УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11216 відвідувачів онлайн
Новини Фото
6 036 15

Бойову частину ракети Х-69 виявили в Києві, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Києві сапери знешкодили бойову частину ракети Х-69, яку виявив місцевий мешканець.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Так, у Голосіївському районі столиці на території лісового масиву місцевий житель помітив схожий на частину ракети підозрілий предмет, що стирчав із землі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Київщині сапери вилучили бойову частину російської крилатої ракети Х-101, - ДСНС. ФОТО

У Києві виявили бойову частину ракети Х-69

Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України ретельно обстежили місцевість та вилучили бойову частину високоточної ракети Х-69.

У Києві виявили бойову частину ракети Х-69

Як зазначили в ДСНС, оскільки це новітня зброя, фахівцям ДСНС знадобилося більше часу, щоб безпечно дістати її з ґрунту, завантажити до спецавтомобіля й транспортувати на підривний майданчик.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вибухотехніки на Сумщині виявили та знешкодили авіаційну ракету Х-59, яка не вибухнула під час падіння. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві виявили бойову частину ракети Х-69

Нагадаємо, у Міноборони закликали українців іти у військові сапери. Своєю чергою у міністерстві гарантують страхування та додатково 30 тис. грн щомісяця.

Автор: 

Київ (19463) ДСНС (5105) сапер (194)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Слава Богу, що не спрацювала, коли її збили! Слава нашим хлопцям з ППО!
показати весь коментар
06.05.2024 14:08
+1
Достать взрывчатку, если возможно, и пустить на боевую часть для ФПВ.
показати весь коментар
06.05.2024 14:13
+1
Досить стрьомна штука. Ми подібне підривали на місці.
показати весь коментар
06.05.2024 14:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава Богу, що не спрацювала, коли її збили! Слава нашим хлопцям з ППО!
показати весь коментар
06.05.2024 14:08 Відповісти
Достать взрывчатку, если возможно, и пустить на боевую часть для ФПВ.
показати весь коментар
06.05.2024 14:13 Відповісти
Досить стрьомна штука. Ми подібне підривали на місці.
показати весь коментар
06.05.2024 14:17 Відповісти
у местного жителя ?
показати весь коментар
06.05.2024 15:12 Відповісти
"высокоточная " - твою лаптей .....
показати весь коментар
06.05.2024 15:11 Відповісти
Нормальна у них точність. У нас і такого не виробляють. Навіть мопед сраний не можемо виготовити. Тим більше саму ракету могли збити - до чого тут "точність" ?
показати весь коментар
06.05.2024 17:11 Відповісти
Не має проблем виготовити і ракету і шахід, потрібні креслення, обладнання, кваліфікований персонал і комплектуючі.
показати весь коментар
06.05.2024 19:29 Відповісти
Ну звісно. Тільки виробництва немає. Я константую факти. Так само і як просто зробити дорогу, яка буде експлуатуватися 20 років, як в Штатах
показати весь коментар
06.05.2024 21:23 Відповісти
Це питання до посадової особи яка згідно конституції відповідає за оборону країни.
показати весь коментар
06.05.2024 22:25 Відповісти
Я не задаю нікому питання - я просто констатую факти - виробництва мопедів немає. То навіщо іржати з кацапів, як ми навіть мопед не можемо виготовити
показати весь коментар
06.05.2024 22:38 Відповісти
30 тисяч ...імхо
показати весь коментар
06.05.2024 15:23 Відповісти
от би "допаковать" на беспілотник до Керченського мосту
показати весь коментар
06.05.2024 16:06 Відповісти
Це ж коли був останній обстріл Києва ракетами? І тільки зараз виявили бойову частину? Ахрєнєть...
показати весь коментар
06.05.2024 16:40 Відповісти
Ну звісно. Патріоти повинні смаковати роботу ППО і саперів і вони з вирогідністю 100% повинні все збивати і знешкоджувати. Бо інакше патріоти почувають себе в небезпеці. А те, що це війна і тут звичайна математика не діє і неможливо спрогнозувати місце падіння уламків - це патріоти не враховують. Як і часто важко відслідкувати падіння всіх уласмків. Еле можна скаргу написати саперам
показати весь коментар
06.05.2024 17:14 Відповісти
завалялась незаметно
показати весь коментар
06.05.2024 21:58 Відповісти
 
 