Вночі рашисти завдали ракетного удару по Ізюму, пошкоджено пам’ятку архітектури. ФОТОрепортаж
20 травня орієнтовно о 1:05 російські військові завдали ракетного удару по Ізюму
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Харківської області.
За попередньою інформацією, ворог вдарив балістичною ракетою "Іскандер".
Заступник керівника МВА Володимир Мацокін на своїй Facebook-сторінці зазначив, що ворог поцілив по будинку культури, який є пам'яткою архітектури.
"Сьогодні вночі ворог завдав удару по місту. Зруйновано памʼятник архітектури - ДК "Залізничник", до війни ми урочисто відсвяткували його сторіччя, був готовий план реконструкції. Десятки гуртків, унікальна сцена, бібліотека, десятки тисяч дітей повʼязували своє дитинство з цим закладом", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
gr1959
показати весь коментар20.05.2024 11:02 Відповісти Мені подобається 0
Богдан Сварга
показати весь коментар20.05.2024 12:30 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль