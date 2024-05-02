"Русскій воєнний флот - до дна": "Укрпошта" випустить третю серію марок, присвячену знищенню Чорноморського флоту РФ. ФОТО

"Укрпошта" оголосила про випуск нової марки з серії "Русскій воєнний корабль, іді…". Вона буде присвячена знищенню кораблів Чорноморського флоту Росії.

Про це у Фейсбуці повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі, ми довго готували цю марку і довго вагались вночі, чи випускати її сьогодні, враховуючи події в Одесі. Але вирішили, що саме сьогодні важливо оголосити про її вихід. Марки, яка оголошується в "чистий четвер" і присвячена очищенню нашого Чорного моря від окупантів – "русскій воєнний флот – до дна!". Звучить, як тост, і це правда", - зазначив він.

Нова серія марок

На марці зображені кораблі, що були знищені або пошкоджені нашими ЗСУ, ВМС, ГУР та СБУ. Крім того, там також невипадково є зображення єдиного, поки не до кінця враженого російського корабля "Адмірал Макаров".

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"Як ви пам’ятаєте, наші марки пророчі, тож, що з ним буде після випуску марки - не важко здогадатись. Це ж 3 марка в серії "Русскій воєнний корабль, іді…", аркуш "Русскій воєнний корабль…всьо!", і тепер "Русскій воєнний флот – до дна". А Бог любить трійцю", - наголосив гендиректор Укрпошти.

Як замовити

Сьогодні, 2 травня, на сайті Укрпошти буде відкрите передзамовлення марок. В обіг її запустять вже 8 травня - у день пам'яті та перемоги над нацизмом.

"До марки ми ще випускаємо конверт "Морський бій" та листівки, в тому числі присвячені нашому зерновому коридору, який був відкритий, завдяки перемозі на морі і який дуже важливий для Одеси та чорноморських портів", - додав Смілянський.

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