Ночью рашисты нанесли ракетный удар по Изюму, поврежден памятник архитектуры. ФОТОрепортаж

20 мая ориентировочно в 1:05 российские военные нанесли ракетный удар по Изюму

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.

По предварительной информации, враг ударил баллистической ракетой "Искандер".

Заместитель руководителя МВА Владимир Мацокин на своей Facebook-странице отметил, что враг попал по дому культуры, который является памятником архитектуры.

"Сегодня ночью враг нанес удар по городу. Разрушен памятник архитектуры - ДК "Железнодорожник", до войны мы торжественно отпраздновали его столетие, был готов план реконструкции. Десятки кружков, уникальная сцена, библиотека, десятки тысяч детей связывали свое детство с этим заведением", - говорится в сообщении.

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