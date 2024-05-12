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Українських воїнів у Польщі навчають інструктори із 24 європейських країн. ФОТОрепортаж

У Польщі в рамках навчальної місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні проходять навчання війсковослужбовців ЗСУ. Всього у місії беруть участь інструктори із 24 країн.

Про це повідомляє Генштаб Польщі, передає Цензор.НЕТ.

"У рамках навчальної Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні проводяться навчання українських військових. Навчальна діяльність на території Республіки Польща координується багатонаціональним загальновійськовим командуванням підготовки", – йдеться уповідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба закликав союзників відновити навчальні місії для ЗСУ в Україні: "Поверніть своїх інструкторів"

У місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні беруть участь 24 європейські країни, які запропонували своїм інструкторам взяти участь у навчальних модулях.

Підготовка українських воїнів у Польщі
Підготовка українських воїнів у Польщі
Підготовка українських воїнів у Польщі
Підготовка українських воїнів у Польщі
Підготовка українських воїнів у Польщі

Генштаб Польщі про тренування українських воїнів

Автор: 

Польща (8496) військові навчання (2775) підготовка (185) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+5
Українські воїни у Польщі навчають інструкторів із 24 європейських країн!!!
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12.05.2024 21:10
+4
Наснаги нашим сонечкам. Друзям- велика подяка.
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12.05.2024 21:30
+4
Зброя, західна. Немає у хлопців часу методом тика навчатися. Життя кожного з них, безцінне.
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12.05.2024 21:33
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Українські воїни у Польщі навчають інструкторів із 24 європейських країн!!!
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12.05.2024 21:10 Відповісти
Абсолютно точно.+++++!
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12.05.2024 21:23 Відповісти
наші Воїни самі вже можуть навчати ні доби не воювавших інструкторів з нато
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12.05.2024 21:18 Відповісти
Зброя, західна. Немає у хлопців часу методом тика навчатися. Життя кожного з них, безцінне.
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12.05.2024 21:33 Відповісти
Цікаво чи вже існує якась дієва стратегія захисту від FPV дронів?
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12.05.2024 21:20 Відповісти
Наснаги нашим сонечкам. Друзям- велика подяка.
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12.05.2024 21:30 Відповісти
На четвертому фото на вигляд наче каски часів другої світової
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12.05.2024 21:55 Відповісти
Кремлевские фашисты уже успели сотворить в Польше ,Варшаве террористический акт.... сожгли большой товарно-торговыий центр в 65.000 кв. м. За помощь Украине !.
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12.05.2024 22:23 Відповісти
А де ті інструктори воювали? А ніхто з них не нюхав 500кг бомбу.
Такої війни, як в Україні людство ще не мало.
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12.05.2024 22:35 Відповісти
А вмієш читати польською? , акуратно ще раз прочитай.
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12.05.2024 22:41 Відповісти
 
 