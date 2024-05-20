Вночі рашисти завдали ракетного удару по Ізюму, пошкоджено пам’ятку архітектури. ФОТОрепортаж

20 травня орієнтовно о 1:05 російські військові завдали ракетного удару по Ізюму

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Харківської області.

За попередньою інформацією, ворог вдарив балістичною ракетою "Іскандер".

Заступник керівника МВА Володимир Мацокін на своїй Facebook-сторінці зазначив, що ворог поцілив по будинку культури, який є пам'яткою архітектури.

"Сьогодні вночі ворог завдав удару по місту. Зруйновано памʼятник архітектури - ДК "Залізничник", до війни ми урочисто відсвяткували його сторіччя, був готовий план реконструкції. Десятки гуртків, унікальна сцена, бібліотека, десятки тисяч дітей повʼязували своє дитинство з цим закладом", - йдеться в повідомленні.

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