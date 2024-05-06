Бойову частину ракети Х-69 виявили в Києві, - ДСНС. ФОТОрепортаж
У Києві сапери знешкодили бойову частину ракети Х-69, яку виявив місцевий мешканець.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Так, у Голосіївському районі столиці на території лісового масиву місцевий житель помітив схожий на частину ракети підозрілий предмет, що стирчав із землі.
Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України ретельно обстежили місцевість та вилучили бойову частину високоточної ракети Х-69.
Як зазначили в ДСНС, оскільки це новітня зброя, фахівцям ДСНС знадобилося більше часу, щоб безпечно дістати її з ґрунту, завантажити до спецавтомобіля й транспортувати на підривний майданчик.
Нагадаємо, у Міноборони закликали українців іти у військові сапери. Своєю чергою у міністерстві гарантують страхування та додатково 30 тис. грн щомісяця.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль