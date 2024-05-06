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Боевую часть ракеты Х-69 обнаружили в Киеве, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Киеве саперы обезвредили боевую часть ракеты Х-69, которую обнаружил местный житель.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Так, в Голосеевском районе столицы на территории лесного массива местный житель заметил подозрительный предмет, похожий на часть ракеты, торчащий из земли.

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У Києві виявили бойову частину ракети Х-69

Саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины тщательно обследовали местность и изъяли боевую часть высокоточной ракеты Х-69.

У Києві виявили бойову частину ракети Х-69

Как отметили в ГСЧС, поскольку это новейшее оружие, специалистам ГСЧС понадобилось больше времени, чтобы безопасно достать его из почвы, загрузить в спецавтомобиль и транспортировать на взрывную площадку.

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У Києві виявили бойову частину ракети Х-69

Напомним, в Минобороны призвали украинцев идти в военные саперы. В свою очередь в министерстве гарантируют страхование и дополнительно 30 тыс. грн ежемесячно

Автор: 

Киев (25518) ГСЧС (4966) сапер (135)


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Топ комментарии
+4
Слава Богу, що не спрацювала, коли її збили! Слава нашим хлопцям з ППО!
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06.05.2024 14:08
+1
Достать взрывчатку, если возможно, и пустить на боевую часть для ФПВ.
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06.05.2024 14:13
+1
Досить стрьомна штука. Ми подібне підривали на місці.
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06.05.2024 14:17
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Слава Богу, що не спрацювала, коли її збили! Слава нашим хлопцям з ППО!
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06.05.2024 14:08 Ответить
Достать взрывчатку, если возможно, и пустить на боевую часть для ФПВ.
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06.05.2024 14:13 Ответить
Досить стрьомна штука. Ми подібне підривали на місці.
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06.05.2024 14:17 Ответить
у местного жителя ?
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06.05.2024 15:12 Ответить
"высокоточная " - твою лаптей .....
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06.05.2024 15:11 Ответить
Нормальна у них точність. У нас і такого не виробляють. Навіть мопед сраний не можемо виготовити. Тим більше саму ракету могли збити - до чого тут "точність" ?
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06.05.2024 17:11 Ответить
Не має проблем виготовити і ракету і шахід, потрібні креслення, обладнання, кваліфікований персонал і комплектуючі.
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06.05.2024 19:29 Ответить
Ну звісно. Тільки виробництва немає. Я константую факти. Так само і як просто зробити дорогу, яка буде експлуатуватися 20 років, як в Штатах
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06.05.2024 21:23 Ответить
Це питання до посадової особи яка згідно конституції відповідає за оборону країни.
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06.05.2024 22:25 Ответить
Я не задаю нікому питання - я просто констатую факти - виробництва мопедів немає. То навіщо іржати з кацапів, як ми навіть мопед не можемо виготовити
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06.05.2024 22:38 Ответить
30 тисяч ...імхо
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06.05.2024 15:23 Ответить
от би "допаковать" на беспілотник до Керченського мосту
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06.05.2024 16:06 Ответить
Це ж коли був останній обстріл Києва ракетами? І тільки зараз виявили бойову частину? Ахрєнєть...
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06.05.2024 16:40 Ответить
Ну звісно. Патріоти повинні смаковати роботу ППО і саперів і вони з вирогідністю 100% повинні все збивати і знешкоджувати. Бо інакше патріоти почувають себе в небезпеці. А те, що це війна і тут звичайна математика не діє і неможливо спрогнозувати місце падіння уламків - це патріоти не враховують. Як і часто важко відслідкувати падіння всіх уласмків. Еле можна скаргу написати саперам
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06.05.2024 17:14 Ответить
завалялась незаметно
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06.05.2024 21:58 Ответить
 
 