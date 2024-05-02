"Русскій воєнний флот - до дна": Укрпочта" выпустит третью серию марок, посвященную уничтожению Черноморского флота РФ. ФОТО

"Укрпочта" объявила о выпуске новой марки из серии "Русскій воєнний корабль, іді….". Она будет посвящена уничтожению кораблей Черноморского флота России.

Об этом в Фейсбуке сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, мы долго готовили эту марку и долго колебались ночью, выпускать ли ее сегодня, учитывая события в Одессе. Но решили, что именно сегодня важно объявить о ее выходе. Марки, которая объявляется в "чистый четверг" и посвящена очищению нашего Черного моря от оккупантов - "Русскій воєнний флот - до дна!". Звучит, как тост, и это правда", - отметил он.

Новая серия марок

На марке изображены корабли, которые были уничтожены или повреждены нашими ВСУ, ВМС, ГУР и СБУ. Кроме того, там также неслучайно есть изображение единственного, пока не до конца пораженного российского корабля "Адмирал Макаров".

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"Как вы помните, наши марки пророческие, поэтому, что с ним будет после выпуска марки - не трудно догадаться. Это же 3 марка в серии "Русскій воєнний корабль, іді…", лист "Русскій воєнний корабль...всьо!", и теперь "Русскій воєнний флот - до дна". А Бог любит троицу", - подчеркнул гендиректор Укрпочты.

Как заказать

Сегодня, 2 мая, на сайте Укрпочты будет открыт предзаказ марок. В обращение ее запустят уже 8 мая - в день памяти и победы над нацизмом.

"К марке мы еще выпускаем конверт "Морской бой" и открытки, в том числе посвященные нашему зерновому коридору, который был открыт, благодаря победе на море и который очень важен для Одессы и черноморских портов", - добавил Смелянский.

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