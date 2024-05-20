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Вночі рашисти завдали ракетного удару по Ізюму, пошкоджено пам’ятку архітектури. ФОТОрепортаж

20 травня орієнтовно о 1:05 російські військові завдали ракетного удару по Ізюму

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Харківської області.

За попередньою інформацією, ворог вдарив балістичною ракетою "Іскандер".

Заступник керівника МВА Володимир Мацокін на своїй Facebook-сторінці зазначив, що ворог поцілив по будинку культури, який є пам'яткою архітектури.

"Сьогодні вночі ворог завдав удару по місту. Зруйновано памʼятник архітектури - ДК "Залізничник", до війни ми урочисто відсвяткували його сторіччя, був готовий план реконструкції. Десятки гуртків, унікальна сцена, бібліотека, десятки тисяч дітей повʼязували своє дитинство з цим закладом", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Масовані обстріли в Харківській області: за добу загинуло 11 людей. ФОТОрепортаж

Ракетний удар по Ізюму 20 травня
20 травня ворог поцілив у будинок кульутри в Ізюмі
В Ізюмі 20 травня пошкоджено па'ятку культури
Ракетний удар по Ізюму 20 травня: наслідки
Ракетний удар по Ізюму 20 травня: пошкоджено пам'ятку архитектури

Автор: 

обстріл (28472) Харківщина (6054) Ізюм (331)


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Ізюм - це не тридцятикілометрова санітарна зона ! ?
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20.05.2024 11:02 Відповісти
Про що ви? У Львів прилітає.
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20.05.2024 12:30 Відповісти
 
 