Масовані обстріли в Харківській області: за добу загинуло 11 людей. ФОТОрепортаж
20 травня у Харківській області оголошено днем жалоби через загиблих внаслідок російських обстрілів 19 травня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Вчора, 19 травня, о 19:45 у селі Івашки Богодухівського району внаслідок ворожого артилерійського обстрілу пошкоджено 6 приватних будинків.
О 15:23 внаслідок обстрілу Центрального парку культури та відпочинку у Харкові було пошкоджено будівлю кінотеатру, паркан, будівлю ресторану, автомобіль. Постраждали 2 жінки. Також під ворожий обстріл потрапила територія міського кладовища №2. Внаслідок цього було пошкоджено скління вікон АЗС. Постраждалих немає.
О 16:00 у місті Вовчанськ внаслідок обстрілу постраждав чоловік.
Об 11:20 у селі Новоосинове Куп'янського району внаслідок обстрілу з РСЗВ загинули 2 особи, постраждали 5 осіб.
Об 11:00 у селищі Ківшарівка Куп’янського району внаслідок обстрілу з РСЗВ загинули 3 особи, постраждали 4 особи.
Об 11:10 у селі Черкаська Лозова Харківського району внаслідок обстрілу ракетами "Іскандер-М" постраждали 28 осіб, серед них 2 співробітники "швидкої" допомоги. Загинуло 6 осіб.
Вночі ворог обстріляв Вовчанськ, загинув чоловік.
Вже евакуйовано з Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів 10 573 людини.
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@tZEinform
Поки Зеленський і Єрмак розповідають українцям байки про майбутній "форум миру", російські війська проходять крізь фрагментарно викопані ямки і окопи "лінії оборони" вартістю в мільярди бюджетних коштів, до межі мінометного пострілу по території Харкова, після чого падіння
оборони Харкова буде лише питанням часу. Герасимову навіть не потрібно буде витрачати війська для штурму Харкова. Він просто буде знищувати його квартал, за кварталом мінометним вогнем.
@leusenko1
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https://x.com/leusenko1/status/1792458231006285898 1 ч
Масовані обстріли російських окупантів на Харківщині: за добу загинуло 11 цивільних. Зеленський навіть в останній офіційний день на посаді не хоче звернутися до союзників про скликання Радбезу ООН щодо воєнних злочинів своїх московських партнерів. Це поведінка боягуза і ворога.