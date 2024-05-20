Масовані обстріли в Харківській області: за добу загинуло 11 людей. ФОТОрепортаж

20 травня у Харківській області оголошено днем жалоби через загиблих внаслідок російських обстрілів 19 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вчора, 19 травня, о 19:45 у селі Івашки Богодухівського району внаслідок ворожого артилерійського обстрілу пошкоджено 6 приватних будинків.

О 15:23 внаслідок обстрілу Центрального парку культури та відпочинку у Харкові було пошкоджено будівлю кінотеатру, паркан, будівлю ресторану, автомобіль. Постраждали 2 жінки. Також під ворожий обстріл потрапила територія міського кладовища №2. Внаслідок цього було пошкоджено скління вікон АЗС. Постраждалих немає.

О 16:00 у місті Вовчанськ внаслідок обстрілу постраждав чоловік.

Об 11:20 у селі Новоосинове Куп'янського району внаслідок обстрілу з РСЗВ загинули 2 особи, постраждали 5 осіб.

Об 11:00 у селищі Ківшарівка Куп’янського району внаслідок обстрілу з РСЗВ загинули 3 особи, постраждали 4 особи.

Об 11:10 у селі Черкаська Лозова Харківського району внаслідок обстрілу ракетами "Іскандер-М" постраждали 28 осіб, серед них 2 співробітники "швидкої" допомоги. Загинуло 6 осіб.

Вночі ворог обстріляв Вовчанськ, загинув чоловік.

Вже евакуйовано з Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів 10 573 людини.

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