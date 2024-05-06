Бойову частину ракети Х-69 виявили в Києві, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Києві сапери знешкодили бойову частину ракети Х-69, яку виявив місцевий мешканець.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Так, у Голосіївському районі столиці на території лісового масиву місцевий житель помітив схожий на частину ракети підозрілий предмет, що стирчав із землі.

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Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України ретельно обстежили місцевість та вилучили бойову частину високоточної ракети Х-69.

Як зазначили в ДСНС, оскільки це новітня зброя, фахівцям ДСНС знадобилося більше часу, щоб безпечно дістати її з ґрунту, завантажити до спецавтомобіля й транспортувати на підривний майданчик.

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Нагадаємо, у Міноборони закликали українців іти у військові сапери. Своєю чергою у міністерстві гарантують страхування та додатково 30 тис. грн щомісяця.