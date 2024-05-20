Ночью рашисты нанесли ракетный удар по Изюму, поврежден памятник архитектуры. ФОТОрепортаж
20 мая ориентировочно в 1:05 российские военные нанесли ракетный удар по Изюму
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.
По предварительной информации, враг ударил баллистической ракетой "Искандер".
Заместитель руководителя МВА Владимир Мацокин на своей Facebook-странице отметил, что враг попал по дому культуры, который является памятником архитектуры.
"Сегодня ночью враг нанес удар по городу. Разрушен памятник архитектуры - ДК "Железнодорожник", до войны мы торжественно отпраздновали его столетие, был готов план реконструкции. Десятки кружков, уникальная сцена, библиотека, десятки тысяч детей связывали свое детство с этим заведением", - говорится в сообщении.
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gr1959
показать весь комментарий20.05.2024 11:02 Ответить Мне нравится 0
Богдан Сварга
показать весь комментарий20.05.2024 12:30 Ответить Мне нравится 0
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