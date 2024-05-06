Боевую часть ракеты Х-69 обнаружили в Киеве, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
В Киеве саперы обезвредили боевую часть ракеты Х-69, которую обнаружил местный житель.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Так, в Голосеевском районе столицы на территории лесного массива местный житель заметил подозрительный предмет, похожий на часть ракеты, торчащий из земли.
Саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины тщательно обследовали местность и изъяли боевую часть высокоточной ракеты Х-69.
Как отметили в ГСЧС, поскольку это новейшее оружие, специалистам ГСЧС понадобилось больше времени, чтобы безопасно достать его из почвы, загрузить в спецавтомобиль и транспортировать на взрывную площадку.
Напомним, в Минобороны призвали украинцев идти в военные саперы. В свою очередь в министерстве гарантируют страхование и дополнительно 30 тыс. грн ежемесячно
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