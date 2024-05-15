РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8401 посетитель онлайн
Новости Фото
5 516 27

В последние дни фиксируется рост пассажиропотока на выезд из Украины на границе с Польшей, - ГПСУ. ФОТО

Увеличился поток лиц и транспорта на украинско-польской границе на выезде из Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Сколько украинцев выезжают в Польшу?

Как отмечается, на протяжении последних дней количество пропущенных через украинско-польскую границу ежесуточно составляет: около 25 тыс. человек и более 5 тыс. единиц транспорта.

Скопление транспорта на границе с Польшей

По данным пограничников, скопление транспорта наблюдается перед пунктами пропуска "Шегини", "Устилуг", "Краковец" и "Рава-Руська".

"Сейчас наименьший пассажиропоток наблюдается в "Смильнице", "Грушеве" и "Угринове". С целью уменьшения времени ожидания в очередях рекомендуем гражданам выбирать эти пункты пропуска для пересечения границы", - говорится в сообщении.

Также читайте: Около 11 тысяч украинских мужчин нелегально пересекли границу с Румынией с начала полномасштабного вторжения, - румынская полиция

Затори на кордоні з Польщею
Затори на кордоні з Польщею

Автор: 

Госпогранслужба (6420) граница (5269) Польша (8409)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+15
Люди бояться та не вірять заявам брехливого Генштабу та вищому керівництву про те, що все добре на фронті, всі атаки рашистів відбиті, все під контролем...
І правильно роблять люди.
показать весь комментарий
15.05.2024 12:11
+7
Зеленим злодіям, потрібна Україна без українців та у вигляді колонії рашки.
Вони все роблять для цього.
показать весь комментарий
15.05.2024 12:12
+7
Приїхали, отримали безкоштовне медобслуговування, перевірили квартири, що здаються біженцям. Поїхали платити податки в Польшу та Німеччину.
показать весь комментарий
15.05.2024 12:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
и шо? каждое лето так?на праздники сдьедуться церковные потом опять на всйобы,лучше б и не приезжали,нахер они такие красивые здесь нужны)
показать весь комментарий
15.05.2024 12:09 Ответить
Зеленим злодіям, потрібна Україна без українців та у вигляді колонії рашки.
Вони все роблять для цього.
показать весь комментарий
15.05.2024 12:12 Ответить
Та ні, тут вже інше.
показать весь комментарий
15.05.2024 12:15 Ответить
Люди бояться та не вірять заявам брехливого Генштабу та вищому керівництву про те, що все добре на фронті, всі атаки рашистів відбиті, все під контролем...
І правильно роблять люди.
показать весь комментарий
15.05.2024 12:11 Ответить
какой нах генштаб и прочие,у меня много знакомых которые даже не знают кто такой шмыгаль и другие политики,может от силы зелю назовут)******* им тот генштаб и прочие влады,пво есть ракеты сбиваються,хавка есть что еще надо?
показать весь комментарий
15.05.2024 12:22 Ответить
жлоби ті знайомі. мої так ті ще й патріотично обтатуйовані та щовечора ходять по кабаках покурити кальян, попити просекко та пожертвувати на ЗСУ стаканчик з під випитого "омерікАААно!" ввечері в кабаку - опівночі в інстаграмчікє! )))
показать весь комментарий
15.05.2024 12:51 Ответить
України після війни

- пенсіонери

- інваліди

- поліція

- слуги

- тцк
показать весь комментарий
15.05.2024 12:11 Ответить
Країна мрії Зеленського з його "передвиборчоїї кампанії".
показать весь комментарий
15.05.2024 12:53 Ответить
хтось у Польшу.хтось у Іспанію
показать весь комментарий
15.05.2024 12:11 Ответить
Порошенко, астанавісь! Што ти дєлаєш!!!
показать весь комментарий
15.05.2024 12:11 Ответить
Паска скінчилась, їдуть на роботу.
показать весь комментарий
15.05.2024 12:14 Ответить
Зеля виконує якийсь плани глобалістів ( чи ще х*й знає кого??) по знищенню українців👈
показать весь комментарий
15.05.2024 12:15 Ответить
ну саме так, то плани 'глобалістів і зелі', а не ****@ всєя нєдоросії
показать весь комментарий
15.05.2024 12:21 Ответить
то плани 'глобалістів і зелі' , а ****@ і всєя нєдоросія - теж разом з ними
показать весь комментарий
15.05.2024 12:26 Ответить
ну якщо тит маєш за глобалістів рашу і китай то може й так. ще при януку китай цікавився нашою землею. він цікавиться землею для схвиробництва у всіх куточках землі. там де продажні чиновники.
показать весь комментарий
15.05.2024 15:18 Ответить
Приїхали, отримали безкоштовне медобслуговування, перевірили квартири, що здаються біженцям. Поїхали платити податки в Польшу та Німеччину.
показать весь комментарий
15.05.2024 12:22 Ответить
все просто. 18 мая и вступление в силу новых правил мобилизации все ближе
показать весь комментарий
15.05.2024 12:27 Ответить
ніхто не хоче жити в "країні його мрії ?
показать весь комментарий
15.05.2024 12:30 Ответить
Більшість виїжджає з Харківської і Сумської обл , частина жінок які виїхали раніше в Європу забирають своїх рідних . Знаю, бо подруга , вдова , чоловік військовий загинув на війні , приїхала зі Швеції за мамою, і бабусею . Така правда.
показать весь комментарий
15.05.2024 12:47 Ответить
Пане , ця "обуза " масово плете маскувальні сітки , кікімори , робить окопні свічки , шиє дощовики, та робить багато потрібних речей для ЗСУ + донатять по 50-100 гривень на дрони . Прикро, що пан того не знав .
показать весь комментарий
15.05.2024 13:15 Ответить
Який це "пан".Хіба не видно що це капура.Вони тут,як у себе вдома.І за "язик" ніхто не банить.
показать весь комментарий
15.05.2024 13:33 Ответить
Ну, все логічно, орда просувається - мирні мешканці тікають. Х*йло поступово зачищає Україну від українців , поки весь світ за цим геноцидом спостерігає.
показать весь комментарий
15.05.2024 13:02 Ответить
Люди втратили надію ці зелені пацюки все роблять щоб всі зневірилися в них одне більше вкрасти та збігти
показать весь комментарий
15.05.2024 13:43 Ответить
Пацюки бігуть...
показать весь комментарий
15.05.2024 14:02 Ответить
Не дочекались петріотів по млрд кожний.
Вирішили, як колись, на собі амуніцією тягать. Бо 10 нових бригад треба ще екипіровать.
А може бачать, що світло легче оплачувать в країні виробника, а не країні екстреного споживання.
Чи кольорові дощі не змогли заспокоїти слабких здоров'ям людей, та піщані бурі кляті ще.
Чи змінність до погіршення допомагає усвідомити в безперспективність необгрунтованих сподівань, підживленням яких займаються кукловод....
показать весь комментарий
15.05.2024 15:06 Ответить
 
 