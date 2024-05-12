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Украинских воинов в Польше обучают инструкторы из 24 европейских стран. ФОТОрепортаж

В Польше, в рамках учебной миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине, проходят учения военнослужащих ВСУ. Всего в миссии принимают участие инструкторы из 24 стран.

Об этом сообщает Генштаб Польши, передает Цензор.НЕТ.

"В рамках учебной Миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине проводятся учения украинских военных. Учебная деятельность на территории Республики Польша координируется многонациональным общевойсковым командованием подготовки", - говорится в сообщении.

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В миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине участвуют 24 европейские страны, которые предложили своим инструкторам принять участие в учебных модулях.

Підготовка українських воїнів у Польщі
Підготовка українських воїнів у Польщі
Підготовка українських воїнів у Польщі
Підготовка українських воїнів у Польщі
Підготовка українських воїнів у Польщі

Генштаб Польщі про тренування українських воїнів

Автор: 

Польша (8409) военные учения (3457) подготовка (230) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+5
Українські воїни у Польщі навчають інструкторів із 24 європейських країн!!!
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12.05.2024 21:10
+4
Наснаги нашим сонечкам. Друзям- велика подяка.
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12.05.2024 21:30
+4
Зброя, західна. Немає у хлопців часу методом тика навчатися. Життя кожного з них, безцінне.
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12.05.2024 21:33
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Українські воїни у Польщі навчають інструкторів із 24 європейських країн!!!
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12.05.2024 21:10 Ответить
Абсолютно точно.+++++!
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12.05.2024 21:23 Ответить
наші Воїни самі вже можуть навчати ні доби не воювавших інструкторів з нато
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12.05.2024 21:18 Ответить
Зброя, західна. Немає у хлопців часу методом тика навчатися. Життя кожного з них, безцінне.
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12.05.2024 21:33 Ответить
Цікаво чи вже існує якась дієва стратегія захисту від FPV дронів?
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12.05.2024 21:20 Ответить
Наснаги нашим сонечкам. Друзям- велика подяка.
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12.05.2024 21:30 Ответить
На четвертому фото на вигляд наче каски часів другої світової
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12.05.2024 21:55 Ответить
Кремлевские фашисты уже успели сотворить в Польше ,Варшаве террористический акт.... сожгли большой товарно-торговыий центр в 65.000 кв. м. За помощь Украине !.
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12.05.2024 22:23 Ответить
А де ті інструктори воювали? А ніхто з них не нюхав 500кг бомбу.
Такої війни, як в Україні людство ще не мало.
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12.05.2024 22:35 Ответить
А вмієш читати польською? , акуратно ще раз прочитай.
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12.05.2024 22:41 Ответить
 
 