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"Русскій воєнний флот - до дна": Укрпочта" выпустит третью серию марок, посвященную уничтожению Черноморского флота РФ. ФОТО

"Укрпочта" объявила о выпуске новой марки из серии "Русскій воєнний корабль, іді….". Она будет посвящена уничтожению кораблей Черноморского флота России.

Об этом в Фейсбуке сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, мы долго готовили эту марку и долго колебались ночью, выпускать ли ее сегодня, учитывая события в Одессе. Но решили, что именно сегодня важно объявить о ее выходе. Марки, которая объявляется в "чистый четверг" и посвящена очищению нашего Черного моря от оккупантов - "Русскій воєнний флот - до дна!". Звучит, как тост, и это правда", - отметил он.

Новая серия марок

На марке изображены корабли, которые были уничтожены или повреждены нашими ВСУ, ВМС, ГУР и СБУ. Кроме того, там также неслучайно есть изображение единственного, пока не до конца пораженного российского корабля "Адмирал Макаров".

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Марка Укрпошти "русскій воєнний флот – до дна!"

"Как вы помните, наши марки пророческие, поэтому, что с ним будет после выпуска марки - не трудно догадаться. Это же 3 марка в серии "Русскій воєнний корабль, іді…", лист "Русскій воєнний корабль...всьо!", и теперь "Русскій воєнний флот - до дна". А Бог любит троицу", - подчеркнул гендиректор Укрпочты.

Марка Укрпошти "русскій воєнний флот – до дна!"

Как заказать

Сегодня, 2 мая, на сайте Укрпочты будет открыт предзаказ марок. В обращение ее запустят уже 8 мая - в день памяти и победы над нацизмом.

"К марке мы еще выпускаем конверт "Морской бой" и открытки, в том числе посвященные нашему зерновому коридору, который был открыт, благодаря победе на море и который очень важен для Одессы и черноморских портов", - добавил Смелянский.

конверт "Морський бій"

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Автор: 

Укрпочта (310) Черноморский флот РФ (1560) Смелянский Игорь (66) марка (33)


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Этим лишь бы бабло пилить на марках. Но марка в любом случае инвестиция по-выгоднее будет чем вийськова облигация
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02.05.2024 11:23 Ответить
Ну ви й зануда 😜
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02.05.2024 11:28 Ответить
Складывается диссонанс: еще вчера старый автомотлох, государственная компания, выставила на аукцион вместо того, что бы отдать его на нужды армии безвозмездно, компания, которую эта армия защищает, а сегодня они марки печатают, которую еще и хрен купишь, потому что на всех не хватит, хорошо что я не филателист, а простая Пидлога
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02.05.2024 11:31 Ответить
старый автомотлох, государственная компания, выставила на аукцион вместо того, что бы отдать его на нужды армии безвозмездно

Мільйони на зарплату смілянському треба ж десь взяти
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02.05.2024 12:34 Ответить
От коли гарно, то гарно.
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02.05.2024 11:25 Ответить
Для простих людей набагато цікавішим є відновлення поштових відділень у селах, де ще до війни Укрпошта закривала все підряд і люди залишені і забуті взагалі. В містах, навіть обласних, рівень обслуговування жахливий, а приміщення як конюшні. А переводити увагу на бескінечні марки вже стає для людей дратівливим і несприйнятним, бо Укрпошта перетворитися в якиїсь поліграфічний комбінат.
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02.05.2024 14:04 Ответить
Нагадаємо, що гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський скоригував свою зарплатню за листопад. Вона склала 1,164 млн гривень замість заявлених раніше 687 388 гривень. Торік у червні Наглядова рада АТ "Укрпошти" подовжила контракт генерального директора Ігоря Смілянського ще на два роки - до 30 червня 2023 року.
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22.05.2024 21:34 Ответить
 
 