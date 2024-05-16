Доба на Донеччині: окупанти обстріляли щонайменше 13 населених пунктів, є загиблі. ФОТОрепортаж
Минулої доби, 15 травня, російські загарбники 7 разів обстріляли населені пункти Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Покровський район
У Мар'їнській громаді обстріляні Парасковіївка, Максимільянівка і Антонівка. У Новогродівській громаді 2 людини загинули у Карлівці. У Курахівській громаді під вогнем Острівське і Гостре.
Краматорський район
У Лимані внаслідок обстрілів зайнялася пожежа, у Торському зруйновано будинок. В Іллінівській громаді пошкоджено 7 будинків у Катеринівці і 3 у Клебан-Бику.
Бахмутський район
У Часовоярській громаді пошкоджені 15 приватних будинків, 3 багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт. У Торецьку пошкоджено 13 будинків. Ще 1 будинок пошкоджено у Серебрянці Сіверської громади.
З лінії фронту евакуйовано 342 людини, у тому числі 20 дітей.
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