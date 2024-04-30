У Росії тюремники просять 1 трлн рублів на будівництво нових колоній, зокрема на окупованих територіях України
Федеральна служба виконання покарань Росії просить уряд РФ збільшити фінансування пенітенціарної системи до 1,113 трлн руб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ.
Так, документом передбачено будівництво нових колоній - так званих установ об'єднаного типу (йдеться про створення в одному місці установ з різними видами режимів, у тому числі СІЗО).
Будівництво так званих УОТ планується і на окупованих територіях України, зокрема в Запорізькій, Херсонській, Луганській та Донецькій областях.
Топ коментарі
+5 Александр Чуднивец #474549
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+5 Инь Янь #217452
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+5 Bad Robot
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Для "окончатєльного рєшєнія"...
іншими словами: геноцид українського народу!
Сруськай міф, це ТАБОРИ для в'язнів, казарми для їх охоронців, і палаци у прутіна та його оточення!!
Ностальгія по совдепії… за сценарієм дугіна+арестовича+ і, там ще хтось був з ними, від України…
Зараз подивитеся, як срач підніме у мережі, оте зкацаплене кріпацтво…
Не годуйте🤫 москальню, своїми думками… У неї срач почався…
https://m.youtube.com/watch?v=9vPg_sVTbEA