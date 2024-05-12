Украинских воинов в Польше обучают инструкторы из 24 европейских стран. ФОТОрепортаж

В Польше, в рамках учебной миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине, проходят учения военнослужащих ВСУ. Всего в миссии принимают участие инструкторы из 24 стран.

Об этом сообщает Генштаб Польши, передает Цензор.НЕТ.

"В рамках учебной Миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине проводятся учения украинских военных. Учебная деятельность на территории Республики Польша координируется многонациональным общевойсковым командованием подготовки", - говорится в сообщении.

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В миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине участвуют 24 европейские страны, которые предложили своим инструкторам принять участие в учебных модулях.









