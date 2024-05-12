Українських воїнів у Польщі навчають інструктори із 24 європейських країн. ФОТОрепортаж

У Польщі в рамках навчальної місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні проходять навчання війсковослужбовців ЗСУ. Всього у місії беруть участь інструктори із 24 країн.

Про це повідомляє Генштаб Польщі, передає Цензор.НЕТ.

"У рамках навчальної Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні проводяться навчання українських військових. Навчальна діяльність на території Республіки Польща координується багатонаціональним загальновійськовим командуванням підготовки", – йдеться уповідомленні.

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У місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні беруть участь 24 європейські країни, які запропонували своїм інструкторам взяти участь у навчальних модулях.









