У Росії тюремники просять 1 трлн рублів на будівництво нових колоній, зокрема на окупованих територіях України

Федеральна служба виконання покарань Росії просить уряд РФ збільшити фінансування пенітенціарної системи до 1,113 трлн руб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ.

Так, документом передбачено будівництво нових колоній - так званих установ об'єднаного типу (йдеться про створення в одному місці установ з різними видами режимів, у тому числі СІЗО).

Будівництво так званих УОТ планується і на окупованих територіях України, зокрема в Запорізькій, Херсонській, Луганській та Донецькій областях.

Також читайте: Путін присвоїв спецзвання тюремнику Бояринєву, який обмежував права Навального, через три дні після смерті політика