Останніми днями фіксується зростання пасажиропотоку на виїзд з України на кордоні з Польщею, - ДПСУ. ФОТО
Збільшився потік осіб і транспорту на українсько-польському кордоні на виїзді з України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.
Скільки українців виїжджають у Польщу?
Як зазначається, упродовж останніх днів кількість пропущених через українсько-польський кордон щодоби становить: близько 25 тис. осіб та понад 5 тис. одиниць транспорту.
Скупчення транспорту на кордоні з Польщею
За даними прикордонників, накопичення транспорту спостерігається перед пунктами пропуску "Шегині", "Устилуг", "Краківець" та "Рава-Руська".
"Наразі найменший пасажиропотік спостерігається у "Смільниці", "Грушеві" та "Угриневі". З метою зменшення часу очікування в чергах рекомендуємо громадянам обирати ці пункти пропуску для перетину кордону", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+15 Николай Влад
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Вони все роблять для цього.
І правильно роблять люди.
- пенсіонери
- інваліди
- поліція
- слуги
- тцк
Вирішили, як колись, на собі амуніцією тягать. Бо 10 нових бригад треба ще екипіровать.
А може бачать, що світло легче оплачувать в країні виробника, а не країні екстреного споживання.
Чи кольорові дощі не змогли заспокоїти слабких здоров'ям людей, та піщані бурі кляті ще.
Чи змінність до погіршення допомагає усвідомити в безперспективність необгрунтованих сподівань, підживленням яких займаються кукловод....