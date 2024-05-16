Доба на Донеччині: окупанти обстріляли щонайменше 13 населених пунктів, є загиблі. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 15 травня, російські загарбники 7 разів обстріляли населені пункти Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

У Мар'їнській громаді обстріляні Парасковіївка, Максимільянівка і Антонівка. У Новогродівській громаді 2 людини загинули у Карлівці. У Курахівській громаді під вогнем Острівське і Гостре.

Краматорський район

У Лимані внаслідок обстрілів зайнялася пожежа, у Торському зруйновано будинок. В Іллінівській громаді пошкоджено 7 будинків у Катеринівці і 3 у Клебан-Бику.

Бахмутський район

У Часовоярській громаді пошкоджені 15 приватних будинків, 3 багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт. У Торецьку пошкоджено 13 будинків. Ще 1 будинок пошкоджено у Серебрянці Сіверської громади.

З лінії фронту евакуйовано 342 людини, у тому числі 20 дітей.

















