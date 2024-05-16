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Сутки на Донетчине: оккупанты обстреляли по меньшей мере 13 населенных пунктов, есть погибшие. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки, 15 мая, российские захватчики 7 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Покровский район

В Марьинской громаде обстреляны Парасковеевка, Максимильяновка и Антоновка. В Новогродовской громаде 2 человека погибли в Карловке. В Кураховской громаде под огнем Островское и Острое.

Краматорский район

В Лимане в результате обстрелов загорелся пожар, в Торском разрушен дом. В Ильиновской громаде повреждены 7 домов в Катериновке и 3 в Клебан-Быке.

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Бахмутский район

В Часовоярской громаде повреждены 15 частных домов, 3 многоэтажки и инфраструктурный объект. В Торецке повреждены 13 домов. Еще 1 дом поврежден в Серебрянке Северской громады.

С линии фронта эвакуированы 342 человека, в том числе 20 детей.


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Обстріли Донеччини 15 травня
Обстріли Донеччини 15 травня
Обстріли Донеччини 15 травня

Автор: 

обстрел (27114) Донецкая область (9636)


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