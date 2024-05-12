Украинских воинов в Польше обучают инструкторы из 24 европейских стран. ФОТОрепортаж
В Польше, в рамках учебной миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине, проходят учения военнослужащих ВСУ. Всего в миссии принимают участие инструкторы из 24 стран.
Об этом сообщает Генштаб Польши, передает Цензор.НЕТ.
"В рамках учебной Миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине проводятся учения украинских военных. Учебная деятельность на территории Республики Польша координируется многонациональным общевойсковым командованием подготовки", - говорится в сообщении.
В миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине участвуют 24 европейские страны, которые предложили своим инструкторам принять участие в учебных модулях.
Топ комментарии
+5 vita gunesh
показать весь комментарий12.05.2024 21:10
+4 Чайка Київ
показать весь комментарий12.05.2024 21:30
+4 Чайка Київ
показать весь комментарий12.05.2024 21:33
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Такої війни, як в Україні людство ще не мало.