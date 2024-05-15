В последние дни фиксируется рост пассажиропотока на выезд из Украины на границе с Польшей, - ГПСУ. ФОТО
Увеличился поток лиц и транспорта на украинско-польской границе на выезде из Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
Сколько украинцев выезжают в Польшу?
Как отмечается, на протяжении последних дней количество пропущенных через украинско-польскую границу ежесуточно составляет: около 25 тыс. человек и более 5 тыс. единиц транспорта.
Скопление транспорта на границе с Польшей
По данным пограничников, скопление транспорта наблюдается перед пунктами пропуска "Шегини", "Устилуг", "Краковец" и "Рава-Руська".
"Сейчас наименьший пассажиропоток наблюдается в "Смильнице", "Грушеве" и "Угринове". С целью уменьшения времени ожидания в очередях рекомендуем гражданам выбирать эти пункты пропуска для пересечения границы", - говорится в сообщении.
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Вони все роблять для цього.
І правильно роблять люди.
- пенсіонери
- інваліди
- поліція
- слуги
- тцк
Вирішили, як колись, на собі амуніцією тягать. Бо 10 нових бригад треба ще екипіровать.
А може бачать, що світло легче оплачувать в країні виробника, а не країні екстреного споживання.
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