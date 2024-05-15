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Останніми днями фіксується зростання пасажиропотоку на виїзд з України на кордоні з Польщею, - ДПСУ. ФОТО

Збільшився потік осіб і транспорту на українсько-польському кордоні на виїзді з України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Скільки українців виїжджають у Польщу?

Як зазначається, упродовж останніх днів кількість пропущених через українсько-польський кордон щодоби становить: близько 25 тис. осіб та понад 5 тис. одиниць транспорту.

Скупчення транспорту на кордоні з Польщею 

За даними прикордонників, накопичення транспорту спостерігається перед пунктами пропуску "Шегині", "Устилуг", "Краківець" та "Рава-Руська".

"Наразі найменший пасажиропотік спостерігається у "Смільниці", "Грушеві" та "Угриневі". З метою зменшення часу очікування в чергах рекомендуємо громадянам обирати ці пункти пропуску для перетину кордону", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близько 11 тисяч українських чоловіків нелегально перетнули кордон з Румунією від початку повномасштабного вторгнення, - румунська поліція

Затори на кордоні з Польщею
Затори на кордоні з Польщею

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5974) кордон (4765) Польща (8496)


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Топ коментарі
+15
Люди бояться та не вірять заявам брехливого Генштабу та вищому керівництву про те, що все добре на фронті, всі атаки рашистів відбиті, все під контролем...
І правильно роблять люди.
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15.05.2024 12:11
+7
Зеленим злодіям, потрібна Україна без українців та у вигляді колонії рашки.
Вони все роблять для цього.
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15.05.2024 12:12
+7
Приїхали, отримали безкоштовне медобслуговування, перевірили квартири, що здаються біженцям. Поїхали платити податки в Польшу та Німеччину.
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15.05.2024 12:22
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и шо? каждое лето так?на праздники сдьедуться церковные потом опять на всйобы,лучше б и не приезжали,нахер они такие красивые здесь нужны)
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15.05.2024 12:09 Відповісти
Зеленим злодіям, потрібна Україна без українців та у вигляді колонії рашки.
Вони все роблять для цього.
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15.05.2024 12:12 Відповісти
Та ні, тут вже інше.
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15.05.2024 12:15 Відповісти
Люди бояться та не вірять заявам брехливого Генштабу та вищому керівництву про те, що все добре на фронті, всі атаки рашистів відбиті, все під контролем...
І правильно роблять люди.
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15.05.2024 12:11 Відповісти
какой нах генштаб и прочие,у меня много знакомых которые даже не знают кто такой шмыгаль и другие политики,может от силы зелю назовут)******* им тот генштаб и прочие влады,пво есть ракеты сбиваються,хавка есть что еще надо?
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15.05.2024 12:22 Відповісти
жлоби ті знайомі. мої так ті ще й патріотично обтатуйовані та щовечора ходять по кабаках покурити кальян, попити просекко та пожертвувати на ЗСУ стаканчик з під випитого "омерікАААно!" ввечері в кабаку - опівночі в інстаграмчікє! )))
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15.05.2024 12:51 Відповісти
України після війни

- пенсіонери

- інваліди

- поліція

- слуги

- тцк
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15.05.2024 12:11 Відповісти
Країна мрії Зеленського з його "передвиборчоїї кампанії".
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15.05.2024 12:53 Відповісти
хтось у Польшу.хтось у Іспанію
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15.05.2024 12:11 Відповісти
Порошенко, астанавісь! Што ти дєлаєш!!!
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15.05.2024 12:11 Відповісти
Паска скінчилась, їдуть на роботу.
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15.05.2024 12:14 Відповісти
Зеля виконує якийсь плани глобалістів ( чи ще х*й знає кого??) по знищенню українців👈
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15.05.2024 12:15 Відповісти
ну саме так, то плани 'глобалістів і зелі', а не ****@ всєя нєдоросії
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15.05.2024 12:21 Відповісти
то плани 'глобалістів і зелі' , а ****@ і всєя нєдоросія - теж разом з ними
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15.05.2024 12:26 Відповісти
ну якщо тит маєш за глобалістів рашу і китай то може й так. ще при януку китай цікавився нашою землею. він цікавиться землею для схвиробництва у всіх куточках землі. там де продажні чиновники.
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15.05.2024 15:18 Відповісти
Приїхали, отримали безкоштовне медобслуговування, перевірили квартири, що здаються біженцям. Поїхали платити податки в Польшу та Німеччину.
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15.05.2024 12:22 Відповісти
все просто. 18 мая и вступление в силу новых правил мобилизации все ближе
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15.05.2024 12:27 Відповісти
ніхто не хоче жити в "країні його мрії ?
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15.05.2024 12:30 Відповісти
Більшість виїжджає з Харківської і Сумської обл , частина жінок які виїхали раніше в Європу забирають своїх рідних . Знаю, бо подруга , вдова , чоловік військовий загинув на війні , приїхала зі Швеції за мамою, і бабусею . Така правда.
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15.05.2024 12:47 Відповісти
Пане , ця "обуза " масово плете маскувальні сітки , кікімори , робить окопні свічки , шиє дощовики, та робить багато потрібних речей для ЗСУ + донатять по 50-100 гривень на дрони . Прикро, що пан того не знав .
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15.05.2024 13:15 Відповісти
Який це "пан".Хіба не видно що це капура.Вони тут,як у себе вдома.І за "язик" ніхто не банить.
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15.05.2024 13:33 Відповісти
Ну, все логічно, орда просувається - мирні мешканці тікають. Х*йло поступово зачищає Україну від українців , поки весь світ за цим геноцидом спостерігає.
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15.05.2024 13:02 Відповісти
Люди втратили надію ці зелені пацюки все роблять щоб всі зневірилися в них одне більше вкрасти та збігти
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15.05.2024 13:43 Відповісти
Пацюки бігуть...
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15.05.2024 14:02 Відповісти
Не дочекались петріотів по млрд кожний.
Вирішили, як колись, на собі амуніцією тягать. Бо 10 нових бригад треба ще екипіровать.
А може бачать, що світло легче оплачувать в країні виробника, а не країні екстреного споживання.
Чи кольорові дощі не змогли заспокоїти слабких здоров'ям людей, та піщані бурі кляті ще.
Чи змінність до погіршення допомагає усвідомити в безперспективність необгрунтованих сподівань, підживленням яких займаються кукловод....
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15.05.2024 15:06 Відповісти
 
 