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"Русскій воєнний флот - до дна": "Укрпошта" випустить третю серію марок, присвячену знищенню Чорноморського флоту РФ. ФОТО

"Укрпошта" оголосила про випуск нової марки з серії "Русскій воєнний корабль, іді…". Вона буде присвячена знищенню кораблів Чорноморського флоту Росії.

Про це у Фейсбуці повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі, ми довго готували цю марку і довго вагались вночі, чи випускати її сьогодні, враховуючи події в Одесі. Але вирішили, що саме сьогодні важливо оголосити про її вихід. Марки, яка оголошується в "чистий четвер" і присвячена очищенню нашого Чорного моря від окупантів – "русскій воєнний флот – до дна!". Звучить, як тост, і це правда", - зазначив він.

Нова серія марок

На марці зображені кораблі, що були знищені або пошкоджені нашими ЗСУ, ВМС, ГУР та СБУ. Крім того, там також невипадково є зображення єдиного, поки не до кінця враженого російського корабля "Адмірал Макаров".

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Марка Укрпошти "русскій воєнний флот – до дна!"

"Як ви пам’ятаєте, наші марки пророчі, тож, що з ним буде після випуску марки - не важко здогадатись. Це ж 3 марка в серії "Русскій воєнний корабль, іді…", аркуш "Русскій воєнний корабль…всьо!", і тепер "Русскій воєнний флот – до дна". А Бог любить трійцю", - наголосив гендиректор Укрпошти.

Марка Укрпошти "русскій воєнний флот – до дна!"

Як замовити

Сьогодні, 2 травня, на сайті Укрпошти буде відкрите передзамовлення марок. В обіг її запустять вже 8 травня - у день пам'яті та перемоги над нацизмом.

"До марки ми ще випускаємо конверт "Морський бій" та листівки, в тому числі присвячені нашому зерновому коридору, який був відкритий, завдяки перемозі на морі і який дуже важливий для Одеси та чорноморських портів", - додав Смілянський.

конверт "Морський бій"

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Автор: 

Укрпошта (1081) Чорноморський флот рф (624) марка (70)


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Этим лишь бы бабло пилить на марках. Но марка в любом случае инвестиция по-выгоднее будет чем вийськова облигация
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02.05.2024 11:23 Відповісти
Ну ви й зануда 😜
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02.05.2024 11:28 Відповісти
Складывается диссонанс: еще вчера старый автомотлох, государственная компания, выставила на аукцион вместо того, что бы отдать его на нужды армии безвозмездно, компания, которую эта армия защищает, а сегодня они марки печатают, которую еще и хрен купишь, потому что на всех не хватит, хорошо что я не филателист, а простая Пидлога
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02.05.2024 11:31 Відповісти
старый автомотлох, государственная компания, выставила на аукцион вместо того, что бы отдать его на нужды армии безвозмездно

Мільйони на зарплату смілянському треба ж десь взяти
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02.05.2024 12:34 Відповісти
От коли гарно, то гарно.
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02.05.2024 11:25 Відповісти
Для простих людей набагато цікавішим є відновлення поштових відділень у селах, де ще до війни Укрпошта закривала все підряд і люди залишені і забуті взагалі. В містах, навіть обласних, рівень обслуговування жахливий, а приміщення як конюшні. А переводити увагу на бескінечні марки вже стає для людей дратівливим і несприйнятним, бо Укрпошта перетворитися в якиїсь поліграфічний комбінат.
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02.05.2024 14:04 Відповісти
Нагадаємо, що гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський скоригував свою зарплатню за листопад. Вона склала 1,164 млн гривень замість заявлених раніше 687 388 гривень. Торік у червні Наглядова рада АТ "Укрпошти" подовжила контракт генерального директора Ігоря Смілянського ще на два роки - до 30 червня 2023 року.
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22.05.2024 21:34 Відповісти
 
 