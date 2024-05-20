РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7033 посетителя онлайн
Новости Фото
2 149 2

Ночью рашисты нанесли ракетный удар по Изюму, поврежден памятник архитектуры. ФОТОрепортаж

20 мая ориентировочно в 1:05 российские военные нанесли ракетный удар по Изюму

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.

По предварительной информации, враг ударил баллистической ракетой "Искандер".

Заместитель руководителя МВА Владимир Мацокин на своей Facebook-странице отметил, что враг попал по дому культуры, который является памятником архитектуры.

"Сегодня ночью враг нанес удар по городу. Разрушен памятник архитектуры - ДК "Железнодорожник", до войны мы торжественно отпраздновали его столетие, был готов план реконструкции. Десятки кружков, уникальная сцена, библиотека, десятки тысяч детей связывали свое детство с этим заведением", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Массированные обстрелы в Харьковской области: за сутки погибло 11 человек. ФОТОрепортаж

Ракетний удар по Ізюму 20 травня
20 травня ворог поцілив у будинок кульутри в Ізюмі
В Ізюмі 20 травня пошкоджено па'ятку культури
Ракетний удар по Ізюму 20 травня: наслідки
Ракетний удар по Ізюму 20 травня: пошкоджено пам'ятку архитектури

Автор: 

обстрел (27151) Харьковщина (5577) Изюм (270)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ізюм - це не тридцятикілометрова санітарна зона ! ?
показать весь комментарий
20.05.2024 11:02 Ответить
Про що ви? У Львів прилітає.
показать весь комментарий
20.05.2024 12:30 Ответить
 
 