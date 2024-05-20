Массированные обстрелы в Харьковской области: за сутки погибли 11 человек. ФОТОРЕПОРТАЖ
20 мая в Харьковской области объявлено днем траура из-за погибших в результате российских обстрелов 19 мая.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Вчера, 19 мая, в 19:45 в селе Ивашки Богодуховского района в результате вражеского артиллерийского обстрела повреждены 6 частных домов.
В 15:23 в результате обстрела Центрального парка культуры и отдыха в Харькове было повреждено здание кинотеатра, забор, здание ресторана, автомобиль. Пострадали 2 женщины. Также под вражеский обстрел попала территория городского кладбища №2. Вследствие этого было повреждено остекление окон АЗС. Пострадавших нет.
В 16:00 в городе Волчанск в результате обстрела пострадал мужчина.
В 11:20 в селе Новоосиново Купянского района в результате обстрела из РСЗО погибли 2 человека, пострадали 5 человек.
В 11:00 в поселке Ковшаровка Купянского района в результате обстрела из РСЗО погибли 3 человека, пострадали 4 человека.
В 11:10 в селе Черкасская Лозовая Харьковского района в результате обстрела ракетами "Искандер-М" пострадали 28 человек, среди них 2 сотрудника "скорой" помощи. Погибло 6 человек.
Ночью враг обстрелял Волчанск, погиб мужчина.
Уже эвакуированы из Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов 10 573 человека.
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@tZEinform
Поки Зеленський і Єрмак розповідають українцям байки про майбутній "форум миру", російські війська проходять крізь фрагментарно викопані ямки і окопи "лінії оборони" вартістю в мільярди бюджетних коштів, до межі мінометного пострілу по території Харкова, після чого падіння
оборони Харкова буде лише питанням часу. Герасимову навіть не потрібно буде витрачати війська для штурму Харкова. Він просто буде знищувати його квартал, за кварталом мінометним вогнем.
@leusenko1
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https://x.com/leusenko1/status/1792458231006285898 1 ч
Масовані обстріли російських окупантів на Харківщині: за добу загинуло 11 цивільних. Зеленський навіть в останній офіційний день на посаді не хоче звернутися до союзників про скликання Радбезу ООН щодо воєнних злочинів своїх московських партнерів. Це поведінка боягуза і ворога.