:18 Відповісти
треба підтримати прохання віртухаїв )) 50% розкрадуть, 40% розпилять, а на залишок побудують оркам халупи )))
показати весь коментар
30.04.2024 15:35 Відповісти
 
 