Сутки на Донетчине: оккупанты обстреляли по меньшей мере 13 населенных пунктов, есть погибшие. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки, 15 мая, российские захватчики 7 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.
Покровский район
В Марьинской громаде обстреляны Парасковеевка, Максимильяновка и Антоновка. В Новогродовской громаде 2 человека погибли в Карловке. В Кураховской громаде под огнем Островское и Острое.
Краматорский район
В Лимане в результате обстрелов загорелся пожар, в Торском разрушен дом. В Ильиновской громаде повреждены 7 домов в Катериновке и 3 в Клебан-Быке.
Бахмутский район
В Часовоярской громаде повреждены 15 частных домов, 3 многоэтажки и инфраструктурный объект. В Торецке повреждены 13 домов. Еще 1 дом поврежден в Серебрянке Северской громады.
С линии фронта эвакуированы 342 человека, в том числе 20 детей.
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