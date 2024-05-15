Останніми днями фіксується зростання пасажиропотоку на виїзд з України на кордоні з Польщею, - ДПСУ. ФОТО

Збільшився потік осіб і транспорту на українсько-польському кордоні на виїзді з України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Скільки українців виїжджають у Польщу?

Як зазначається, упродовж останніх днів кількість пропущених через українсько-польський кордон щодоби становить: близько 25 тис. осіб та понад 5 тис. одиниць транспорту.

Скупчення транспорту на кордоні з Польщею

За даними прикордонників, накопичення транспорту спостерігається перед пунктами пропуску "Шегині", "Устилуг", "Краківець" та "Рава-Руська".

"Наразі найменший пасажиропотік спостерігається у "Смільниці", "Грушеві" та "Угриневі". З метою зменшення часу очікування в чергах рекомендуємо громадянам обирати ці пункти пропуску для перетину кордону", - йдеться у повідомленні.

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