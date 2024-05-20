Массированные обстрелы в Харьковской области: за сутки погибли 11 человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

20 мая в Харьковской области объявлено днем траура из-за погибших в результате российских обстрелов 19 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Вчера, 19 мая, в 19:45 в селе Ивашки Богодуховского района в результате вражеского артиллерийского обстрела повреждены 6 частных домов.

В 15:23 в результате обстрела Центрального парка культуры и отдыха в Харькове было повреждено здание кинотеатра, забор, здание ресторана, автомобиль. Пострадали 2 женщины. Также под вражеский обстрел попала территория городского кладбища №2. Вследствие этого было повреждено остекление окон АЗС. Пострадавших нет.

В 16:00 в городе Волчанск в результате обстрела пострадал мужчина.

В 11:20 в селе Новоосиново Купянского района в результате обстрела из РСЗО погибли 2 человека, пострадали 5 человек.

В 11:00 в поселке Ковшаровка Купянского района в результате обстрела из РСЗО погибли 3 человека, пострадали 4 человека.

В 11:10 в селе Черкасская Лозовая Харьковского района в результате обстрела ракетами "Искандер-М" пострадали 28 человек, среди них 2 сотрудника "скорой" помощи. Погибло 6 человек.

Ночью враг обстрелял Волчанск, погиб мужчина.

Уже эвакуированы из Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов 10 573 человека.

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